Marfa Lights Festival this weekend

By Big Bend Sentinel

MARFA – The longest running festival in Marfa returns with vendors, live music and a parade. Marfa Lights Festival is free to attend and takes place entirely outdoors.

Friday, September 3

1:00 p.m.: Vendors open around historic Presidio County Courthouse

3:00 p.m.: DJ Ruben Jurado

5:30 p.m.: Mariachi Santa Cruz

7:00 p.m.: Primo Carrasco & Hector Sanchez

8:15 p.m.: Odd-Lab

9:00 p.m.: Rick Ruiz and a Few Too Many

11:00 p.m.: DJ Ruben Jurado

Saturday, September 4

10:00 a.m.: Parade through downtown Marfa

12:00 p.m.: Marfa ISD Ballet Folklorico Aztlán

1:00 p.m.: Julio Cesar y Sus Tecladores

2:30 p.m.: Primo Carrasco & Hector Sanchez

3:30 p.m.: DJ Ruben Jurado

6:30 p.m.: Grand Tourists

8:00 p.m.: Make Up Sex

9:30 p.m.: La Fiebre

11:30 p.m.: DJ Ruben Jurado