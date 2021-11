El condado aprueba nuevos límites de precinto

By Sam Karas

CONDADO DE PRESIDIO — Los comisionados del condado de Presidio, Buddy Knight, José Cabezuela y Brenda Bentley votaron el lunes para aprobar pequeños cambios en los límites que cambiarán la representación de algunos residentes del condado en la corte de comisionados. El comisionado Eloy Aranda y la jueza Cinderela Guevara estuvieron ausentes del proceso. Los cambios siguen a la publicación tardía del recuento del censo federal de 2020, que informó una disminución general de la población en el condado de Presidio.

Todos los condados de Texas están divididos por población en cuatro precintos de comisionados que deben ser aproximadamente iguales en población, por lo que sus líneas cambian con cada nuevo recuento del censo federal. El tribunal de comisionados vota sobre asuntos a nivel de condado como impuestos y carreteras. Esos límites también afectan los distritos electorales, que son más pequeños que los distritos de los comisionados y determinan dónde pueden votar los votantes individuales.

Según el nuevo censo, la subrepresentación más grande en el condado de Presidio se encuentra en el Precinto 3, representada por el comisionado Eloy Aranda. El desafío de los comisionados era cambiar los electores en el precinto 4 sobrerrepresentado de Knight, pero no había una manera sencilla de hacerlo porque los dos recintos se superponen en la escarpada y remota Sierra Vieja en el noroeste del condado de Presidio. Decidieron trasladar algunos de los electores de Knight al Precinto 1, representado por Bentley, quien luego podría ceder algunas de sus cuadras en el noreste de Presidio a los distritos 2 y 3.

En Marfa, los que viven al sur de Waco Street en el centro de Marfa y al oeste de Edinburgh Street al sur de la autopista 90 ahora se considerarán residentes del Precinto 1, representados por Bentley. En Presidio, los nuevos mapas dividen la ciudad un poco más limpiamente a lo largo de la Avenida Erma, con la mayoría de las cuadras al oeste en el Precinto 3 del Comisionado Aranda y al este en el Precinto 1 o Precinto 2, representado por el Comisionado Cabezuela. Los residentes de Presidio en la parte noreste de la ciudad probablemente notarán la mayoría de los cambios; Para lograr líneas de distrito más limpias, los comisionados eligieron Louvain Avenue como un límite conveniente donde se encuentran los distritos 1, 2 y 3.

Allison, Bass & Magee – el bufete de abogados con sede en Austin que ayuda a los comisionados a elaborar los nuevos mapas – también elaboró ​​los precintos de juez de paz actualizados recomendados, pero el juez de paz saliente para el precinto 1 David Beebe y el juez de paz para el Precinto 2 Juanita Bishop estuvieron de acuerdo en que los límites actuales serían más fáciles para la policía y los ciudadanos. Los precintos de Juez de Paz se diferencian de los precintos de comisionados y electorales porque no son representativos y no tienen que cumplir con las mismas reglas sobre distribución de la población, por lo que pueden redistribuirse a medida que cambian las necesidades, pero no están obligados legalmente a hacerlo.

La redistribución de distritos a nivel de condado ocurre cada 10 años con la publicación del censo federal decenal. El censo de este año se retrasó, lo que redujo el tiempo del proceso, pero los comisionados pudieron elaborar y aprobar los mapas, con las audiencias públicas requeridas, durante el lapso de una semana. La respuesta rápida garantizará que cualquier persona que desee postularse para un cargo local en las primarias de marzo de 2022 podrá hacerlo en el precinto correcto.

La ciudad de Presidio está trabajando con el demógrafo estatal para desafiar los resultados del censo de 2020, que muchos funcionarios creen que se subestimó dramáticamente la población de la ciudad fronteriza. Es posible que el condado pueda redistribuir antes del próximo censo si los recuentos de población revisados ​​no están representados adecuadamente por los nuevos límites, pero no hay un precedente legal extenso para ese proceso. Por ahora, los nuevos límites se mantendrán. A pesar de la prisa, los comisionados Bentley, Knight y Cabezuela coincidieron en que el proceso fue “bastante indoloro”.