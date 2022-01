Big Buddha Bakery trae delicias de masa fermentada y comidas orgánicas a Presidio

By Sam Karas

PRESIDIO — En la ciudad mayoritariamente católica de Presidio, una figura poco común aparece unos días a la semana junto a la estación de bomberos: una gran estatua roja de el Buda, saludando con éxtasis a los vecinos y visitantes y ofreciendo golosinas recién horneadas. Nadie puede resistirse, ni siquiera el propio padre: el padre de Santa Teresa, Mike Alcuino, se ha convertido en un cliente frecuente, reuniéndose con los feligreses en el patio para tomar café recién hecho y bagels caseros.

Para Diana Wassef y Patrick Manian, propietarios de Big Buddha Bakery, preparar comida buena es una práctica espiritual. Hace dos años, hicieron una peregrinación al monasterio Dai Bosatsu Zendo en el norte del estado de Nueva York, en busca de un respiro del ajetreo y el bullicio de la ciudad. En marzo de 2020, la pandemia de COVID devastó la costa este y la pareja decidió quedarse en el monasterio, donde pasaban mucho tiempo en la cocina. El jefe de cocina se dio cuenta del talento de la pareja para hornear con masa fermentada. “Ella realmente nos animó. Me dijo: ‘Ustedes dos podrían abrir un café’”, recordó Manian.

El monasterio Dai Bosatsu Zendo era un lugar familiar: Manian había vivido allí durante cinco meses en 2012, estudiando budismo zen. Su interés por el zen comenzó cuando era niño, cuando un tío le regaló una copia del libro Zen in the Art of Archery de Eugen Herrigel, que ahora se puede encontrar en una pequeña pila de libros sobre enseñanzas budistas en el patio de su panadería. Dejó el monasterio después de su primera estancia para concentrarse en incorporar los principios budistas en su vida cotidiana.

“Mi experiencia en la ciudad de Nueva York trabajando en una compañía de tecnología recién creada fue muy complicada: haces muchas tareas obscuras y había mucho dinero involucrado. Solo quería hacer algo más simple”, explicó. “Al hornear, todo lleva mucho tiempo. Tienes que ser paciente. No puedes tomar atajos”.

Después de que la pareja se fue de la ciudad, Presidio y el Big Bend se sintieron como una opción obvia. Wassef tiene raíces en el Líbano y Egipto, y sintió una profunda conexión con el paisaje del desierto. En 2016, un amigo se mudaba de Toronto a Vancouver y decidió tomar un desvío de 1500 millas por el suroeste. Fue el primer encuentro de Wassef con el Big Bend. “Me enamoré de este desierto”, dijo. “Es algo con lo que había estado soñando”.

La pareja no visitó Presidio en ese primer viaje, pero cuando regresaron a la región para buscar un lugar donde establecerse, la conexión fue inmediata. Les llamó la atención lo unida y orientada a la familia que es la ciudad. “Se sentía como un lugar lejano, pero aún tienes tu comunidad”, explicó Wassef.

Rápidamente hicieron amigos de la mejor manera que sabían: haciendo comida. Comenzaron poco a poco, abrieron una panadería en su casa en Presidio, ofreciendo servicio de entrega a lugares tan remotos como Marfa. En enero, pudieron abrir su local de ladrillo y mortero en un edificio en la calle O’Reilly frente a la estación de bomberos. Wassef se enteró por miembros de la comunidad que el lugar tuvo una vida previa como restaurante, sirviendo tacos y comida mexicana.

Los jueves y domingos, la panadería está abierta por la mañana y temprano por la tarde sirviendo café recién hecho, bagels, sándwiches y productos de panadería. Los viernes sirven pizza, hecha con masa fermentada casera. Las fiestas de pizza de los viernes por la noche se han convertido en un éxito instantáneo: en las primeras semanas que se han llevado a cabo, los lugareños han hecho fila afuera en sus camiones, esperando sus pizzas. Samuel Sánchez, un local, ha sido visto en la ventanilla del autoservicio a caballo, recogiendo comida a la antigua usanza de Presidio.

Si bien su enfoque se ha centrado en servir buena comida para los lugareños, han comenzado a establecer contactos con otros jóvenes propietarios de negocios alrededor de Big Bend que quieren dejar su huella en una región que se está volviendo cada vez más costosa. Mateo Mares, dueño de Cedar Coffee en Alpine, hizo el viaje de 86 millas con su socia Alaina Walton y una camioneta de amigos para la noche de apertura de la panadería. “Estoy feliz de apoyar de cualquier manera que pueda”, dijo. “Ya hay una buena panadería en Presidio, pero [Big Buddha] tiene un ambiente diferente. Creo que resulta que ambos somos personas más jóvenes con mentalidades similares. Cada vez más lugares obtienen buen café, ya no son solo las grandes ciudades”.

Visitar Presidio para la fiesta de inauguración de la panadería fue una experiencia reveladora para Mares y Walton, que los empujó a pasar más tiempo en el área y hacer conexiones con los lugareños. “Siempre era un pueblo por el que pasábamos de camino a River Road o al parque estatal. Pero ahora es un destino”.

Por ahora, Wassef y Manian están resolviendo los problemas que enfrentan todos los nuevos propietarios de negocios y manteniendo su enfoque en proporcionar alimentos frescos y caseros a los vecinos y visitantes. Mantener todo orgánico y de origen ético es una prioridad máxima. “Estamos haciendo alimentos más saludables, estamos tratando de traer alimentos orgánicos, lo que para mí es sobre el bienestar de la Tierra y el hecho de que todo está interconectado”, dijo Manian. “Si vas a empezar en cualquier parte, podrías empezar con la comida y bebida, porque eso es lo que necesitamos para sobrevivir”.

Es difícil conseguir ingredientes frescos y orgánicos en Presidio, pero la pareja ha tenido 18 meses de práctica comprando para el tipo de platos que ellos mismos preparan en casa. “No es lo más fácil. Pero es muy gratificante saber que no estoy tomando atajos”, dijo Wassef.

“La comida tiene un camino”, continuó. “Hay una conexión que sucede. Esto es algo que se remonta a mi cultura: la comida es muy importante. Es la forma en que expresamos nuestra hospitalidad. Es la forma en que mostramos nuestro amor”.

Big Buddha Bakery está ubicada en 1301 Santa Cruz Avenue en Presidio. Están abiertos para el desayuno y el almuerzo los jueves y domingos de 10 am a 3 pm y sirven pizza, sándwiches y otras delicias los viernes de 1 pm a 7 pm