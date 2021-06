El departamento de bomberos observa de cerca la condición y la cantidad de hidrantes en la ciudad

By Sachi McClendon

PRESIDIO – Desde fines de febrero, el Departamento de Bomberos Voluntarios de Presidio ha probado las 97 bocas de incendio en el área y descubrió que cinco de ellas no podían ser operadas, de acuerdo con los informes de inspección obtenidos por The Presidio International. Varios otros estaban experimentando problemas menores, como estar parcialmente enterrados en el suelo, gotear desde sus bases o estar rodeados de vegetación.

Uno de los hidrantes defectuosos está justo detrás del de Porter, en Cassell y Bomar. “Parece estar cerrado. No pudimos hacer que se abriera, así que lo identificamos como inoperable ”, dijo Jesús Hermosillo, un capitán del departamento de bomberos voluntarios que ha estado encabezando el proceso de inspección.

Oscar Moreno, el gerente de Porter’s en Presidio, dijo: “Es una preocupación. Es una tienda de comestibles y la única en la ciudad, y necesita estar funcionando “.

Hermosillo dijo que el departamento realiza inspecciones periódicas, pero no había documentado qué hidrantes funcionaban mal desde que se unió al departamento de bomberos hace unos cuatro años.

Los voluntarios del departamento de bomberos primero comenzaron a hacer un inventario de todos los hidrantes en la ciudad, ya que querían producir un mapa completo de todos los hidrantes en el área que pudieran tener a mano en el camión de bomberos. “De esa manera, cuando respondemos a una llamada, podemos tenerla disponible”, dijo Hermosillo.

“En el mapa que usa la ciudad, no es muy preciso con respecto a dónde están los hidrantes”, dijo Hermosillo. “Hay muchos hidrantes que faltan en el mapa, luego hay algunos hidrantes que dicen que están ahí, pero en realidad no lo están”.

Mientras realizaba las inspecciones de hidrantes contra incendios, Hermosillo notó que había grandes franjas de la ciudad que no tenían hidrantes cerca. “Ya sabíamos anecdóticamente, se podría decir, que la cobertura de los hidrantes era muy esporádica. Podríamos encontrar uno aquí. Podríamos encontrar uno allí. Nunca supimos si estaban operativos o no ”, dijo. “Cuando comenzamos a mapearlos, pensamos, ‘Vaya, hay algunas brechas realmente grandes aquí’”.

El departamento de bomberos está preparando un informe para presentar en el ayuntamiento que destacará todos los lugares en la ciudad que no están dentro de un rango razonable de un hidrante. “Hay una gran deficiencia de bocas de incendio en la ciudad”, dijo Hermosillo.

Además de no tener suficientes hidrantes, Hermosillo dijo que los hidrantes que ha instalado la ciudad no están distribuidos uniformemente por toda la ciudad. “No hay un patrón real en la distribución. Algunos de ellos están agrupados y hay algunas áreas que dicen, ‘Vaya, aquí no hay nada’ ”. Según las coordenadas de los hidrantes en los informes de inspección, hay alrededor de 13 hidrantes instalados en los 50 acres de tierra. sobre el que se basa el complejo de viviendas federales de la Patrulla Fronteriza. Eso es aproximadamente la misma cantidad de hidrantes que cubren todo el lado sureste de la ciudad más allá de la cuarta calle, que abarca aproximadamente 450 acres de tierra.

En una reunión de hace dos semanas, Hermosillo actualizó al ayuntamiento sobre el estado del mapeo de hidrantes. “Sé dónde vivo personalmente, si hay un incendio en mi casa, también puedo acercar una silla de jardín y ver cómo se quema, porque la boca de incendios más cercana está a más de 500 pies [de distancia]”, dijo en el reunión.

El concejal John Razo sugirió que el departamento de bomberos lleve mangueras más largas en los camiones de bomberos. “Recuerdo que teníamos 1500 pies”, dijo Razo, quien solía ser voluntario en el departamento de bomberos. “Esa fue la razón por la que obtuvimos los 1500 pies, porque sabíamos que las bocas de incendio estaban muy separadas”.

En este momento, el departamento transporta alrededor de 500 a 550 pies de manguera en sus camiones, según Hermosillo. “Podemos llevar más manguera, pero también existen algunas limitaciones”, dijo Hermosillo. “Solo hay una cantidad determinada de distancia a la que puede estar desde ese hidrante en función de las limitaciones de la presión dentro de la manguera”.

Hermosillo dijo que espera poder completar su informe a tiempo para la reunión del consejo de la ciudad en julio. “Creo que es posible que mucha gente en la ciudad no se dé cuenta de la importancia de tener esos hidrantes espaciados uniformemente por toda la ciudad para que podamos responder mejor y servir a la comunidad”, dijo. “Entiendo que la ciudad tiene limitaciones monetarias con la instalación de nuevos hidrantes, pero tal vez podamos solucionar algo”.