El condado registra otra muerte de inmigrante indocumentado durante el fin de semana

By Big Bend Sentinel

CONDADO DE PRESIDIO – Los inmigrantes indocumentados a menudo enfrentan largas caminatas, altas temperaturas y terrenos accidentados al pasar por la accidentada tierra del oeste de Texas, y el domingo un hombre de 24 años de México perdió la vida en el condado de Presidio mientras intentaba atravesar el campo.

Fue un fin de semana ajetreado para el tráfico de inmigrantes en la frontera, y los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector de Big Bend se encontraron con 120 personas que intentaban cruzar a los Estados Unidos.

Durante el fin de semana, un ranchero local se encontró con 11 inmigrantes indocumentados mientras conducía de regreso a su propiedad, según la Oficina del Sheriff del Condado de Presidio. El ranchero les dijo a los ayudantes del alguacil que mientras el grupo le pedía comida y agua, también le informaron de dos personas fallecidas en el camino.

Mientras el ranchero buscaba dos cadáveres, lo que encontró fue un individuo aún vivo. Brindó asistencia, antes de continuar y encontrar a la segunda persona, fallecida, aproximadamente a 30 millas al sur de la autopista 90 en Chispa Road. Una tarjeta de identificación encontrada en las pertenencias del hombre lo catalogaba como ciudadano mexicano. Se ha notificado a las autoridades mexicanas que intenten localizar a los familiares más cercanos.

Los agentes están investigando el incidente y han ordenado una autopsia ya que aún se desconoce la causa exacta de la muerte. No han revelado el nombre de la persona que murió.

La Patrulla Fronteriza no pudo proporcionar información sobre el estado actual de los 12 inmigrantes indocumentados que sobrevivieron al viaje, y la oficina del alguacil no tenía más información disponible, ya que era una agencia de asistencia, no los investigadores principales.