Operación de transporte diésel llega a Presidio, reabriendo el comercio ferroviario

By Sam Karas

PRESIDIO — Los funcionarios de la ciudad están avanzando con un plan para transportar grandes cargamentos de combustible diesel a través de Presidio y hacia la ciudad de Chihuahua — una operación que requeriría la introducción de protocolos de materiales peligrosos en la ciudad fronteriza, lo que generaría preocupaciones de seguridad sobre el transporte del material peligroso en un área tan remota.

Representantes del Puerto de Entrada de Presidio, la Ciudad de Presidio y los servicios de emergencia de Presidio se reunieron el 5 de enero en la segunda de una serie de reuniones para discutir los protocolos de materiales peligrosos necesarios para albergar la operación, en la que se moverían cientos de miles de galones de diésel por la ciudad cada semana. Si el plan llega a buen término, el diesel refinado en Houston se enviará por tubería al área de Fort Worth, donde el contratista Strobel Energy Group lo cargará en vagones de ferrocarril con destino a San Angelo. Una vez que el combustible llegue a Permian Basin, la compañía ferroviaria Texas Pacifico Transportation supervisará su viaje de 400 millas a Presidio, donde el diésel se descargará en camiones cisterna. Una compañía de camiones aún sin nombre conduciría el diésel a través del puente hacia Ojinaga, luego seguiría la ruta de carga de la autopista 67 hasta la ciudad de Chihuahua.

El plan se promociona como una forma de reabrir Presidio al comercio ferroviario, que ha estado inactivo desde que una serie de incendios devastó el puente ferroviario internacional Presidio-Ojinaga en 2008 y 2009. La reconstrucción en curso del puente superó su último obstáculo en noviembre cuando el Departamento de Transporte de Texas asignó $33 millones para la construcción de una instalación aduanera permanente. A pesar del impulso financiero, aún no hay un cronograma claro de cuánto tiempo llevará que el puente ferroviario esté en pleno funcionamiento. Hasta que el diésel pueda transportarse a México por ferrocarril, deberá descargarse en camiones en Presidio.

“Este es el comienzo del renacimiento del ferrocarril en Presidio”, dijo Stan Meador, vicepresidente de ventas y marketing de Texas Pacifico. “Lo que no anticipamos es que lo primero que haríamos sería detenernos en Presidio. Habíamos estado pensando más en términos de cruzar el puente”.

El puerto de entrada de Presidio actualmente no está certificado como una instalación de materiales peligrosos y muy pocos de los socorristas de Presidio tienen certificaciones de materiales peligrosos. Como parte del Plan Maestro de Transporte Fronterizo Texas-México 2021 de TxDOT, “mejorar el transporte seguro de materiales peligrosos” es una prioridad para la agencia. En un lugar tan remoto como Presidio, ese es un proceso mucho más complicado que en puertos como El Paso y Laredo, que ven grandes volúmenes de transporte de combustible pero también están más cerca de los servicios de emergencia y tienen el presupuesto para instalaciones adecuadas de materiales peligrosos. En Laredo, la construcción de un carril de materiales peligrosos en el World Trade Bridge y una instalación de contención de materiales peligrosos costó $2.7 millones de dólares. Laredo es uno de los puertos de entrada más concurridos de los EE. UU., por lo que aún no está claro si las mejoras en Presidio, clasificadas por Aduanas y Protección Fronteriza como un cruce “pequeño”, serán igualmente invasivas. Los puertos de entrada más pequeños en la frontera norte con Canadá han utilizado un servicio de escolta de materiales peligrosos para crear una barrera entre los vehículos de materiales peligrosos y el tráfico no comercial.

“No tenemos ninguno de esos equipos, y en este momento no tengo estimaciones de lo que costaría”, dijo el jefe de bomberos de Presidio, Saul Pardo Jr.

Como parte de la expansión de su negocio en Presidio, Strobel Energy Group ofrecerá la capacitación necesaria sobre materiales peligrosos para los socorristas locales y los posibles nuevos empleados de Strobel. “Tengo 90 oficiales y créanme, van a tener sus clases llenas porque quiero asegurarme de que mi gente sepa lo que está pasando”, dijo el director del puerto, Jesús Luis Chávez . El siguiente paso será desarrollar un plan de respuesta de emergencia para todo el condado con la ayuda del jefe de bomberos de Marfa, Gary Mitschke, quien también se desempeña como coordinador de emergencias del condado. La subdirectora portuaria Michelle Power, quien presidió la reunión e invitó a los funcionarios locales, se comprometió a extender una invitación a Mitschke para la próxima entrega.

Chávez enfatizó la necesidad de coordinación entre todas las agencias estatales, locales y federales involucradas. “Todos necesitamos estar en la misma partitura para que si algo sucede, todos sepamos cómo responder”, dijo. “Abrimos ese puente nuevamente el 8 de noviembre [después de 20 meses de cierre debido a COVID-19] y el tráfico no se ha detenido. La gente entra y la gente se va. Pero queremos demostrar que la seguridad de la ciudad es lo que importa”.

El Director Ejecutivo del Distrito de Desarrollo Municipal de Presidio, Jeran Stephens, planteó numerosas inquietudes sobre salud y seguridad, principalmente dirigidas a proteger los frágiles ecosistemas de agua subterránea de Presidio y el Río Grande. Le encargó al gerente ambiental registrado, Andrew Price, que realizara un estudio hidrológico que reveló que muchas de las docenas de pozos privados de Presidio están a solo 7 pies por debajo de la superficie del suelo. Varios de los pozos están ubicados “pendiente abajo” entre la instalación de trasvase y el río, lo que significa que en caso de un derrame, el diesel pasará de largo en su camino hacia el Río Grande. “No se necesitaría mucho para envenenar múltiples pozos privados”, dijo.

El combustible diésel está clasificado por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional como material peligroso o hazmat. El diesel es altamente inflamable y puede causar irritación y corrosión en la piel, además de ser “tóxico para la vida acuática con efectos duraderos” si se introduce en las vías fluviales locales.

Scott Vincent de Strobel Energy Group explicó que los transcargadores de la compañía están equipados con bandejas de aluminio para derrames y vejigas de contención en caso de una emergencia en la instalación, donde la transferencia de combustible se realizará sobre una pista. “Está hecho de un material a base de poliéster que tiene afinidad por los hidrocarburos y permite que el agua corra a través de él”, explicó.

Luego, Stephens preguntó qué sucedería en caso de un derrame de uno de las docenas de camiones que saldrían de las instalaciones de Strobel cada semana. Vincent explicó que la responsabilidad de su empresa por los derrames finaliza cuando el diésel sale de las instalaciones.

“Podemos ofrecer nuestra experiencia a los servicios de emergencia locales”, dijo, pero en última instancia, la responsabilidad recaerá en el seguro ambiental que posee el transportista. “Es lo mismo en su estación local de Valero hoy: si tienen un derrame, tienen el seguro para asegurarse de que se limpie. Pueden contratar contratistas de respuesta, pero se paga con las primas de seguro de esos camiones”.

Actualmente, los envíos de diésel a la capital del estado de Chihuahua se enrutan a través de El Paso, pero los inversionistas esperan reducir a la mitad el tiempo de manejo de los camioneros descargando el diésel en Presidio. Con la excepción de los propios vagones de suministro de Texas Pacifico para la reparación y construcción de vías férreas, un tren no ha parado en Presidio en 13 años. Para reabrir el servicio, será necesario enviar un mínimo de 25 automóviles a la semana a Presidio, y los inversionistas esperan que el envío de 25 automóviles aumente a dos veces por semana. Cada vagón de tren lleno de combustible diesel tiene capacidad para 28 500 galones, lo que hace que el tráfico semanal mínimo a través de Presidio sea de alrededor de 712 500 galones, con el potencial de crecer a 1,5 millones de galones. “Cuanto más peso puede mover en cada [envío], más eficiente en combustible es, menor es su huella de carbono”, explicó Meador. “Cuanto más grande es mejor en el ferrocarril”.

En la reunión del 5 de enero, Vincent hizo una presentación sobre la tecnología que Strobel utilizará para mover combustible entre modos de transporte. Strobel será responsable de transferir el diésel del oleoducto a los vagones de tren en el área de Fort Worth y luego transferir ese diésel nuevamente del tren al camión en Presidio usando un transcargador. El transcargador es un dispositivo móvil que se puede remolcar al sitio del ferrocarril y descarga cada vagón desde la parte inferior. Vincent comparó el proceso con la forma en que se descarga el combustible de los camiones cisterna en las estaciones de servicio. “Hacemos la misma operación aquí con nuestro transcargador en 17 minutos”, explicó. “Es muy rápido”.

Los representantes de la ciudad de Presidio, Texas Pacifico y Strobel no pudieron nombrar la compañía de camiones que prestará servicio en la ruta de Presidio a Chihuahua. Los camiones cisterna individuales varían en capacidad, pero los residentes de Presidio pueden esperar que alrededor de 75 a 150 camiones por semana viajen desde el sitio de descarga en los corrales de almacenamiento de Presidio hasta el puente. La ruta de los camiones a través de la ciudad seguirá la calle O’Reilly, pasando la escuela primaria Presidio, hasta la intersección Y, donde se dirigirán hacia el norte y girarán a la izquierda en la autopista 67 para salir de los Estados Unidos. La ruta se desarrolló con el aporte de los funcionarios de la ciudad para desviar el tráfico de camiones del centro de Presidio.

A escala global, este plan brinda una oportunidad para que los inversionistas capeen la agitación de la industria petrolera mexicana, que ha sido más o menos nacionalizada desde 1938. PEMEX, la compañía petrolera estatal de México, se fundó originalmente con derechos exclusivos sobre exploración, extracción, refinación y comercialización de todo el petróleo en México. En 2014, el expresidente Enrique Peña Nieto abrió la industria petrolera mexicana a la inversión extranjera, rompiendo el monopolio. Los inversionistas extranjeros sufrieron un latigazo en 2021 cuando el actual presidente Andrés Manuel López Obrador tomó medidas enérgicas contra las compañías petroleras privadas, con el objetivo de hacer que la industria de petróleo y gas de México fuera autosuficiente para 2023.

Las reformas de Obrador también redujeron el tráfico ferroviario para combatir la evasión de impuestos y corrupción en los puertos de entrada ferroviarios del lado mexicano. Para cumplir con las nuevas leyes, los envíos transfronterizos de petróleo y gas han adoptado el método de tren a camión que se está lanzando en Presidio, lo que sugiere que la operación puede durar más allá de la reapertura del puente ferroviario internacional. Para complicar aún más la cadena de suministro, PEMEX ha estado luchando para cerrar un acuerdo sobre una nueva refinería en Deer Park, Texas, en las afueras de Houston. El combustible de propiedad estatal mexicana puede llegar eventualmente a través de Presidio, pero hasta que esa refinería cambie oficialmente de manos, el combustible de marca estadounidense de propiedad privada será la principal carga que pase por el puente Presidio-Ojinaga, lo que permitirá a los inversionistas reducir su transporte. costos mientras el mercado sigue siendo volátil.

El cronograma para comenzar el proyecto de envío transfronterizo de diesel en Presidio aún no está claro, pero ha estado en proceso por un tiempo. El administrador de la ciudad, Brad Newton, se burló del proyecto ante el consejo de la ciudad en una reunión celebrada en el ayuntamiento el 17 de noviembre, pero Strobel y Texas Pacifico habían estado considerando a Presidio como un mercado potencial mucho antes de esa reunión. El retraso ahora se debe principalmente a la falta de instalaciones adecuadas y permisos en el lado mexicano. Debido a que los camiones diesel regresarán vacíos a los Estados Unidos, gran parte de la carga recaerá en México para inspeccionar y aprobar los camiones para el transporte. “Debo enfatizar que el puerto realmente no está jugando un papel importante en nada de esto”, dijo Roger Maier, especialista en asuntos públicos de Aduanas y Protección Fronteriza.

Los concejales de la ciudad han solicitado que el plan sea discutido en su próxima reunión el lunes 17 de enero a las 6 pm en el Centro de Actividades de Presidio. La agenda oficial será publicada por la ciudad el jueves por la noche.