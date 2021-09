Con BBRMC en desviación regular, el hospital de Fort Stockton ya no admite pacientes obstétricas de los tres condados, lo que complica el acceso a la atención.

By Sachi McClendon

Far West Texas: a principios de julio, la sala de partos y partos en Big Bend El Regional Medical Center comenzó a cerrar intermitentemente durante días debido a la escasez de enfermeras, y durante los últimos dos meses, seis pacientes obstétricas fueron dirigidas a otras instalaciones, principalmente al Pecos County Memorial Hospital en Fort Stockton. Sin embargo, PCMH en Fort Stockton ya no aceptará pacientes obstétricas fuera del condado de Pecos, ya que el hospital enfrenta un aumento en las hospitalizaciones por COVID ya que la variante delta del virus se ha extendido por todo el estado.

Durante el fin de semana, PCMH informó que tiene 20 pacientes (16 con COVID), dejando solo cinco camas disponibles en el hospital. Betsy Briscoe, directora ejecutiva de PCMH dijo: “Esta segunda ola de COVID ha golpeado más fuerte y más rápido en el área que la primera. Muchos hospitales están en desviación, incluidos los hospitales más grandes a los que enviamos a nuestros pacientes a niveles más altos de atención. Como tal, nos vemos obligados a brindar esa atención en nuestras propias instalaciones “.

Malynda Richardson, directora de EMS de Presidio, dijo que su equipo ha tenido que transportar a dos pacientes obstétricas a Fort Stockton, un viaje de dos horas y media, desde que BBRMC comenzó a cerrar, también conocido como “en desvío”, hace dos meses.

Richardson recibió la noticia el jueves pasado de que PCMH ya no aceptaría sus transportes de obstetricia, y desde entonces ha estado luchando por averiguar dónde llevarlos. “Entonces, si tenemos un obstetra [paciente de obstetricia], no sé quién los tomaría en este momento. Odessa-Midland? Estaremos fuera de servicio durante 12 horas ”, dijo Richardson a The Big Bend Sentinel la semana pasada.

También está la cuestión de si los hospitales de Odessa-Midland podrían recibir a estas pacientes obstétricas del área de los tres condados. El Midland Memorial Hospital no respondió a las preguntas en el momento de la impresión, sin embargo, ha experimentado un gran aumento en las hospitalizaciones y la escasez de personal, como anteriormente Marfa Public Radio informó.

Richardson también consideró llevar sus transportes de obstetricia al Hospital Culberson en Van Horn, a unas 130 millas de Presidio. Sin embargo, según la directora de enfermería Yolanda Jurado, el Hospital Culberson no tiene una unidad de trabajo de parto y parto. “No hacemos trabajo de parto y parto aquí. Si un paciente viene aquí a la sala de emergencias, lo trasladan a El Paso ”, dijo Jurado.

Ruth Hucke, portavoz de BBRMC, dijo: “Actualmente, Del Sol Medical Center y Las Palmas Medical Center [en El Paso] están aceptando pacientes transferidos que necesitan atención de parto y parto. Cuando nuestro hospital está en desviación para obstétricas electivas pacientes, nos comunicamos con anticipación con los servicios de transporte de emergencia cercanos y los proveedores de atención aguda para asegurarnos de que haya continuidad en la atención “. Y aunque BBRMC permite que los servicios de emergencias médicas del área sepan que la unidad de trabajo de parto y parto está en desviación, el hospital no alerta al público y un paciente potencial no puede encontrar esa información en ninguna parte de su sitio web.

El lunes, Richardson dijo que, tal como está ahora, si recibe una llamada de obstetricia mientras BBRMC está cerrado, su primer plan es llamar a First Flight, una compañía de ambulancias aéreas, para llevar a la paciente al hospital que la admita. “Si First Flight no puede hacer eso, los llevaríamos al [Centro Médico] Regional Big Bend y en ruta avisaríamos a la sala de emergencias y ellos organizarían un vuelo para el paciente”, dijo Richardson.

Para empeorar las cosas, Presidio solo tiene una ambulancia en funcionamiento en este momento. La ambulancia más nueva de la ciudad, que tiene más de 100,000 millas, ha tenido problemas con su motor y actualmente está siendo reparada. “Tuvimos problemas con él hace varios años, pero ahora está en el punto en el que tiene que ser reparado. Quiero decir, tiene que ser ”, dijo Richardson. “Según el distribuidor de Fort Stockton, la ambulancia podría tardar hasta dos meses en estar disponible”.

Como The Big Bend Sentinel anteriormente informó, BBRMC comenzó a reducir sus horas de trabajo de parto y sala de partos, ya que hay una escasez de enfermeras capacitadas para dar a luz bebés en el hospital. Hucke le dijo anteriormente a The Big Bend Sentinel: “Puedo confirmar que nosotros, al igual que otros proveedores de atención médica en todo el país, enfrentamos desafíos para cubrir puestos de enfermería muy necesarios”. Hucke agregó que los problemas de personal en el hospital comenzaron a escalar a principios de julio.

“Hasta que tengamos más proveedores de trabajo de parto y parto, podemos vernos obligados a utilizar el estado de desvío. Nuevamente, por precaución y compromiso con la seguridad del paciente, no podemos brindar atención sin el nivel adecuado de personal ”, dijo Hucke.

BBRMC dice que está abordando activamente esta escasez de enfermeras y que pronto tendrá más enfermeras en el ala de trabajo de parto y parto. “Esperamos tener personal adicional a partir de septiembre. Tenemos la esperanza de que con estas enfermeras adicionales podamos limitar la cantidad de días de desvío. También contamos con una enfermera registrada de obstetricia / ginecología permanente que comenzará pronto ”, dijo Hucke. “Para volver a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, necesitamos de siete a ocho empleados más”.