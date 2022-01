Modelado tridimensional, radar de penetración terrestre para informar mejoras en el cementerio de Lipan

By Sam Karas

PRESIDIO — Cada seis minutos y diez segundos, Selina Martínez levantaba el trípode y caminaba unos metros, moviéndose en sentido antihorario alrededor del cementerio. El escáner, una elegante bombilla negra con tres patas, zumbó. El sonido era débil pero sugería cuán complejo era el proceso y cuán duro estaba trabajando la pequeña máquina para leer el accidentado desierto de Presidio y los siglos de historia bajo sus pies.

La tribu Lipan Apache de Texas y Big Bend Conservation Alliance han estado recaudando fondos para comenzar las mejoras necesarias para encerrar y proteger el sitio de entierro en Market Street. Han contratado a expertos para hacer las encuestas necesarias que informarán los planos del arquitecto. Chris Cornelius, un arquitecto indígena que actualmente reside en Nuevo México y una estrella en su campo, usará los resultados de un estudio de modelado topográfico en 3D y un radar de penetración en el suelo para diseñar una cerca que protegerá el sitio. Los miembros de la tribu también esperan que la cerca eventualmente se adorne con materiales educativos que enseñen al público sobre la historia de los Lipan Apache en Presidio y cómo ayudar a proteger su legado.

La ciudad de Presidio se ha estado tragando gradualmente el cementerio de Market Street durante generaciones. Camine alrededor del montículo y la evidencia está ahí: surcos de vehículos todo terreno, huellas de perros, restos de botellas de cerveza. En una serie de sesiones históricas, la ciudad y el condado de Presidio se movieron en el otoño de 2021 para transferir la propiedad del sitio a la tribu Lipan Apache de Texas. Hubo ceremonias y celebraciones, pero ahora que el polvo se ha asentado, la tribu y sus aliados para recaudar fondos están lidiando con la realidad financiera y logística de tratar de cercar el sitio.

Martinez, una arquitecta Pascua Yaqui en formación de Scottsdale, Arizona, inició el proceso con su escáner 3-D, un Leica BLK360 que compró después de ganar la beca Radical Imagination de NDN Collective en 2020. El NDN Collective, que ayudó a popularizar y lanzar el movimiento Land Back para “devolver las tierras indígenas a manos indígenas”, no tuvo un papel directo en la repatriación del cementerio a la tribu Lipan Apache de Texas, pero los paralelos son claros. “Es un poco de descolonización aquí en Presidio”, dijo Christina Hernández, representante de la familia del cementerio, cuyos antepasados ​​Ornelas y Aguilar están enterrados en el montículo.

Martínez continuó con el proceso de creación del escaneo 3-D. “Leica es una empresa de cámaras muy conocida, pero mucha gente no sabe que también fabrican dispositivos geotérmicos como este”, explicó. A medida que oscila, el escáner usa esa tecnología para crear una nube de puntos en 3D, que se cargan en una aplicación llamada Cyclone que muestra una vista previa del modelo. Martínez llevó una tableta por el sitio que se conecta al wifi integrado del escáner. “Haré algo de posproducción de los datos para que sea fácil de utilizar y ver. Pero no voy a importarlo a ningún conjunto de datos más grande: no debería ser propiedad de las universidades o del gobierno, debería ser propiedad del cliente, que es la tribu”.

A pesar de toda la sofisticación del dispositivo, todavía existen algunos obstáculos tecnológicos: el escáner no puede ver detrás de arbustos u objetos sólidos, por lo que Martínez tuvo que reposicionar el trípode estratégicamente alrededor de muchos de los arbustos de mezquite que crecen demasiado en el sitio. Martínez ha tenido problemas con lápidas antes, en un escaneo anterior de un cementerio que realizó en una tumba yaqui en Guadalupe, Arizona, en las afueras de Phoenix. “No hay lápidas sólidas aquí, así que eso es agradable”, dijo, señalando hacia las simples cruces de madera que adornan las pocas tumbas marcadas.

Mientras trabajaba, la gente curiosa del pueblo pasaba en coche y la saludaba. Alrededor del mediodía, Samuel Sánchez Baeza se acercó al montículo, luchando por esconder su figura alta y larguirucha debajo de la cerca de alambre de púas. Baeza es dueño de un corral donde se descarga ganado en Ojinaga, y cruzó el río para buscar a su abuelo, quien había escuchado que estaba enterrado en el montículo. Su abuelo era indio indígena. “Si me quitara las botas y me pusiera las sandalias, sería indio”, dijo en español.

Mostró a todos en el cementerio una fotografía de su abuelo, Nabor Sánchez Tavarez, tomada en 1914. La fotografía muestra a un apuesto joven con el bigote espeso que estaba de moda en el México de Pancho Villa, usando un cinturón de cartuchos para la pistola en su cadera A medida que se difundió la noticia de los esfuerzos de restauración en el cementerio, más personas como Baeza comenzaron a hurgar en Presidio en busca de sus antepasados. Aunque la inscripción en la tribu Lipan Apache de Texas está cerrada al público, las familias que trabajaron para salvar el cementerio han sido invitadas personalmente a presentar su solicitud.

Para Shelley Bernstein, directora ejecutiva de Big Bend Conservation Alliance, mantener cada etapa del proyecto liderada por indígenas ha sido una prioridad máxima. “Para la BBCA, es realmente importante que contratemos creativos indígenas en este proyecto”, dijo. “Nos gustaría ver que esto se extienda también al proceso de contratación. Necesitamos que los líderes indígenas tomen decisiones en sitios como este. Porque no es solo una asociación con la tribu Lipan Apache de Texas, sino que está creando una nueva mentalidad que forma el núcleo de la organización”.

Aunque Martínez no tiene lazos familiares con Presidio, se sintió atraída por el proyecto porque había trabajado en la inspección de importantes sitios históricos yaquis y sintió que había una similitud entre las narrativas de sus antepasados ​​y las de los Lipan Apache. Ambos grupos son personas fronterizas con vínculos con los legados coloniales españoles y estadounidenses que borraron gradualmente las narrativas indígenas centrales en la historia de la región. “En realidad es solo una pared”, dijo. “Pero tiene grandes impactos. Como que no puedo hablar con la gente, no puedo hablar español, no puedo hablar yaqui. Así que eso es algo importante que tengo que superar”.

El modelo tridimensional de Martínez se combinará con el próximo proyecto que está planeado para el cementerio: un estudio de radar de penetración terrestre que ayudará al equipo a determinar dónde se encuentran las tumbas sin marcar. Eso es especialmente importante en el cementerio de Market Street, donde se pavimentaron un callejón y una calle sobre una parte significativa del cementerio original. El dispositivo, que Bernstein describe como “como una cortadora de césped”, es un poco más invasivo y requiere el permiso de la Comisión Histórica de Texas para operar.

“Aún no estamos en números rojos”, dijo Bernstein, pero aún se preocupa por la financiación de servicios costosos que aún se necesitan para crear la valla protectora. “Alguien donó $50 el otro día, y dije, gracias. Necesitamos eso.