El servicio de mamografías móviles “Mammos on the move” regresa a Big Bend 

By Sam Karas

TRI-COUNTY — El Distrito Hospitalario Regional de Big Bend se ha asociado una vez más con Desert Imaging de El Paso para traer una unidad de mamografía móvil a la región. La Clínica Mayo recomienda que las mujeres comiencen las mamografías anuales para detectar el cáncer de mama a los 40 años. “La prevención es la palabra clave aquí”, dijo María Urias, defensora de pacientes de la Clínica Médica del Condado de Presidio. “Cuando el cáncer se detecta en una etapa temprana, eso puede salvar una vida”.

Aunque la unidad móvil solo puede ayudar a uno o dos pacientes a la vez, es un procedimiento relativamente rápido. “Escuché que estás entrando y saliendo en 20 a 30 minutos”, dijo. El equipo de Desert Imaging es bilingüe y está listo para ayudar a los principiantes que no estén familiarizados con el proceso de mamografía. Los pacientes con resultados anormales serán enviados a Midland o El Paso para realizar más pruebas.

Los exámenes de mamografía están cubiertos por la mayoría de los tipos de seguro como un servicio de atención médica preventiva, pero se alienta a los pacientes preocupados por cubrir el costo de bolsillo de $ 145 que se comuniquen con su sucursal local del Distrito Hospitalario Regional de Big Bend para obtener ayuda. En Presidio, ese número es (432) 229-2151 y en Alpine, es (432) 837-7051. “Podemos hacer muchas cosas para ayudar”, dijo Urias. “Si no puede venir a la oficina, encontraremos la manera de conseguirle una solicitud”.

Desert Imaging no requiere una derivación de un médico para poder ver a un paciente, por lo que los interesados ​​pueden llamar y “autoremitirse” para un examen. Para programar una cita, llame a Desert Imaging al (915) 577-0100. En ese número, los interesados ​​también pueden ser evaluados previamente para ver si califica para un programa no asegurado o una subvención de Desert Imaging.

Se debe informar a los residentes del sur del condado que solo habrá un día para las pruebas locales; la alta demanda en Alpine llevó al equipo de Mammos on the Move a reprogramar una de sus fechas de Presidio anunciadas previamente. Las pruebas se llevarán a cabo en el Presidio Activity Center (PAC) el 6 de diciembre de 8:00 am a 4:30 pm Los residentes de Alpine pueden inscribirse en las citas que se llevarán a cabo del 7 de diciembre al 9 de diciembre, de 8 am a 5 pm en Big Bend. Centro Médico Regional. Las proyecciones de Marfa se llevarán a cabo fuera de la corte del condado de Presidio de 8 am a 5 pm el 10 de diciembre.