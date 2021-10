Dos iniciativas de apuestas de carreras de caballos en la boleta electoral del 2 de noviembre determinarán el futuro del hipódromo de Presidio

By Mary Cantrell

CONDADO DE PRESIDIO — La votación anticipada está en marcha para la elección especial del 2 de noviembre en la que los votantes decidirán sobre una serie de enmiendas a la constitución estatal, así como dos iniciativas locales que podrían conducir al desarrollo de un hipódromo en el condado de Presidio.

Los dos referendos exclusivos de los votantes del condado de Presidio son si legalizar o no las apuestas mutuas y simultáneas dentro del condado. “Apuestas pari mutuel”, cómo se escribirá en la boleta, se refiere a un tipo de apuestas en las que las apuestas se colocan en un grupo, y las “apuestas simultáneas” permiten que las personas realicen apuestas virtualmente o sin estar físicamente presente.

Si se aprueba, las iniciativas legalizarían dos tipos de apuestas en las carreras de caballos dentro de una instalación autorizada por la Comisión de Carreras de Texas. Las iniciativas de votación fueron impulsadas por un grupo que buscaba dar luz verde a la construcción de un hipódromo en el condado de Presidio.

El sitio del hipódromo, una parcela de 20 acres junto a la autopista 67, al sur del aeropuerto de Presidio, ya ha sido asegurado por el esperanzado corredor de carreras José Valdez, con la intención de expandir la propiedad. Otras pistas de pari mutuel en Texas son mucho más grandes, como la pista Lonestar Park en Grand Prairie, que mide 315 acres y requiere una gran cantidad de mantenimiento.

El hipódromo propuesto, que actualmente se llama “Presidio Desert Downs”, es una creación del nativo de Presidio, Valdez, quien tiene antecedentes familiares en carreras de caballos. Si bien Valdez ahora reside principalmente en Dallas, él y su familia aún poseen tierras en el condado de Presidio.

La idea de iniciar un hipódromo nació del deseo de darle un poco de vida a la ciudad, dijo Valdez. “Odio decirlo, pero cada vez que vamos allí, se vuelve más triste, para ser honesto contigo. Me encanta Presidio, me encanta la zona. Estamos perdiendo mucha gente allí. Tuvimos una disminución en los números de los condados. Entonces es una pena ”, dijo Valdez. Siempre hemos hablado de regresar y hacer algo por la comunidad ”.

Valdez se desempeña como director gerente de Wisdom Advisers, una consultora de salud y seguridad, y reunió a un puñado de otros socios para ayudar con el esfuerzo del hipódromo, algunos de los cuales son nativos de Presidio que buscan agregar algo nuevo a la ciudad. Además de crear empleos y aumentar las visitas al área, Valdez busca satisfacer lo que él cree que es una necesidad en el mercado de las carreras de caballos en Texas.

Debido al clima en Presidio, la temporada propuesta para las carreras caería entre noviembre y febrero, con cuidado de no superponerse con circuitos preexistentes en otras partes del estado. La idea es ayudar a mantener activos a los caballos en lo que tradicionalmente sería su período de inactividad.

Si los votantes aprueban las medidas de apuestas este noviembre, la propuesta avanzará a la Comisión de Carreras de Texas para su aprobación, un proceso de varios pasos que probablemente tomará alrededor de un año. Durante los últimos 10 años, la comisión solo ha recibido una solicitud para un nuevo hipódromo, en el condado de Jefferson hace tres años, que aún está en curso. Actualmente hay cuatro hipódromos activos en Texas y tres que tienen licencias pero que no realizan carreras en vivo.

Las pistas activas se encuentran cerca de Houston, Dallas, San Antonio y Austin. Las ubicaciones crean un circuito conveniente para caballos y entrenadores que viajan, que tendrían una caminata más larga hasta Presidio. Los hipódromos regulados más cercanos al oeste de Texas son Sunland Park Racetrack & Casino, Ruidoso Downs y Zia Park Casino Hotel & Racetrack, todos en Nuevo México.

A nivel nacional como a nivel estatal, la popularidad de las carreras de caballos ha estado en declive desde hace muchos años. Las posibles razones podrían ser una mayor conciencia sobre el bienestar animal o la incapacidad de la industria para llegar a nuevas audiencias. Mantener caballos también es una tarea costosa. En los últimos 20 años, la cantidad de carreras en Texas ha seguido disminuyendo de 2,014 en 2001 a 761 en 2019 y alcanzó un mínimo de 20 años de 668 en 2020, según estadísticas de The Jockey Club.

“Creo que las carreras ya no son una industria, en respeto a lo que hace salir al público”, dijo Mary Baxter, una ciclista de ejercicio jubilada que ha vivido en Marfa desde 1995.

Baxter dijo después de que la legislatura promulgó la Ley de Carreras de Texas en 1986 , que creó la Comisión de Carreras de Texas y permitió las apuestas mutuas, legitimando así las pistas de carreras, parecía que Texas había perdido la oportunidad de capitalizar la popularidad de las carreras de caballos.

“Todas las pistas de entrenamiento que se abrieron cuando hicimos pari mutuel, están todas kaput, se van. Quiero decir, no quiero sonar tan negativa, pero fui testigo de todo. Porque habíamos querido pari mutuel durante tanto tiempo para poder hacer un mejor trabajo en las carreras. Y luego, cuando finalmente llegó, fue una gran decepción en muchos sentidos ”, dijo Baxter.

Antes de que se aprobara la Ley de Carreras de Texas, todas las pistas eran “pistas de monte” o pistas no reguladas, que ahora se consideran ilegales. Baxter dijo que después de que se aprobó el pari mutuel, aumentó el costo de organizar carreras debido a regulaciones y requisitos más estrictos.

“Hace años, cuando se trataba de pistas de monte, no era tan complicado, porque no tenías que tener veterinarios y todo el apoyo. Ahora tienes que pagar a los veterinarios de pista y a los cajeros de las ventanas. Es un poco difícil imaginar que eso suceda en Presidio, pero me he equivocado antes ”, dijo Baxter.

Valdez espera que Presidio Desert Downs reduzca la cantidad de carreras de pista en el área. Dijo que espera asociarse con la ciudad hermana de Presidio, Ojinaga, para organizar carreras internacionales entre Estados Unidos y México y trabajar con agencias federales para obtener permisos de visitante.

“Esa es una de las cosas positivas de esto, creemos que dominará las carreras de pista. No lo sabemos a ciencia cierta, por supuesto. Pero esa es una de las reacciones que estamos recibiendo de la gente de la zona ”, dijo Valdez.

Valdez estima que una vez que la instalación esté en pleno funcionamiento, el hipódromo podría emplear de 80 a 120 personas, pero al principio, mientras se amplían, puede estar más cerca de 20 a 30. Si bien las carreras de caballos serán estacionales y se centrarán en caballos de cuarto de milla y carreras de pura sangre, se habla de la posibilidad de mantener la instalación abierta todo el año y utilizarla para un propósito diferente. Si bien sitios similares en Nuevo México y otros estados vecinos ofrecen casinos además de pistas de carreras, eso sería ilegal según la ley actual en Texas.

Valdez dice que si se realiza la pista, tienen la intención de asociarse con organizaciones locales como el programa de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Sul Ross para llevar a los estudiantes a la pista y Big Bend Conservation Alliance para garantizar que la iluminación de la pista no interfiera con la preservación de los cielos oscuros del área. Valdez dijo que ha recibido comentarios positivos sobre la potencial pista.

“Hasta ahora, lo que hemos escuchado es que no tenemos oposición. Pero también sabemos que puede ser un sentido falso. Hemos estado llamando a la gente, hemos estado publicando en Facebook,”dijo Valdez.

Debido a que el sitio propuesto para el hipódromo queda fuera de los límites de la ciudad de Presidio, los impuestos recaudados de la nueva construcción beneficiarían al condado, al distrito hospitalario y al distrito escolar local, dijo el comisionado de Presidio, Buddy Knight. Los hipódromos no actúan como un generador de ingresos para el estado, pero afectan más las economías locales, dijo Robert Elrod, oficial de información pública de la Comisión de Carreras de Texas.

“Tiene un impacto bastante grande en dónde están las pistas y en todo el estado en lo que respecta a la industria del caballo”, dijo Elrod. “Y hay toda una industria a la que las carreras de caballos ayudan a respaldar que es prácticamente en todo el estado. Eso no va a aparecer en ningún tipo de impuesto estatal, o no creo que en ninguna parte, pero es parte de la economía “.

“En Texas estamos rodeados de estados que tienen carreras de caballos, pero en sus pistas, en todos los que rodean el estado, también tienen otros tipos de juegos de azar, ya sean máquinas tragamonedas o juegos de mesa. Han podido ofrecer carteras más grandes, porque usan parte del dinero de los otros juegos de azar. Los jinetes irán a donde estén las bolsas más grandes. Así que durante un período de años, más y más personas cruzaron la frontera ”, dijo Elrod.

En un esfuerzo por ofrecer “carteras” o premios más competitivos, en comparación con los estados vecinos, Texas aprobó una ley de la Legislatura en 2019 llamada Cuenta de Fideicomiso de la Industria del Caballo, que ayuda a aumentar las carteras a través de un porcentaje de las apuestas en hipódromos y las ventas de artículos relacionados a caballos en Texas. Las carteras promedio han aumentado ligeramente cada año hasta que el promedio se disparó de $ 17,701 en 2019 a $ 26,391 en 2020. Elrod dijo que el aumento de las carteras ha llevado a que las personas vuelvan a llevar sus caballos a las carreras en Texas, pero debido al COVID-19, se necesita más tiempo. necesario para medir el impacto de las ganancias más altas.

Los votantes del condado de Presidio pueden participar en la votación anticipada de 8 a. Edificio anexo, 300 O’Reilly Street, para los residentes del norte y sur del condado, respectivamente. El 2 de noviembre, los votantes pueden visitar cualquiera de los lugares de votación para emitir su voto en cualquier momento de 7 a.m. a 7 p.m.