Disponibilidad de refuerzo local de COVID-19, una descripción general 

By Mary Cantrell

TRI-CONDADO — Aquellos que deben recibir sus vacunas de refuerzo de COVID-19 tienen muchas opciones en el área de los tres condados, aunque las clínicas varían en días y horas Ofrezca la inmunización. Presidio International ha compilado esta lista no exhaustiva de la disponibilidad actual de refuerzos, que está sujeta a cambios.

Para ser elegible para recibir la vacuna de refuerzo, las personas deben haber recibido sus dos primeras dosis de la vacuna Moderna o Pfizer, y la segunda dosis se administró hace al menos seis meses. Para aquellos que recibieron la vacuna Johnson and Johnson de dosis única, son elegibles para el refuerzo dos meses después de su vacunación inicial. Si bien hay vacunas de refuerzo disponibles para las vacunas Pfizer, Moderna y Johnson and Johnson, es posible que las clínicas locales no tengan las tres disponibles. El CDC permite la mezcla de diferentes marcas de vacuna.

Si bien el CDC aprobó recientemente las vacunas COVID-19 para niños de cinco a 11 años, las dosis de refuerzo aún no han sido aprobadas para menores de 18 años. Todas las vacunas de refuerzo son gratuitas, independientemente del lugar, pero en algunos lugares puede solicitar un comprobante de seguro o una forma de identificación para fines de presentación de informes.

Las autorizaciones y la disponibilidad de cada refuerzo ha llegado en un momento en que el mundo se enfrenta una vez más a una nueva variante del coronavirus, que la Organización Mundial de la Salud denominó “Omicron” el viernes. La vacuna y su refuerzo son preventivos clave para contraer y propagar el virus que ha estado afectando al mundo desde principios de 2020.

El Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas ofrece vacunas de refuerzo de Moderna y Pfizer en Presidio, y los residentes pueden recibir el refuerzo los martes a partir de las 9 am a 3 pm en 701 Bomar Avenue. Para programar una cita en Presidio, llame al (432) 229-1540.

La ubicación de PCHS Presidio, o Clínica Médica del Condado de Presidio, ofrece el refuerzo de Moderna los lunes de 10:30 am a 1 pm También están ofreciendo la vacuna Pfizer para niños los viernes de 3 a 5 pm Se recomiendan citas, llame al (432) 229- 3030.

Para aquellos que buscan vacunas en días que no sean lunes o martes, Highland Drug en Alpine tiene las tres marcas de refuerzo disponibles todos los días que están abiertos. No se necesita cita. Están abiertos de 8 am a 6 pm de lunes a viernes, pero ofrecen refuerzos hasta las 5 pm la mayoría de los días. Están abiertos los sábados de 9 am al mediodía y dejan de ofrecer refuerzos alrededor de las 11:30 am. Las vacunas Pfizer para niños estarán disponibles los sábados. Se recomienda comprobante de tarjeta de vacunación, pero no es obligatorio. Llame al (432) 837-3931 para conocer los horarios disponibles.