Los proveedores de atención médica del oeste de Texas lidian con un nuevo mandato federal que requiere la vacunación COVID del personal

By Abbie Perrault

LEJANO OESTE DE TEXAS — En medio de la escasez de personal y la vacilación de las vacunas, algunos proveedores de atención médica locales se muestran reacios a implementar políticas obligatorias de vacunas antes de un mandato federal que entrará en vigor en octubre.

A principios de este mes, el presidente Joe Biden anunció que las vacunas serían obligatorias para todo el personal de los centros de salud que aceptan Medicare y Medicaid. Eso amplió el requisito de los hogares de ancianos para incluir ahora hospitales, proveedores de atención médica domiciliaria, centros de diálisis y más. El incumplimiento podría dar lugar a la retirada de los fondos de Medicare.

Mientras tanto, el gobernador de Texas, Greg Abbott, planea luchar contra el mandato, ya que ya prohibió a los hospitales públicos del estado promulgar políticas de requisitos de vacunas.

La semana pasada, el Centro Médico Regional de Big Bend, el único hospital dentro del área de los tres condados, anunció que se está tomando “en serio los nuevos requisitos federales y ha comenzado a hacer esfuerzos para cumplir”, dijo la portavoz del hospital, Ruth Hucke.

La instalación es propiedad privada de Quorum Health y no está sujeta a las prohibiciones de Abbott. El Centro Médico Regional Big Bend apoya las vacunas COVID-19 como una de las medidas más efectivas contra la pandemia”, dijo Hucke. “Como lo hemos hecho durante la pandemia, continuamos monitoreando los desarrollos y siguiendo las pautas federales”.

Medical Center Hospital en Odessa, que recibe pacientes transferidos desde los tres condados y recientemente ha prestado servicios a residentes de Presidio y Alpine hospitalizados con COVID-19, se ha mostrado más reacio a implementar el mandato. En una carta a los empleados, Russell Tippin, presidente y director ejecutivo del Medical Center Health System que supervisa MCH en Odessa, escribió: “Si bien alentamos ALTAMENTE a todos nuestros empleados a vacunarse contra el COVID-19 (más del 60 por ciento están completamente vacunados ), esta NO es una decisión que queramos que el liderazgo federal imponga a nuestros empleados ”.

“Como centro de atención médica que recibe fondos de Medicare y Medicaid, no cumplir con este mandato nos pondría en una situación financiera desesperada”, escribió Tippin.

Fue un mensaje del que se hicieron eco otros, incluida la directora ejecutiva de Preventative Care Health Services, Linda Molinar. “La mayoría de nuestros pacientes utilizan Medicaid y Medicare. Perder a esos pacientes no es una opción, esos pacientes son la razón por la que estamos aquí ”, dijo en una entrevista la semana pasada.

PCHS, un centro de salud calificado a nivel federal que tiene clínicas en Alpine, Marfa y Presidio, también está esperando la implementación final de la nueva regla para decidir cómo proceder. “Actualmente no requerimos que nuestro personal esté vacunado”, dijo Molinar. Si bien dijo que la mayoría del personal está vacunado, “todavía estamos esperando la última decisión para ver qué dicen y poder elaborar algún tipo de política para implementar. No forzamos a nuestro personal ni los requerimos “.

Sin embargo, Tippin de MCH no solo está esperando la directiva final. El hospital de Odessa planea agotar “todos nuestros recursos para determinar cómo abordar esta situación y el liderazgo del hospital y la Junta Directiva del Distrito Hospitalario del Condado de Ector NO han tomado una decisión FINAL. Ya estamos en el proceso de consultar con expertos legales, así como con agencias locales, estatales y federales para determinar nuestros derechos y habilidades bajo este mandato federal ”, dijo Tippin a los empleados.

Otras instalaciones de gestión privada en el área de los tres condados, como la Clínica Marfa y Agave Home Health, ya estaban en cumplimiento cuando se anunció el mandato, con su personal completamente vacunado. Cynthia Kirkpatrick, directora clínica de Agave Home Health, dijo: “Puedo decirles que en realidad estamos completamente vacunados y lo habíamos hecho antes de esa orden. Todo fue de forma voluntaria. Todos fueron geniales, simplemente dieron un paso al frente y se ofrecieron como voluntarios “.

A diferencia de algunas de las instalaciones más pequeñas, aquellas con una mayor proporción de empleados han luchado con las tasas de vacunación y el mantenimiento de un personal completo durante la pandemia.

“Durante el aumento más reciente de casos, experimentamos las mismas preocupaciones de personal que los hospitales de todo el país”, dijo Hucke de BBRMC. Molinar estuvo de acuerdo y dijo que la escasez de personal ya existente en sus instalaciones podría agravarse con el nuevo mandato. “Tenemos escasez de personal, así que si hay otro requisito además de todo, por supuesto que se va a volver más difícil”, dijo.

Tippin compartió la preocupación. “Entendemos que este mandato afectaría aproximadamente al 40 por ciento de nuestros empleados, y si se nos impone, sabemos que inevitablemente perderíamos una parte valiosa de nuestro personal, una pérdida que sería inimaginable en nuestra actual situación de escasez de personal”, dijo. escribió a principios de este mes.

Otro sentimiento compartido entre las instalaciones es la incertidumbre sobre cómo se implementará. Tippin creía que no habría una opción alternativa como las pruebas programadas regularmente para quienes rechazaban la vacuna. Hucke dijo que BBRMC “no estaba claro si habrá una alternativa de prueba semanal u otra excepción al requisito federal, como lo permiten muchos estados”. Se espera que llegue más información en octubre para aclarar.

Molinar de PCHS dijo: “Espero que no perdamos a nadie y espero que no afecte el reclutamiento, pero no tenemos otra opción”. La instalación depende tanto de los pacientes de Medicare y Medicaid que perder esa financiación sería una consecuencia demasiado terrible.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) emitirán una regla final provisional con un período de comentarios en octubre, esperando que los trabajadores de la salud y el personal de apoyo comiencen inmediatamente el proceso de vacunación, si aún no lo han hecho.

“No hay duda de que el personal, en cualquier entorno de atención médica, que permanece sin vacunar representa amenazas directas e indirectas para la seguridad del paciente y la salud de la población”, dijo el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., Xavier Becerra, en un comunicado de prensa sobre el próximo mandato. “Garantizar la seguridad y el acceso a todos los pacientes, independientemente de su punto de entrada al sistema de atención médica, es esencial”.

La nueva directiva de la Casa Blanca se produce durante la continua propagación de la variante delta de COVID-19 en todo Estados Unidos. Según el Texas Tribune, en promedio, más de 250 tejanos han muerto todos los días durante los últimos 30 días por COVID-19.

Según CMS, los datos muestran que las tasas de vacunación más altas entre los proveedores de atención médica y el personal se correlacionan con tasas de infección más bajas entre los pacientes que los ven para recibir atención.

“Ahora es el momento de actuar”, dijo la administradora de CMS, Chiquita Brooks-LaSure. “Insto a todos, pero especialmente a los que luchan contra este virus en el frente, a que se vacunen y se protejan a sí mismos, a sus familias y a sus pacientes del COVID-19”.