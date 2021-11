El condado de Presidio hace historia al transferir la propiedad del cementerio a la tribu Lipan Apache de Texas

By Sam Karas

PRESIDIO –– En una votación histórica el lunes por la noche, el Ayuntamiento de Presidio autorizó la transferencia de sus lotes dentro del cementerio Lipan Apache a el condado de Presidio, que había preautorizado una donación de la tierra a la tribu Lipan Apache de Texas.

En el transcurso de dos años, la ciudad y el condado se preocuparon por quién debería cuidar el cementerio. Su historia se remonta al siglo XVIII, cuando los españoles otorgaron reservas a los Apache cerca del Río Grande como parte de un acuerdo de paz. Algunos lipan huyeron de la zona; los miembros de la banda Prairie Grass se quedaron atrás. Se casaron con otras familias en lo que ahora es Presidio y el actual pueblo mexicano de El Mulato, a unas 20 millas río abajo.

Este cementerio no es el único cementerio de Lipan en el área – cementerios pequeños, de cuidado privado, salpican el paisaje desde el norte de Presidio y el sur hasta Redford. Este es el único en el medio de la ciudad. No está muy lejos de la tienda de comestibles de Porter y de los bulliciosos negocios de O’Reilly Street. Podrías perdértelo, si no supieras lo que estás buscando.

Una simple cerca de alambre clavada en cubos de concreto es todo lo que marca sus límites hoy, o lo que queda de ellos. La representante de la familia Christina Hernández explicó que el cementerio solía ocupar toda la cuadra antes de que la ciudad se lo tragara. Hay un puñado de casas abandonadas que abrazan la base del montículo coronado por una hilera de cruces simples con el nombre de Aguilar. “Donde están las casas, básicamente arrasaron esa parte del cementerio”, dijo.

Durante gran parte de la historia del cementerio, los descendientes de los enterrados han sido sus principales cuidadores. Los miembros de la comunidad de Presidio han rechazado la invasión urbana durante décadas, pero informes anteriores de The Big Bend Sentinel explicaron que la tierra terminó en manos de entidades gubernamentales en los años 90, lo que complicó los intentos de los descendientes de proteger y mejorar el sitio. El primero en la lista de mejoras es una valla real para marcar el espacio como sagrado y especial, fuera del alcance de ciclistas errantes y paseadores de perros.

En una reunión de la corte de comisionados el 13 de octubre, la representante de la familia Christina Hernández y la directora ejecutiva de Big Bend Conservation Alliance, Shelley Bernstein, explicaron que la construcción de la cerca requeriría los servicios de un arqueólogo y un radar de penetración terrestre. Su estimación llegó a entre $ 40.000 y $ 60.000, y desde entonces ha crecido. “Nos han dicho que podemos esperar triplicar eso”, dijo Bernstein el martes a una audiencia de funcionarios del condado y descendientes de Lipan.

La decisión del condado de Presidio de autorizar una transferencia de tierras de regreso al Lipan Apache es un cambio revolucionario en la política gubernamental hacia los pueblos indígenas en la era del movimiento Land Back, que tiene como objetivo “devolver las tierras indígenas a manos indígenas”. Según una cifra de 2014 del Proyecto de Política de Texas, solo 4,705 acres de tierra en el segundo estado más grande de la nación han sido asignados por el estado para grupos indígenas.

En Big Bend, la única otra tierra propiedad de una organización tribal es Chilicote Ranch fuera de Valentine, una propiedad de 70,000 acres propiedad de Ysleta del Sur Pueblo, con sede en El Paso. El rancho fue comprado con las ganancias del casino de Pueblo y es el hogar de la manada de ganado de la tribu.

En otras partes del país, como Black Hills de Dakota del Sur, donde se originó el movimiento, Land Back ha estado marcado por tensos enfrentamientos entre manifestantes y la policía. Eso no podría estar más lejos de la realidad sobre el terreno en Presidio, donde el acto radical de devolver la tierra a un gobierno tribal nació del silencioso deseo de una familia de cuidar de los suyos y del deseo de un gobierno local de no pagar por ello.

Enrique Madrid, un historiador y activista de Jumano de Redford que ha trabajado para proteger el cementerio durante décadas, no podía pensar en un precedente histórico. Su esposa, Ruby Madrid, ha tenido un asiento de primera fila en su lucha por representar los intereses indígenas en los conflictos regionales, desde las guerras contra las drogas hasta el oleoducto Trans-Pecos y el muro fronterizo propuesto. “Todo le fue quitado a los nativos – primero la tierra, luego los artefactos”, explicó. “Entonces la gente fue expulsada de Texas”.

Los Lipan Apache llegaron al centro de Texas alrededor de 1600, superando a los españoles en el sitio de la actual San Antonio por casi cien años. Los Lipan estuvieron presente para la fundación de una misión en Presidio; fueron testigos del asalto del Álamo. A pesar de su importante papel en la historia del estado de Lone Star, la tribu Lipan Apache de Texas solo fue reconocida formalmente por el gobernador Greg Abbott en 2019. Su solicitud de reconocimiento federal, presentada en 2012, aún está pendiente.

Se considera que las tribus reconocidas a nivel federal “tienen una relación de gobierno a gobierno con los Estados Unidos” y son elegibles para ciertos tipos de financiación, según la Oficina de Asuntos Indígenas. A pesar de la vasta y diversa historia indígena de Texas, solo tres grupos son reconocidos federalmente y tres son reconocidos por el estado.

Muchos miembros de las familias Ornelas y Aguilar que han estado cuidando el cementerio durante décadas ahora buscan convertirse en miembros oficiales de la tribu Lipan. Actualmente, la inscripción tribal no está abierta al público, pero el interés en reconocer formalmente el cementerio también ha provocado que muchas personas en Presidio formalmente reconozcan su herencia indígena.

El Consejo Tribal Lipan Apache se ha acercado a las personas de estas familias para invitarlas personalmente a solicitar la membresía. “Lo que nos dijeron los representantes de Lipan es que nunca dejamos la tribu, solo estamos regresando a nuestras raíces”, dijo Hernández.

Después de un largo proceso de celebrar reuniones familiares para hablar sobre el futuro del sitio y vigilar de cerca la política local, Hernández se siente aliviado. “Ahora podemos seguir adelante con los planes para preservarlo”, dijo.

El proyecto de la cerca ya recibió una promesa de $ 10,000 de Amerigroup, que brinda financiamiento y servicios de seguro médico a través de la clínica Presidio. “También queremos que sea un sitio educativo y cultural, por lo que estamos pensando y cuidando mucho cómo prevenir la erosión y también crear un ambiente donde la gente pueda aprender más sobre la tribu Lipan”, explicó Herdandez.

Las familias Ornelas y Aguilar, junto con Big Bend Conservation Alliance y la Ciudad de Presidio, están lanzando una campaña de información pública para tratar de recuperar rocas que fueron tomadas del cementerio. A medida que la ciudad se expandió alrededor del sitio, los vecinos tomaron mojones del montículo para usarlos en proyectos de construcción y jardinería. Para los Lipan Apache, los mojones no son solo rocas decorativas, son centinelas que vigilan a los difuntos.

Los miembros del consejo tribal están planeando una visita a Presidio a fines de noviembre para realizar una ceremonia para devolver los mojones al lugar que les corresponde. Si conoce la ubicación de cualquiera de estas rocas, puede colocarlas a lo largo de Market Street en los terrenos del cementerio. Si desea ayuda para transportar las rocas al sitio, envíe un mensaje de texto o llame a Elvira Hermosillo al 281-744-5254 o correo electrónico a envíe [email protected].

“Es un honor para la ciudad”, dijo el alcalde John Ferguson en una ceremonia especial celebrada en el ayuntamiento y en el cementerio el martes; dicho sea de paso, el día en que muchos en el área celebraron el Día de los Muertos. “Me gustaría felicitar a los lipan por la devolución de su tierra para que puedan recibir el respeto que se merecen”.