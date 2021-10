Al enfrentarse a una demanda civil, el fiscal de distrito Ori White niega las acusaciones de que despidió erróneamente a su asistente

By Abbie Perrault

DISTRITO 83 – A fines de agosto, el ex fiscal de distrito adjunto Jerry Phillips presentó una demanda civil contra el fiscal de distrito Ori White, en su personal y capacidad profesional, y contra los condados de Presidio, Brewster, Jeff Davis y Pecos, alegando que fue despedido injustamente de la oficina del fiscal del distrito después de intentar denunciar lo que él creía que era una conducta inapropiada y posiblemente ilegal dentro de la oficina.

En documentos judiciales recién presentados, White ha dado su primera defensa contra las afirmaciones de Phillips, y tres de los condados han presentado mociones para trasladar la demanda de un tribunal del condado de Travis a los tribunales dentro de sus propios condados.

En la demanda, Phillips hace radicales de acusaciones que fue despedido por White después de la denuncia de irregularidades, señalando cuatro incidentes que habían ocurrido o estaban ocurriendo que sospechaba que eran ilegales, y sobre los que había expresado su preocupación, y un quinto incidente que él cree que fue utilizado como excusa para despedirlo.

En el primer reclamo de la demanda, Phillips alega que el fiscal del condado de Brewster, Steve Houston, presionó al fiscal del distrito recién juramentado White para que retirara un caso penal pendiente contra el nieto de Houston después de que el fiscal anterior, Sandy Wilson, se lo entregase al fiscal de Texas. Fiscalía General de la Nación. Wilson creía que tenía un conflicto de intereses y no pudo procesar de manera justa al nieto, Michael Houston, por lo que entregó el caso al fiscal general. En la demanda, Phillips alegó que White y Houston querían que el caso volviera a la jurisdicción local para obtener un acuerdo de culpabilidad más indulgente.

En un correo electrónico con fecha de febrero de 2021 que se incluye como una prueba, Phillips advirtió a White que retirar el caso “parecería que está devolviendo el apoyo político” de Houston. A pesar de las advertencias de Phillips, White presentó una moción para retirar el caso penal del nieto, por un delito grave de segundo grado agravado con un arma mortal, de la oficina del fiscal general. La oficina del fiscal general le dijo a White que “ya habían trabajado demasiado en el caso de Michael Houston para echarse atrás ahora, y que ella se opondría a su moción”. White retiró la moción un día antes de la audiencia, poniendo fin a la saga.

Phillips alegó que Houston había llamado a White antes de la decisión de White de solicitar la devolución del caso. El demandante dijo que le dijo a White que creía que Houston pudo haber violado el código penal al intentar influir indebidamente en White. Houston, que no es un acusado en el caso, estuvo fuera de su cargo esta semana y no estuvo disponible para brindar comentarios sobre esta historia.

El primer asistente de fiscal del distrito documentó todo lo que recordaba del evento y se lo envió a un amigo. “Me sentí muy incómodo porque me pusieron en una posición en la que si no tomaba algún tipo de acción, me convertiría en cómplice de una infracción”, juró Phillips en una declaración jurada presentada en la demanda.

La segunda alegación del demandante Phillips es que el decomiso de un activo civil, donde la policía puede tomar propiedad relacionada con un crimen, fue mal manejado. El fiscal del condado de Presidio, Rod Ponton y el fiscal de distrito Wilson, presentaron mociones para confiscar los mismos $ 81,000 que la policía se había llevado al arrestar a un conductor que no se detuvo en un puesto de control fronterizo en noviembre. Phillips alegó que Ponton se equivocó al presentar la denuncia y que “solo el fiscal de delitos graves del asunto penal tenía esta autoridad”. Después de que White asumió el cargo y se hizo cargo de las presentaciones de Wilson, Phillips afirmó que el nuevo fiscal del distrito le dijo a Ponton que confiscar el dinero y luego lo compartiría entre su oficina, la oficina de Ponton y la Policía de Presidio.

El día de la audiencia de las mociones de White y Ponton para tomar el efectivo, Phillips se apresuró a conectarse a Zoom para el procedimiento cuando descubrió que nadie de la oficina del fiscal del distrito asistirá. En un extraño giro de los acontecimientos, el procedimiento sobre el decomiso de activos civiles fue conmemorado en el ahora famoso incidente del “gato abogado”, donde Ponton llegó a la pantalla con un filtro digital con cara de gato y luchó por quitarlo. Finalmente, el tribunal consolidó las mociones de Ponton y White y entregó el dinero a White, quien lo compartió entre su oficina, la policía de Presidio y la oficina de Ponton. Phillips lo llamó amiguismo.

En respuesta al reclamo de amiguismo en la demanda, Ponton le dijo a The Big Bend Sentinel: “El estado puede ser representado por el fiscal del distrito o del condado”, y que había solicitado el dinero porque en ese momento Wilson aún no lo había hecho. Se estaba cerrando una ventana de 30 días y todos los $81,000 regresarán al hombre que había sido arrestado con él a menos que alguien presentara una moción para confiscar.

Aunque Ponton no es un acusado en la demanda, intervino en el caso. “Todas estas acusaciones infantiles y salvajes de amiguismo y cosas así son una tontería”, dijo Ponton. “No hay nada de eso sucediendo en la oficina de Ori”.

La tercera acusación de irregularidades en la oficina fue la afirmación de Phillips de que la empleada de la oficina del fiscal de distrito, Leticia Carrillo, había sido obligada a renunciar, lo que él creía que se basaba en discriminación de género y edad, y se hizo sin una explicación clara a Phillips.

La cuarta y última alegación hecha por Phillips fue que los abogados del condado dentro del Distrito 83 estaban “contactando habitualmente a acusados ​​no representados que habían sido arrestados por delitos menores, y ese contacto fue antes de las primeras comparecencias de los acusados ​​ante el tribunal”. Antes de las amonestaciones, los abogados del condado ofrecerían acuerdos de declaración de culpabilidad a los acusados. Cuando Phillips llamó la atención de White, el fiscal del distrito dijo que era legal.

“Había sido fiscal profesional en varios otros condados y oficinas y contactar a los acusados ​​no representados antes de la corte estaba absolutamente prohibido porque era una violación ética y probablemente contra la ley”, juró Phillips en la declaración jurada.

“Es apropiado, está aprobado, es una práctica de rutina normal negociar casos menores”, dijo Ponton esta semana, coincidiendo con White. “Que él diga de alguna manera que si yo o cualquier otro fiscal del condado desestimamos un caso, eso de alguna manera constituye un delito grave de opresión oficial: están fumando algo demasiado fuerte para pensar en esa teoría”.

Phillips planeaba contactar a los Texas Rangers para investigar la cuarta acusación. Escribió una memoria de todo lo que había sucedido para su archivo personal, pero accidentalmente se la envió al juez Roy Ferguson en mayo de 2021, quien se la remitió a White. White le dijo a Phillips por correo electrónico que no llevara a cabo una investigación con los Rangers.

Phillips cree que su despido se debió a que denunció su creencia de haber actuado mal en estos cuatro incidentes a DA White.

En su cronología de eventos, Phillips explicó otro incidente, que creía que se convirtió en el pretexto para su despido, que ocurrió después de que planteó el problema con las tres primeras acusaciones, y justo antes de que se cumpliera la cuarta.

En el transcurso de su trabajo, Phillips se encontró con un caso que creía que el gran jurado no había acusado debidamente, porque habían marcado el caso como rechazado pero luego también firmaron una acusación formal. Si bien los detalles del caso específico no se proporcionan en la demanda, Phillips presentó una solicitud para desestimar el caso. La la corte, bajo el juez Ferguson, se le preguntó si había puesto en contacto Phillips testigo de una queja del caso y luego le ordenó hacerlo. Phillips creía que estaba más allá de la autoridad legal del juez pedirle que hiciera eso, y decidió que no cumpliría con la orden.

Aunque Phillips redactó una carta para que White la firmara y la enviará al fiscal general pidiendo una opinión sobre el asunto, White se negó a enviarla. Phillips decidió que permitiría que el juez lo acusara de desacato al tribunal, lo que trasladó el caso a otro juez para que pudiera argumentarse allí.

Cuando White llamó para preguntar si Phillips había instruido al coordinador de víctimas de la oficina que no enviara la carta que el juez Ferguson le había ordenado que enviará, dijo que sí. White despidió a Phillips el 28 de mayo.

“Ni la amistad ni la alianza política deberían ser la base de una decisión fiscal”, dijo Phillips en un comunicado de prensa por escrito. “Es absolutamente incorrecto despedir a un empleado que se opone a una conducta oficial problemática y / o manifiesta la intención de exponer dicha conducta oficial problemática”.

“Se supone que nuestro trabajo es ‘para la gente’, nunca para el beneficio personal de otros”, escribió Phillips en su declaración. “Esta demanda habla por sí sola. “Lo único necesario para que el mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada”. Soy un buen hombre y me niego a quedarme al margen y ‘no hacer nada’ ”, dijo el demandante.

Hasta la fecha, no se han presentado cargos penales relacionados con las acusaciones de conducta indebida o ilegal realizadas en la demanda civil. En este caso, la abogada de Phillips, Jodi Cole, no tiene que probar que se tomaron acciones ilegales, solo que parecía ilegal y que hubo suficiente actividad para demostrar una preocupación de buena fe de que había actividades que White debería haber estado investigando, y potencialmente procesando. El abogado de Phillips debe entonces argumentar que el despido de Phillips se debió a que denunció estas acciones.

Phillips afirmó que fue despedido por denunciar irregularidades y por negarse a cometer actos ilegales, y agregó que el despido violó su contrato de trabajo y que el fiscal del distrito había infligido intencionalmente angustia emocional a Phillips.

Esta semana, White contraatacó las acusaciones en la demanda. “Es un litigio que considero falso, así que vamos a luchar”, dijo el fiscal de distrito a The Big Bend Sentinel. Cuando se le preguntó por qué creía que Phillips había presentado la demanda, White dijo: “No es una persona feliz”, y se negó a comentar más sobre las acusaciones.

En respuesta a la demanda, White presentó una respuesta, diciendo que había actuado de buena fe tanto personalmente como como fiscal del distrito, y que Phillips no había “iniciado acciones bajo los procedimientos de apelación o agravio requeridos”.

La demanda fue presentada bajo la Ley de Denunciantes de Texas, que dice que si un empleado es despedido dentro de los 90 días de reportar una violación de la ley, existe una presunción legal de que eso fue lo que llevó al despido. La Ley de denuncia de irregularidades también requiere que la demanda se presente dentro de los 90 días posteriores a la ocurrencia de la infracción. Phillips fue despedido el 28 de mayo y presentó su demanda exactamente 90 días después, el 26 de agosto.

La demanda se presentó en el tribunal de distrito del condado de Travis, sede de la capital del estado, ya que la Ley de denunciantes de Texas permite que los demandantes presenten la denuncia allí o en un tribunal de distrito del condado en el que surge la causa de la acción.

Tres de los condados nombrados como acusados ​​en la demanda han presentado una solicitud para solicitar que el lugar se traslade a la corte de distrito en los condados locales. El abogado de los condados de Brewster, Presidio y Jeff Davis, Eric Brittain, sostiene que si bien la ley permite que se presente la reclamación en el condado de Travis, otro código estatal sobre casos civiles obliga a presentar una demanda contra un condado en ese mismo condado.

Sin embargo, el juez de distrito local puede ser un testigo material en el caso, y los condados donde surgió la causa de la acción son ellos mismos acusados, lo que podría causar un conflicto.

El miércoles, cuando The Big Bend Sentinel se iba a imprimir, se presentaron varias declaraciones juradas de ciudadanos privados y funcionarios electos en apoyo de la afirmación de que no habría un juicio justo e imparcial si el lugar se trasladaba de nuevo al tribunal de distrito en Condados de Presidio, Brewster, Jeff Davis o Pecos. The Big Bend Sentinel continuará siguiendo la historia.