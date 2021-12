El Distrito de Desarrollo Municipal de Presidio pinta la ciudad, planea nuevas instalaciones recreativas

By Sam Karas

PRESIDIO – El Distrito de Desarrollo Municipal de Presidio, o PMDD, avanzó en la reunión regular del miércoles pasado hacia un futuro más colorido y activo para los visitantes y residentes de Presidio. Primero en el expediente fue el Proyecto Paint Presidio, una iniciativa para embellecer los edificios locales y alentar a los dueños de negocios a ser creativos. El programa se creó hace tres años con la intención de otorgar subvenciones de $ 1,000 a los dueños de negocios locales para que arreglen el exterior de sus establecimientos.

“No es solo por el aspecto deembellecimiento , también va a atraer gente, gente que vive aquí o gente que está de paso”, explicó la miembro de la junta Lizette Rohana.

El director ejecutivo Jeran Stephens lo expresó de manera más directa: “El sol aquí solo come pintura”.

Por razones poco claras, quizás debido a la pandemia, el grupo no había recibido tantas solicitudes como les hubiera gustado el año pasado. “Está llegando elfinal de 2021 y no hemos financiado una sola subvención,” se preocupó miembro de la Junta Patrick Manian.

“Se basa en quién se postula”, explicó Stephens. “Si no conseguimos que la gente presente la solicitud, no gastamos el dinero. Y el exterior de un edificio, estéticamente, probablemente no ha sido su prioridad durante los últimos 18 meses [durante la pandemia] “.

A pesar de esos obstáculos, el grupo espera que el programa sea un impulso visual y económico para la ciudad. “La aplicación es de una sola página y sus materiales tienen que ser locales”, enfatizó.

El propietario de un negocio se había escapado de las grietas cuando la organización cambió de manos a mediados de este año: Juany Rodríguez de Ell’s Beauty Salon. La junta hizo la moción para aprobar su solicitud de reembolso de pintura y suministros, y esperaba promover y ampliar el proyecto en el futuro.

A continuación, el PMDD abordó una conversación en curso sobre el papel de la Asociación de Desarrollo Cultural de Presidio. En agosto, el Ayuntamiento de Presidio anuló una resolución que reconocía a la PCDA, esencialmente cortando los lazos de la organización con la ciudad, incluido un mural controvertido y una serie de plantadores de rocas fuera del ayuntamiento. El PMDD se ofreció a hacerse cargo del resto del proyecto y discutió el futuro de su papel en otra importante iniciativa de PCDA: el mercado de agricultores de Presidio.

El mercado de agricultores de Presidio ha existido en diferentes formas y dirigido por diferentes grupos desde 2012. Después de una larga pausa, el PCDA lo reinició en 2020 y se realiza a lo largo de O’Reilly Street en el centro de Presidio todos los sábados. Elvira Hermosillo se ha ofrecido como voluntaria para administrar el mercado desde su cambio de marca. “El mercado se trata de proveedores, solo estoy aquí para apoyarlos”, enfatizó. Sus deberes incluyen abrir la puerta del edificio Slack, el edificio de piedra con la estructura de sombra que sirve como telón de fondo para los mercados semanales de los sábados, y ayudar a los vendedores a instalar sillas y mesas.

La asistencia y las ofertas del mercado han fluctuado durante el último año. Un desafío que enfrentan sus impulsores es la diversificación de las ofertas del mercado, que generalmente incluyen puestos de comida que venden parrilladas, tortas, gorditas, tacos y otros artículos de comida callejera. “Solo he visto a una persona vendiendo algo que no era un alimento preparado una vez en 90 días”, dijo Stephens.

Los miembros del PMDD votaron oficialmente para no publicitar o apoyar financieramente el mercado de agricultores a menos que Hermosillo lo pidiera especialmente, pero arrojaron ideas que podrían ayudar a que sea un evento más popular. Se promocionó la música en vivo, mejores asientos y más estructuras de sombra como formas de impulsar el negocio. “Para algunos de los vendedores, ese es su medio de vida”, explicó Hermosillo. “Quiero que sea un lugar donde podamos ir a comer y socializar, una actividad de fin de semana donde puedas pasar el rato “.

Para culminar la reunión, la junta discutió la expansión de las ofertas recreativas de Presidio, un tema candente entre los lugareños en un taller de intercambio de ideas que se llevó a cabo en el Restaurante Oasis el 17 de noviembre. pero los miembros de la junta querían mejorar los espacios para salir y jugar, especialmente para ciclistas, patinadores, amantes de los perros y niños locales.

Desde el taller de noviembre, el PMDD ha lanzado una encuesta en las redes sociales para medir el interés del público en diferentes tipos de instalaciones recreativas al aire libre. Stephens informó que hubo un apoyo abrumador para la idea de un parque de patinaje en la ciudad. “Hace unos años, algunos de los estudiantes de secundaria se reunieron y trataron de recaudar fondos para construir un parque de patinaje. Realmente no sé por qué no sucedió eso, tal vez simplemente no juntaron suficiente efectivo ”, dijo Stephens. “Pero creo que aún fue una gran idea. Y creo que aún sería algo que beneficiaría a nuestra población y visitantes actuales “.

El grupo también encuestó al público sobre el apoyo a más senderos para bicicletas y un parque para perros. La junta también está buscando ofertas para que un contratista construya una gran estructura de sombra para el patio de recreo junto a la piscina pública. Será un proyecto de mucho dinero, pero uno que la junta considera “no negociable”.

“Si estuviéramos en cualquier otro lugar del país, podría no ser tan importante”, dijo Stephens. “Pasé a las ocho de la noche en una noche de julio, y esa es la primera vez que los niños pueden tocar físicamente el patio de recreo porque hace mucho calor. Mi objetivo es lograrlo en mayo. Todavía no estoy seguro de si eso es posible, pero estamos seguros de que intentaremos que esté listo para el verano “.

El grupo espera que tener instalaciones al aire libre más atractivas atraiga a las familias que pasan por Presidio como parte de unas vacaciones en Big Bend y, a largo plazo, anime a las personas nacidas y criadas en Presidio a tener sus propias familias en la ciudad. “Creo que una de las cosas que nos distingue es que estamos muy orientados a la familia”,Stephens dijo. “La mayoría de las personas que viven aquí han estado aquí durante generaciones y les encanta este lugar. Quieren cosas buenas para esta comunidad y quieren que sus hijos puedan volver aquí y ganarse la vida, una buena calidad de vida. Pero primero tienes que construir la infraestructura “.