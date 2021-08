PISD exigirá máscaras en el campus, MISD decidirá hoy 

By Sachi McClendon

CONDADO DE PRESIDIO – A fines de la semana pasada, la Agencia de Educación de Texas decidió dejar de hacer cumplir temporalmente la orden ejecutiva del gobernador Greg Abbott que prohíbe a los distritos escolares implementar un mandato de máscara . Antes del cambio radical de la TEA, los distritos escolares de Texas, en este año escolar más reciente, no podían obligar a su personal y estudiantes a usar máscaras, simplemente recomendar que lo hicieran.

Poco después del anuncio de la TEA el jueves pasado, el Distrito Escolar Independiente de Presidio se puso rápidamente en acción y anunció que todo el personal, los estudiantes y los visitantes deberán usar máscaras mientras se encuentren en la propiedad del distrito. “Las cubiertas faciales serán parte del código de vestimenta de nuestro distrito. Tuvimos este mandato de máscaras todo el año pasado, y nuestros estudiantes y el personal hicieron un gran trabajo al usar máscaras. Esperamos que todos comprendan la importancia de usar máscaras en las instalaciones interiores ”, dijo el superintendente de Presidio ISD, Ray Vasquez, en un correo electrónico. “Estamos siguiendo las recomendaciones [de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades] y solo estamos tratando de mantener nuestro distrito lo más seguro posible”.

A pesar de que PISD lleva menos de tres semanas en el nuevo año escolar, ya ha habido ocho casos positivos en el campus, con seis aún activos, según el Departamento de Policía de PISD. “Tenemos algunos estudiantes que actualmente están en cuarentena según lo recomendado por la Guía de Salud de TEA”, dijo Vásquez.

En su guía actualizada, la TEA requiere que la escuela informe cualquier caso de COVID a la autoridad de salud local del condado, que es Rachel Sonne del Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas, así como a todo el personal y los padres de aquellos que dieron positivo. “Se anima a los padres que optan por enviar a sus hijos a la escuela en las dos semanas posteriores a la exposición a que vigilen de cerca a sus hijos en busca de síntomas”, dice la guía.

Vásquez dijo que además de trabajar con la autoridad de salud local, también ha estado consultando con la jueza del condado de Presidio, Cinderela Guevara, sobre cómo avanzar a medida que el virus vuelve a aparecer. “Estamos trabajando juntos en colaboración y tomando todas las medidas de precaución para tener un ambiente de aprendizaje seguro en nuestro distrito”, dijo Vásquez.

En un comunicado el viernes pasado, Guevara presionó por máscaras en las escuelas y dijo que “los funcionarios de los CDC también pidieron el enmascaramiento universal de los maestros, el personal, los estudiantes y los visitantes en las escuelas, independientemente del estado de vacunación y la transmisión comunitaria del virus”.

Incluso cuando la variante delta se ha extendido por Texas y ha provocado cifras de hospitalización no vistas desde enero, el gobernador Abbott se ha negado a retirar su orden ejecutiva que prohíbe los mandatos de máscaras. A medida que se acercaba el primer día de clases, varios distritos escolares desafiaron la orden de Abbott o intentaron crear soluciones alternativas, como hacer que las máscaras fueran parte del código de vestimenta del distrito. Abbott, a través del fiscal general Ken Paxton, respondió rápidamente y llevó a los distritos a los tribunales.

Luego, el jueves pasado, la Corte Suprema de Texas permitió temporalmente que los distritos implementaran un mandato de máscara, diciendo que Abbott necesitaba llevar estos asuntos ante una corte de apelaciones inferior antes de ser escuchado nuevamente.

Con estas batallas a nivel estatal que aún se libran, el superintendente Vásquez dijo que ha sido difícil navegar por los protocolos COVID en constante cambio. “Pero tenemos un gran personal aquí en PISD y haremos los cambios / ajustes necesarios para brindar a nuestros estudiantes la mejor educación posible, mientras mantenemos un ambiente de aprendizaje seguro para todos”, dijo Vásquez.

En el norte del condado, la Junta Escolar Independiente de Marfa está votando hoy si se requieren máscaras en el campus. Como The Big Bend Sentinel informó anteriormente, el superintendente de MISD, Oscar Aguero, estaba frustrado con la forma en que la TEA recientemente no había estado en sintonía con las pautas de los CDC. En una reunión anterior de la junta escolar, Aguero dijo que sopesaba desafiar las órdenes del gobernador como otros distritos escolares, pero que no quería dejar a su personal con la decisión de obedecer las instrucciones de su jefe o de su gobernador.

“Es algo sobre lo que la junta escolar tiene que votar, por lo que se tomará una decisión el jueves por la noche”, dijo Aguero el martes sobre la próxima reunión de esta noche. “No puedo decirte qué camino tomará”. En el pasado, Aguero ha dicho que si el estado lo permitiera, presionaría por un mandato de máscara.

“En el momento actual, no tenemos ningún caso activo. El único caso que conozco es el de mi hija y eso fue antes de la escuela ”, dijo Aguero, y agregó que los grados inferiores generalmente han estado usando sus máscaras más que los grados superiores.

Aguero dijo que si la junta cumple con un requisito de máscara, recomendará que la nueva política entre en vigencia el lunes. “De esa manera, si no tienen máscaras, tienen tiempo para conseguirlas”, dijo.

En el futuro, TEA dijo que continuaría sin hacer cumplir la orden ejecutiva del gobernador hasta que se resuelva el litigio entre los distritos y el estado.