El juez recomienda un pago menor o un nuevo juicio por daños y perjuicios en el caso de Sánchez contra el condado de Presidio, tesorero

By Abbie Perrault

CONDADO DE PRESIDIO — El juez magistrado estadounidense David Fannin a recomendado que Katie Sánchez, exdirectora de la Oficina de Administración y Presupuesto del condado , puede enfrentar un nuevo juicio para reconsiderar los pagos por daños compensatorios y punitivos, o aceptar un paquete de daños más pequeño ideado por Fannin. También negó casi todas las mociones posteriores al juicio del condado y de García en el mismo documento.

A principios de este verano, un jurado determinó que el condado de Presidio y su tesorera Frances García habían tomado represalias contra Sánchez, una ex empleada del condado, después de que ella se postuló para el cargo contra García en 2018.

Inicialmente, el jurado había emitido un veredicto de que el condado y García deberían pagar $ 1 millón en daños compensatorios y otro $ 1 millón en daños punitivos, pero en las recomendaciones hechas este mes por Fannin, el juez escribió que creía que “los montos otorgados por el jurado tanto en daños compensatorios como en daños punitivos son excesivos”.

El tribunal tiene el poder de recomendar una disminución en el veredicto del jurado, ofreciendo a Sánchez la opción entre un monto menor de “remitente” o un nuevo juicio por el tema de daños. Si bien el condado de Presidio no había pedido una reconsideración, Fannin siguió adelante y redujo la cantidad de daños compensatorios de $ 1 millón a $ 365,362.03, citando precedentes de casos y cálculos que incluyen factores como angustia emocional, inflación y daño económico.

También redujo los daños punitivos de $ 1 millón a $ 5,000. Fannin dijo que para García, la adjudicación del jurado de daños punitivos más allá de $ 5,000 fue “excesiva en proporción a la evidencia proporcionada”.

En una moción a los tribunales, que Fannin había considerado, García había dicho que incluso si se probaba la malicia, los daños y perjuicios que se le asignaron de $ 500,000 eran “extremadamente excesivos”.

En sus recomendaciones, Fannin escribió: “Si bien ‘el engaño y el engaño son más reprensibles que la negligencia’, las acciones de García para incitar a la eliminación de la OMB se sitúan en un punto medio de las dos”, concluyendo que “la conducta de García fue moderadamente reprobable”.

El abogado de Sánchez, John Wenke, dijo que estaba sorprendido por las recomendaciones, especialmente porque el condado no había solicitado que considerara la cantidad que el jurado otorgó. “Obviamente, estamos respetuosamente en desacuerdo con la recomendación del juez magistrado con respecto a la remisión”, dijo Wenke en un correo electrónico con The Big Bend Sentinel esta semana. “Creemos que sus recomendaciones para reducir la cantidad de daños y perjuicios otorgados fueron inapropiadas”.

Wenke argumentó que la alta adjudicación del jurado de $ 2 millones reflejaba la evidencia y el testimonio presentados en el juicio y tenía la intención de enviar un mensaje a los funcionarios públicos. “No estoy seguro de qué tipo de mensaje se envía si una indemnización por daños punitivos de $ 1 millón de dólares se reduce a $ 5,000”, dijo el abogado.

“Los funcionarios elegidos públicamente tomaron represalias contra una madre soltera al eliminar su trabajo en el condado simplemente porque ella ejerció su derecho a postularse para un cargo público. Escuchas sobre funcionarios gubernamentales en países extranjeros que toman represalias contra oponentes políticos ”, dijo Wenke. “Eso no debería suceder en Estados Unidos”.

El equipo de Sánchez presentará objeciones a una parte de las recomendaciones del magistrado para que las consideren los jueces del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, y habrá una nueva audiencia, a menos que Sánchez acepte el paquete.

Además de impugnar el total de daños del jurado, el condado y García presentaron mociones posteriores al juicio que cuestionaron otras partes del caso. En sus recomendaciones de este mes, Fannin negó una larga lista de mociones de juicio por parte del condado y García, poniéndose del lado de las conclusiones del jurado a favor de Sánchez.

En el código legal, los tribunales “confirmarán un veredicto del jurado a menos que los hechos y las inferencias apunten tan fuerte y abrumadoramente a favor de una de las partes que los [jurados] razonables no puedan llegar a un veredicto en contrario”. Pero si un jurado racional no pudo llegar al veredicto que se anunció, la corte puede aceptar la moción renovada del condado y de García para el juicio.

En esas mociones que Fannin consideró, García argumentó que ella no tenía poder para hacer presupuestos cuando el condado votó para eliminar la Oficina de Administración y Presupuesto que empleaba a Sánchez. Afirmó que no podía ser considerada responsable personalmente por violar los derechos constitucionales de Sánchez, ya que no tenía poder oficial para tomar decisiones.

Fannin, sin embargo, determinó que el jurado recibió evidencia suficiente de que García no solo tenía “problemas personales conocidos” con Sánchez, sino que “específicamente hizo varios esfuerzos para llamar la atención de la Corte de Comisionados sobre el desempeño de la OMB y del Demandante”, señalando que la mayoría de los La evidencia en el juicio provino de la propia García.

También señaló la jurisprudencia que establece que quienes no tienen poder de decisión final aún pueden ser responsables de ser un “eslabón en la cadena causal” de la violación de los derechos constitucionales.

Fannin creía que un jurado razonable vería evidencia de las discusiones y relaciones de García con los comisionados antes de la votación para eliminar la OMB y determinar que ella era un eslabón en la cadena.

Fannin recomendó que se negaran todas las mociones de García.

El condado también solicitó una moción para juzgar si Sánchez demostró que el condado de Presidio había actuado en represalia, ya que tenían una razón para abolir el departamento de OMB para ahorrar dinero, que no era represalia.

El juez Fannin dijo que Sánchez había presentado evidencia de que el fiscal del condado Rod Ponton había informado a los comisionados en un discurso y una carta que sus acciones podrían interpretarse como represalias.

El condado también afirmó que no pueden ser responsables a menos que los comisionados en su conjunto, no solo algunos comisionados, “actuaran con motivos inconstitucionales”.

Fannin dijo que el testimonio de la jueza Cinderela Guevara de que había desarrollado “sospechas sobre la motivación de [la comisionada Loretto] Vásquez y [la comisionada Brenda] Bentley” hizo que un jurado pudiera creer razonablemente que dos de los cuatro comisionados actuaron con animadversión. Sin embargo, eso no alcanzó la mayoría de la corte, donde cuatro comisionados y el juez tienen voto.

El juez Fannin escribió en sus recomendaciones que creía que el jurado podría haber creído razonablemente que Aranda poseía un motivo sustancial de represalia, porque Ponton había advertido a los comisionados antes de la votación.

En general, el juez negó casi todas las mociones y solo hizo una recomendación que cambiaría el status quo en lo que respecta a los daños punitivos y compensatorios.