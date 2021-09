La clase de baile de este sábado apoyará la batalla contra el cáncer de una niña de Marfa de solo dos años

By Abbie Perrault

MARFA – Cuando Elizabeth Gutiérrez se enteró de que Nevaeh Ely-Vasquez, de Marfa, de dos años, había sido diagnosticada con cáncer este verano, sintió un llamado a la acción. Gutiérrez, instructora de Zumba, se ocupó de reclutar a sus compañeras, Angela Ramos, de Presidio, y Keila Vargas, de Alpine, para que se unieran a ella en la organización de un Zumbathon, un evento de ejercicios de baile para recaudar fondos para apoyar el tratamiento del cáncer del niño. El sábado 2 de octubre, el trío de instructores certificados dará la bienvenida al público para unirse a ellos a las 6:30 pm en el Saint George Hall para bailar, comer y beber, y todas las ganancias se destinarán a la lucha de la niña pequeña contra el cáncer.

A Nevaeh le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda hace dos meses, y su familia rápidamente desarraigó sus vidas en Marfa para buscar un tratamiento rápido en El Paso. Lucharon por encontrar un lugar para vivir y la joven comenzó a recibir tratamientos intensivos.

La generosidad de sus compañeros Marfanos ya ha ayudado a la familia durante la primera parte del viaje. “Muchos de sus medicamentos no estaban cubiertos por el seguro”, explicó su madre, Marisol Ely, incluidos los esteroides y ciertos medicamentos de quimioterapia. Las donaciones a la familia les permitieron conseguir un apartamento en El Paso mientras Nevaeh se somete a tratamiento, para cubrir algunas facturas del hospital negadas por el seguro y para pagar una máquina para los tratamientos respiratorios de la joven.

La joven está respondiendo bien al tratamiento, dijo su madre. “Se cansa un poco y, a veces, no puede caminar realmente después de la quimioterapia, y está empezando a perder el cabello”, dijo Ely, “pero en general está feliz”.

A medida que avanza el tratamiento y continúan surgiendo los gastos médicos, la familia está agradecida de contar con la ayuda financiera de su comunidad. “Por Elizabeth, me gustaría agradecerles muchísimo. Estamos realmente agradecidos y lo apreciamos mucho, y ojalá podamos estar allí el sábado si Nevaeh se siente con ganas ”, dijo Ely.

Es la primera vez que Gutiérrez intenta una recaudación de fondos de Zumba y dice: “Seguiremos haciendo lo nuestro, que es bailar y dar buenas vibraciones, y luego hacerlo para alguien como Nevaeh, eso es aún mejor”.

Gutiérrez dijo que se sintió particularmente conmovida por ayudar, en parte porque su propia hija tiene más o menos la edad de Marisol, y ambas niñas tuvieron sus propios hijos al mismo tiempo. “Mi hija fue a la escuela con Marisol y la diferencia entre mi nieto y Nevaeh es de solo unos meses”, dijo Gutiérrez. “Mi hija se quedó embarazada primero y luego fue Marisol, así que estaban pasando por lo mismo”.

El cáncer también había afectado recientemente a Gutiérrez, cuando el hijo de su sobrina falleció recientemente de leucemia. “Se acerca más”, explicó. “Te das cuenta de que la vida es corta, y cuando es una personita, es más doloroso para todos, especialmente para los padres”.

Lissa Castro del Hotel Saint George escuchó sobre el evento de parte de Gutiérrez y donó el espacio del salón del hotel para que los instructores de Zumba tengan un lugar espacioso y con aire acondicionado. Rob Crowley ayudará con el sonido y la iluminación en el evento, y la familia de Nevaeh venderá bebidas, brazaletes #NevaehStrong y burritos.

El evento comienza a las 6:30 pm el sábado, pero los asistentes deben llegar temprano para registrarse y firmar una exención. La clase cuesta $ 15, aunque Gutiérrez dijo que las donaciones más allá de esa cantidad son bienvenidas. Debido a que el tiempo de los instructores, el lugar y la comida están siendo donados, todas las ganancias del evento se destinarán directamente a los gastos incurridos por la familia por su tratamiento.

Divulgación: Marisol Ely es una ex empleada de The Big Bend Sentinel y su madre, Maria Gerardo, es una empleada actual de The Big Bend Sentinel.