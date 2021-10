La Clínica Médica del Condado de Presidio celebra a la nueva farmacéutica Andrea Perez

By Sam Karas

PRESIDIO — El viernes pasado, hubo algo inusual en la sala de espera de la Clínica Médica del Condado de Presidio: una fiesta. Héctor y Sonia Armendáriz del Bean Café organizaron una fiesta consciente de COVID luego de una ceremonia de corte de cinta donde el personal del PCMC dio la bienvenida a su nueva colega, la farmacéutica Andrea Pérez.

Para muchos residentes de Presidio, Pérez no es una cara nueva. Creció en Ojinaga y se graduó de Presidio High School. “Para mí, volver a Presidio es volver a casa”, dijo.

“Es un rayo de luz recién salido de la escuela”, dijo Cynthia Esquivel, directora de operaciones de la Clínica Médica del Condado de Presidio.

Esquivel explicó que el edificio que actualmente alberga la clínica en 1501 Erma Ave fue diseñado para tener una farmacia, pero la dotación de personal y el abastecimiento de esa farmacia ha sido un desafío a lo largo de los años. Antes de la llegada de Pérez, los medicamentos llegaban de las farmacias de Alpine dos veces por semana en el autobús TRAX.

Las recetas pueden tardar de 3 a 5 días en surtirse o más, según el clima. Muchos residentes de Presidio encontraron recetas de las que dependían atrapadas en tormentas de nieve y construcción de carreteras. Si ocurriera una emergencia un viernes, es posible que ese paciente no obtenga alivio hasta el martes siguiente.

PCMC, una clínica administrada por el proveedor regional Preventative Care Health Services, intentó alquilar el espacio a una empresa con fines de lucro, pero debido a que la clínica se esfuerza por ofrecer servicios de bajo costo, más notablemente, precios especiales en recetas a través del programa 340B que atiende comunidades rurales de bajos ingresos – no se quedaron por mucho tiempo. Los residentes de Presidio volvieron a esperar sus envíos dos veces por semana.

Incluso cuando los envíos llegaban a tiempo, seguía existiendo un problema mayor: no había nadie disponible para responder preguntas sobre cómo llevarlos. Según Pérez, muchos pacientes estaban recibiendo sus medicamentos, pero no los estaban tomando correctamente porque no los obtenían de un farmacéutico. Descuidaban los reabastecimientos o se olvidaban de programar citas de seguimiento para verificar su progreso.

Pérez espera que todo eso cambie bajo su supervisión.

“Estoy disponible todo el tiempo”, dijo. “Al menos cuando estamos abiertos cinco días a la semana, estoy allí. No es necesario concertar una cita para hablar conmigo o hacerme preguntas.”

Pérez está entusiasmado con la posibilidad de una infusión de fondos para la atención médica en Presidio. El Big Bend Sentinel informó recientemente sobre la perspectiva de $ 8.2 millones en fondos de subvención que expandirían las ofertas de atención médica en PCMC, incluido el horario extendido, el acceso a especialistas a través de telemedicina y servicios de emergencia mejorados.

“Si hay más dinero disponible para mejorar el acceso a la atención médica aquí en Presidio, espero que podamos usarlo para traer proveedores de atención médica aquí. Tenemos infraestructura, tenemos edificios, pero no tenemos la fuerza laboral”, dijo. “No importa si tenemos todos estos hermosos edificios si no tenemos los proveedores adecuados.”

Pérez reconoce que atraer nuevos profesionales de la salud a las zonas rurales de Presidio plantea desafíos, pero para ella, es algo personal. “Estuve fuera por 10 años cuando fui a la universidad y a la escuela de farmacia, así que después de todos esos años, volver a casa se siente bien. Siento que pertenezco aquí y estoy muy feliz de estar de regreso”.