Presidio se aprieta el cinturón financiero para el próximo año fiscal

By Sachi McClendon

PRESIDIO –– En la reunión del lunes, el Ayuntamiento de Presidio aprobó su nuevo presupuesto 2021-2022 de poco más de $ 1.2 millones, que es un presupuesto muy conservador, según la administración de la ciudad.

“Entramos y cortamos y cortamos y cortamos. Así que ahora mismo tenemos un superávit de alrededor de $ 18,000. Pero para mantener eso, será realmente necesario estar al tanto de los gastos este año ”, dijo Malynda Richardson, directora de EMS a tiempo parcial, consultora financiera de tiempo parcial para la ciudad.

Richardson dijo que la mayor parte del presupuesto de la ciudad se destina a las nóminas de los empleados y que nadie recibirá un aumento este año. “Dije todo el tiempo que lo último que estoy dispuesta a recortar son los salarios y que no vamos a cortarlos”, dijo. “La razón de esto es que si no tenemos empleados, no tenemos una ciudad”.

Si bien la ciudad enfrentaba un déficit presupuestario de alrededor de $ 200,000 en su última reunión de taller el miércoles pasado, los administradores de la ciudad finalmente pudieron recortar el presupuesto propuesto para terminar con un pequeño superávit. “Fuimos departamento por departamento, línea por línea”, dijo el administrador de la ciudad Brad Newton. “No tenemos nada de grasa aquí que se me ocurra”.

Richardson dijo que tuvieron que tomar algunas decisiones difíciles para llegar a esta cifra final. Por un lado, la ciudad tuvo que retirar fondos para varios programas de capacitación para sus empleados. “Cortamos algo de formación en algunos de los departamentos. Específicamente cortamos parte del entrenamiento en EMS. Esperamos poder compensarlo con otras fuentes a lo largo de los años ”, dijo Richardson.

Newton agregó que los fondos para proyectos de mejoramiento de carreteras también sufrieron. “Desafortunadamente, una de las cosas que realmente queríamos hacer es trabajar en las calles. Así que tuvo un gran impacto ”, dijo.

Newton y Richardson iban y venían en la reunión explicando por qué la ciudad tiene tanta escasez de efectivo. Por un lado, la ciudad aprobó su tasa impositiva sin ingresos nuevos de $ .626240 por $100, que es una tasa menor que el año pasado. Como Newton lo explicó, si un residente tiene una propiedad valorada en $50,000, se le habrían gravado $350 el año fiscal pasado. En el próximo año fiscal, ese impuesto será ahora de $313, una disminución significativa. Sin embargo, mientras que la tasa de impuestos ha bajado, los valores de las propiedades en todo el condado se han disparado, lo que compensa un poco esta disminución de impuestos.

El otro gran inconveniente: la tasa de seguro para la propiedad de la ciudad aumentó en un 20 por ciento.

Sin embargo, la buena noticia es que la ciudad ha recibido un poco más de $ 400,000 a través del American Rescue Plan, fondos federales destinados a ayudar a los gobiernos estatales y locales a recuperarse de la pandemia de coronavirus. Si bien la ciudad solo puede gastar este dinero en proyectos específicos, lo más probable es que libere fondos en otros departamentos que la ciudad podría usar como mejor le parezca.

La ciudad también espera recibir sus auditorías de 2019 y 2020 en los próximos meses. Si la ciudad obtiene una mejor calificación de auditoría que en años anteriores, podría ser elegible para más subvenciones que ayudarían a mantener financieramente a ciertos departamentos.