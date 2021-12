Presidio Posada ilumina la calle O’Reilly con alegría navideña

By Sam Karas

PRESIDIO — El viernes pasado por la noche, los residentes de Presidio se alinearon en la calle anticipando la posada de Presidio, dando inicio a la temporada navideña con gran estilo. Se colgaron luces en O’Reilly Street y las familias se apiñaron en las puertas traseras de sus camiones para disfrutar de las festividades.

“Fue al estilo de Presidio, caótico, pero divertido”, dijo Arian Velasquez-Ornelas, quien organizó el evento a través de su papel como presidenta de la junta de turismo. Ha estado organizando eventos en la ciudad desde principios de la década de 2000, cuando se desempeñó como directora de la Cámara de Comercio. Los lugareños le habían estado diciendo durante toda la pandemia que se habían perdido los grandes eventos que solía organizar la ciudad. Este año, sabía que tenía que compensar todos los cierres por pandemia con una gran fiesta.

“Todos estaban realmente emocionados de que pudiéramos hacer algo como esto nuevamente, con la banda de la escuela y las carrozas y el coro”, dijo. “La mejor parte fue poder ver a todos sonriendo”.

Un punto culminante de cualquier desfile en Presidio, incluido este, es la aparición del Classic Car Club, una alianza informal de gente local con automobiles antiguos. “Tenemos muchos autos clásicos aquí en Presidio”, explicó Velásquez-Ornelas. “Este año decidieron poner luces [de Navidad] en sus vehículos”.

La mayoría de los miembros no oficiales del Classic Car Club son dueños de negocios de la ciudad, con representantes de Rohana Auto Service, First Presidio Bank, Pancho’s Pizza y muchos más. Empresas locales de todo tipo, así como el Distrito de Desarrollo Municipal de Presidio, donaron tiempo, dinero y obsequios a la causa. “Los empleados de la ciudad también hicieron mucho, hombre”, dijo Velásquez-Ornelas. “Quiero agradecer a todos los que trabajaron muy duro en este evento”.

Este fue el cuarto año consecutivo que Presidio ha instalado un árbol de Navidad hecho de creosota para la ceremonia oficial de iluminación del árbol de la ciudad. Es una tradición que proviene del lado mexicano del Big Bend, donde los pinos son pocos, pero el guame, o greasewood, es abundante. Se eligió sobre otros arbustos leñosos locales por razones prácticas. El mezquite, aunque sus ramas son un poco más rugosas, es traicioneramente puntiagudo.

El árbol de creosota se hace amarrando ramas individuales a un marco de madera y luego decorándolo como un árbol de Navidad de pino típico. La nueva tradición significa que Presidio ha desarrollado su propio olor navideño característico. “Cuando llueve en Presidio, eso es lo primero que hueles, el guame”, explicó Velásquez-Ornelas. “Cuando hueles nuestro árbol, no huele a pino, huele a lluvia”.

Nereida Márquez dirigió el coro de niños, uno de los aspectos más destacados de las festividades del viernes por la noche. Los COOL Kids, abreviatura de “Cristo nuestro único Señor”, se presentaron en la Iglesia Católica de Santa Teresa el año pasado como una forma de difundir la alegría navideña cuando los servicios eran pocos y espaciados durante la pandemia.

Los niños han estado trabajando duro durante semanas aprendiendo su programa navideño. Comenzaron su actuación con algunos clásicos de la iglesia, pero terminaron con éxitos seculares, incluido el favorito del grupo, “Rockin ‘Around the Christmas Tree”.

La mayoría de los COOL Kids están en su segundo año de la clase de Primera Comunión en Santa Teresa, pero tienen entre 4 y 12 años. El hijo de Márquez de cuatro años es el participante más joven, tan joven que no puede leer la letra del grupo, sino que memoriza la música viniendo a practicar. “Siempre me dice, ‘¡Mamá, no me compraste partituras!’ Le digo ‘Christopher, todavía no sabes leer, ¡espera!’ Pero él siempre está ahí, canta las líneas del coro, las recuerda todas “.

Aunque el grupo tiene su sede en la iglesia católica, está abierto a cualquiera que quiera participar. En las semanas menos ocupadas, intentan reunirse unas cuantas veces a la semana, pero últimamente han tenido la suerte de coordinar la práctica dos veces por semana . Aún así, para Márquez y el resto del equipo de COOL Kids, es una labor de amor. “Es muy alegre porque son tan jóvenes”, dijo. “Lo que sea que les enseñes, ellos simplemente lo absorben. No se detienen. Es hermoso.”

Como parte de la ceremonia de encendido del árbol y el encuentro con Santa, se invitó a todos los jóvenes residentes de Presidio a elegir regalos. La financiación provino en parte de donaciones privadas y del Dollar Tree, cuyo programa de redondeo de compras contribuyó a los 350 obsequios de Navidad distribuidos en el evento. “Mientras involucre a los niños de Presidio, la gente saldrá del armario”,Velásquez-Ornelas atestiguó.

“Toda la producción se desarrolló sin problemas”, dijo el administrador de la ciudad Brad Newton. “Lo que realmente me gustó es que comenzamos la temporada navideña en Presidio temprano, el día 3. Así que todo el mundo está en el espíritu, las decoraciones están listas. Ya estamos diciendo ‘Feliz Navidad’ por aquí “.