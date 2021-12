La clínica de esterilización y castración de bajo costo ‘Big Bend Big Fix’ regresa al condado de Presidio

By Sam Karas

CONDADO DE PRESIDIO — The Big Bend Big Fix, una clínica de esterilización y castración de bajo costo patrocinada por Far West Texas Rescue Coalition , regresa a la región el próximo fin de semana para los dueños de mascotas del condado de Presidio que buscan atención veterinaria a precios reducidos. Sus servicios incluyen cirugías de esterilización y castración, vacunas y microchips.

El programa comenzó en febrero y fue un éxito instantáneo. Comenzaron de a poco, con una clínica emergente en el refugio de animales de Marfa, y se expandieron a programas en Marathon, Fort Davis y Fort Stockton, atendiendo entre 50 y 100 animales por día. “Fue increíble para nosotros”, dijo Jeanine Bishop, directora ejecutiva de Alpine Humane Society. “Ahorra [a nuestros refugios] mucho dinero y hace que se fabriquen muchos animales”.

Bishop explicó que existen muchas barreras para los dueños de mascotas que buscan esterilizar o castrar a sus mascotas en Big Bend. La atención veterinaria en las clínicas tradicionales puede ser costosa: los médicos locales pueden cobrar entre $ 130 y $ 350 por el procedimiento. Las perras tienen un precio en el extremo más caro del espectro porque la esterilización es una cirugía más invasiva. Para los residentes de bajos ingresos en Big Bend, estos costos pueden ser prohibitivos. “Sentimos que era necesario ingresar a mercados donde la gente no tiene mucho dinero”, dijo Nina Dietzel, una artista de Marfa y amante de los perros que ha apoyado a estas clínicas desde sus inicios.

Esas barreras también pueden ser culturales. “No es algo muy común a lo largo de la frontera que las personas esterilicen y castren a sus mascotas”, explicó Bishop. “Ha sido un gran proyecto educativo y de divulgación”.

Para los animales machos, la esterilización puede prevenir problemas de comportamiento como deambular y rociar las pertenencias del hogar. Las hembras esterilizadas tienden a contraer menos infecciones en su sistema reproductivo. “Existe la creencia errónea de que una mascota hembra debe tener una camada antes de ser esterilizada”, explicó Bishop. “Eso no es cierto. La esterilización y castración es realmente importante para todas las mascotas. Hay tantos animales no deseados y tan poco espacio de refugio, y todos nos esforzamos mucho para no matar ”.

Esta vez, la Coalición de Rescate del Far West Texas se está asociando con Animal Balance, una organización que comenzó a servir mascotas en las Islas Galápagos. Según su sitio web, los voluntarios de Animal Balance están “muy acostumbrados a trabajar en entornos remotos con pocos recursos, a menudo en otra cultura”.

“He rescatado perros desde que aterricé por primera vez en Estados Unidos”, dijo Dietzel. “En una comunidad pequeña como Marfa, creo que mucha gente encuentra algo que siente que se adapta a una necesidad. Sentí que personalmente podía criar y criar y criar, pero lo único que realmente mueve la aguja aquí en el oeste de Texas es esterilizar y castrar, para hacer que esas camadas de cachorros ni siquiera aparezcan en primer lugar “.

El próximo Big Bend Big Fix se llevará a cabo en Presidio el sábado 11 de diciembre y en Marfa el domingo 12 de diciembre. El costo es de $ 85 por gato o perro e incluye una vacuna contra la rabia. Por un costo adicional, también se encuentran disponibles microchips y vacunas contra el parvo y el moquillo. La organización puede ofrecer asistencia financiera limitada y opciones de transporte a quienes califiquen. Para obtener más información o para programar una cita, llame al (432) 837-2532.