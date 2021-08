Médico y defensor de la salud Adrian Billings honrado como Médico de Familia del Año de Texas

By Abbie Perrault

ALPINE – La Academia de Médicos de Familia de Texas ha nombrado al Dr. Adrian Billings Médico de Familia del Año de Texas 2021. Billings atiende a pacientes todas las semanas en Alpine, Presidio y Marfa, pero a medida que su carrera ha avanzado, también ha asumido el papel de compartir las dificultades que enfrentan las familias en el oeste de Texas cuando acceden a la atención. Al hacerlo, ha hablado por sus pacientes en escenarios estatales, nacionales e internacionales, abogando por un mejor acceso a la atención médica en las comunidades rurales.

Cuando el Dr. Billings llegó a Alpine en julio de 2007, era un médico de rostro fresco que salió de una beca de obstetricia. Con una beca del Cuerpo del Servicio Nacional de Salud, podría obtener alivio para préstamos estudiantiles después de cuatro años de servicio en un centro de la ciudad o en un área rural desatendida.

Proveniente de Del Rio, el médico se sintió atraído por Alpine por su cultura fronteriza similar y su pequeña comunidad, pero lo que selló el trato fueron sus visitas anteriores al área de Big Bend, estudiando durante tres meses separados durante la residencia y las rotaciones con el Dr. James Luecke.

La mayoría de los trabajadores del cuerpo de servicio llegan a su área de servicio y se afilian a un centro de salud calificado a nivel federal (FQHC), pero cuando Billings llegó al oeste de Texas, no se encontró ninguno. En cambio, comenzó una práctica privada y, en cuatro años, sus préstamos fueron condonados y podría estar en camino a una gran ciudad.

En cambio, se fusionó con el nuevo FQHC de Marfa, ahora Preventative Care Health Services, y comenzó a expandirse de Alpine a Marfa y Presidio.

Billings y su esposa, Susan, dieron el salto y se injertaron en la comunidad alpina. Un consejero de la facultad durante la residencia de Billings había previamente practicado en Alpine y le ofreció “el mejor consejo”, recuerda Billings. “Dijo: ‘Ve a Alpine y cuida de Alpine, y Alpine se ocupará de ti y de tu familia’, y ese ha sido realmente el sentido”. Se mudó al área con su esposa y dos hijos pequeños, y poco después tuvo un tercer hijo.

Además de su trabajo habitual, se unió a la junta escolar de Alpine. Se convirtió en el médico de referencia en los partidos de fútbol de Sul Ross y Alpine High y mantiene su número en la guía telefónica para que cualquiera que lo necesite pueda comunicarse con él, de día o de noche, de lunes a viernes o de fin de semana. “Ha sido un lugar maravilloso para criar niños y siento que tengo comunidades que han apoyado a nuestra familia”, dice.

Asumió numerosos roles de liderazgo y posiciones en la junta y desarrolló conexiones fuera del área para realizar un seguimiento de lo que estaba sucediendo en la comunidad médica en general. Durante su tiempo en el área, los recursos médicos han mejorado enormemente en muchas medidas.

Cuando el Dr. Billings estaba considerando por primera vez un trabajo en el hospital local en Alpine, aceptó asumir el cargo solo si llevaban médicos de urgencias a tiempo completo a la sala de emergencias y agregaban analgesia epidural y dispositivos electrónicos de monitoreo fetal: grandes pasos que mejoraron de inmediato el bienestar de los lugareños. Hoy en día, PCHS aporta al área más de $ 2.9 millones en apoyo federal anualmente, que se ha expandido para brindar servicios médicos, dentales, de salud conductual y de farmacia.

Pero por otras medidas, Billings se muestra cauteloso con el futuro de la atención médica rural. “En 2014, con la aprobación de la ACA, había muchos más pacientes con seguro médico. Parece que estamos retrocediendo con más y más personas que no tienen seguro y necesitan acceder a nuestra escala móvil de tarifas, y el costo creciente de los medicamentos es astronómico, incluida la insulina. La gente incluso está teniendo dificultades para pagar sus medicamentos genéricos ”, describe.

Más notoriamente, el ala de trabajo de parto y parto en Big Bend Regional Medical Center ha cerrado sus puertas los fines de semana desde principios de julio, citando una escasez de enfermeras. “El desgaste de la fuerza laboral aquí, parece que es más difícil reclutar y mantener funcionarios de salud aquí”, dice Billings.

COVID ha jugado un papel importante en exacerbar la escasez de trabajadores de la salud en el área de Big Bend. Los hospitales de todo el país enfrentan escasez de mano de obra a medida que los empleados se agotan y abandonan la profesión, y en el pico de la pandemia, Billings dice que el área perdió enfermeras hospitalarias que pudieron recibir aumentos salariales y bonificaciones por firmar en hospitales de ciudades más grandes. Además de las enfermeras que se van, al menos cuatro médicos y un asistente médico abandonaron el área solo en el último año.

La industria de la salud se encuentra en una encrucijada y Big Bend no es una excepción. “La medicina se está volviendo más urbanizada, especializada y centralizada, y mi mayor temor, si no hacemos cambios en la tubería y la fuerza laboral y habilitamos a las personas, es que toda la atención médica en estas áreas rurales se realice a través de telesalud. La telesalud funciona para algunas cosas, pero no se puede dar a luz a un bebé a través de la telesalud ”, dice Billings. “Tenemos que poder habilitar y mantener una apariencia básica de servicio de salud en estas áreas si no podemos hacer todo. Tiene que haber inversión por parte de los gobiernos estatales y nacionales ”.

Reclutar nuevos médicos para el área puede ser un desafío incluso en condiciones normales, y ha sido un problema constante en Big Bend, que no puede competir con las comodidades que una gran ciudad tiene para ofrecer a los jóvenes estudiantes de medicina, como un Walmart o un aeropuerto comercial, dijo. dice. Pero Billings señala que su propio reclutamiento comenzó cuando el Dr. Luecke le dio la bienvenida como estudiante. “Demuestra la importancia de acoger a estudiantes de medicina y residentes en estas áreas médicamente desatendidas, porque algunos de ellos van a regresar”.

Se ha tomado en serio la responsabilidad de la contratación: es el director del Programa de Preceptoría de Medicina Familiar de Texas y, a nivel práctico, ha recibido a más de 300 estudiantes de la facultad de medicina y 50 residentes. Entre ellos se encontraban los médicos Katie y John Ray, quienes finalmente regresaron al área y ahora son socios de Billings en PCHS.

“Realmente disfruto la enseñanza y el servicio, y realmente siento este llamado ahora para tratar de trabajar en el desarrollo de la fuerza laboral para las comunidades rurales”, dice. También está tratando de que más jóvenes rurales sean aceptados en programas de capacitación en salud con la esperanza de que eventualmente regresen a sus lugares de origen para practicar la medicina.

Billings cree que si hay una razón por la que recibió el premio Médico de Familia del Año de Texas, “es porque practico la medicina fuera de la sala de examen”, dice. Cuando no está practicando medicina, enseñando a estudiantes o como voluntario en la junta escolar, en un consejo de salud binacional y como director médico de Presidio EMS, está usando esas experiencias para testificar sobre las dificultades y las recompensas de practicar la medicina en un lugar remoto y desatendido. zona.

“Les enseño a los estudiantes de medicina que tengo un médico detrás de mi nombre, una bata blanca, y soy un hombre caucásico de mediana edad y tengo un cierto privilegio que muchos de mis pacientes no tienen”, dice. Dirige esas ventajas hacia ayudar a los demás, abriendo puertas para contar las historias de sus pacientes a una audiencia más amplia.

Billings ha contado las historias de los residentes de Alpine, Presidio y Marfa hasta Ginebra, Suiza, donde testificó ante funcionarios de las Naciones Unidas sobre la necesidad de capacitar a los médicos rurales en ciertas cirugías que salvan vidas. Más cerca de casa, recientemente compartió sobre la escasez de personal de enfermería en el Capitolio en Austin y habló con el coordinador de COVID-19 de la Casa Blanca sobre los éxitos y desafíos de la vacunación en el condado de Presidio altamente vacunado.

Billings dice que premios como el de Médico de Familia del Año de Texas “es realmente agradable de tener, y en su mayoría han sido generados por un aprendiz o estudiante de medicina. Es mucho mejor que cualquier cheque de pago que he recibido, cuando alguien piensa que estoy haciendo algo lo suficientemente digno de un premio “.

Lo más gratificante de todo, dice el médico, son las relaciones que ha construido mientras trabajaba durante los últimos 14 años en Alpine. Ya sean los encantos rurales de encontrarse con pacientes en la comunidad y hacer visitas a domicilio, o las conexiones fuera de Big Bend cuando se trata de mejorar el acceso a la atención en todo el estado y en todo el país, son las relaciones las que lo hacen sentir que su trabajo es importante y validado. “Creo que si tienes un llamado”, dice, “solo quieres ayudar y tratar de mejorar las cosas. Vale la pena “.