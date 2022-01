Después del daño del arte rupestre, Big Bend intenta prevenir el vandalismo en medio del crecimiento del turismo

By Mary Cantrell

PARQUE NACIONAL DE BIG BEND — La noticia del daño irreparable al arte rupestre antiguo en uno de los sitios arqueológicos históricos del Parque Nacional Big Bend se extendió por todo el país a principios de enero después de que el parque hiciera una llamada de ayuda para localizar a las partes responsables. Aunque los culpables siguen prófugos, las autoridades han tomado medidas para tratar de prevenir futuros incidentes en un momento en que el vandalismo en el parque ha aumentado junto con un aumento de visitantes.

En el sitio conocido como Indian Head,ubicado en la esquina noroeste del parque cerca de Terlingua, los vándalos grabaron sus nombres y la fecha directamente sobre el arte rupestre, que se estima que tiene entre 3.000 y 8.000 años. Tom VandenBerg, jefe de servicios de interpretación y visitantes del parque nacional, dijo que si bien los grafitis en el área datan desde 1902, este hecho en particular fue alarmante.

“[Fue] una especie de patada en el estómago para aquellos de nosotros que comprometemos nuestras carreras para proteger lugares como ese. Así que decidimos publicar ese comunicado de prensa para pedir ayuda y crear conciencia sobre la sensibilidad de estos sitios”, dijo VandenBerg.

El área de Indian Head se ha vuelto cada vez más popular en los últimos años, dijo VandenBerg: aunque no se incluye en los mapas, folletos o sitio web del parque, las publicaciones de los visitantes en las redes sociales han creado una atracción. Como resultado, las visitas al sitio han aumentado en los últimos dos años, con un promedio de alrededor de 4000 visitantes al año, según los datos recopilados por el parque.

Mientras tanto, los incidentes de vandalismo en el parque se han duplicado en la historia reciente, con un promedio de alrededor de 80 por año en los últimos dos años, en comparación con 40 por año entre 2015 y 2017, dijo VandenBerg, quien atribuyó el aumento a un aumento en los visitantes. Los números de asistencia anual del parque para 2021, recientemente determinados, aumentaron un 25 % con respecto al año anterior, y el parque ha experimentado un aumento de visitantes de casi un 50 % desde 2016, y muchas de esas personas son novatas en tierras públicas.

“Hay una pequeña curva de aprendizaje ahí”, dijo VandenBerg. “Estos son lugares protegidos. Simplemente no es un lugar para venir y escribir tu nombre en rocas y dañar cosas”.

VandenBerg dijo que si bien el personal del parque no ha aumentado junto con más visitantes, recientemente ocuparon puestos que estaban vacantes durante mucho tiempo y cuentan con todo el personal. De un equipo arqueológico de tres personas, dos puestos están actualmente abiertos en el parque.

Se han implementado medidas de mitigación desde que ocurrió el incidente, incluida la reinstalación de cámaras que se han usado de vez en cuando a lo largo de los años, dijo VandenBerg. El parque ofrece visitas guiadas por el área, pero no es un requisito estar acompañado por un miembro del personal del parque para visitar el sitio. Si bien el sitio de Indian Head se encuentra dentro de los límites del parque, se llega a él atravesando terrenos privados, no atravesando el parque.

“Lo patrullamos con bastante regularidad, probablemente tanto como cualquier otro lugar del parque porque es sensible. Pero tiene sus propios desafíos únicos porque se accede desde fuera de la entrada del parque”, dijo VandenBerg.

Además de continuar con las patrullas de rutina, el personal del parque tiene como objetivo proporcionar señalización adicional y establecer un quiosco informativo para educar más a los visitantes sobre la sensibilidad y el estado protegido del área arqueológica.

Y luego está el aumento de la vigilancia que viene en la era de la viralidad del Internet y la investigación en línea. Según VandenBerg, la publicación de Instagram que anunciaba el incidente atrajo más atención que cualquier otra publicación en la historia del parque, recibiendo más de 9000 me gusta y más de 1300 comentarios. La historia llamó la atención de los medios nacionales y fue cubierta por medios como Texas Monthly, The New York Times e incluso la Canadian Broadcasting Corporation, CBC Radio.

“Tuvimos un gran interés en él, lo que fue un poco sorprendente para todos nosotros, sinceramente, y un poco aterrador al mismo tiempo, porque realmente no queremos dirigir mucha atención a este sitio específico”, dijo. VandenBerg. “Pero con algo tan atroz como eso es como, ‘Bueno, ayúdenos si sabe algo, por favor háganoslo saber'”

Pistas claras en forma de cuatro nombres (Adrián, Ariel, Isaac y Norma) y la fecha (26/12/21) grabadas en la roca informaron la búsqueda.

“Todo esto se convirtió en una fuente colectiva”, dijo VandenBerg. “Hay personas que se desplazan por las redes sociales, tratando de encontrar conexiones de estas fotos con esas fotos, y cualquiera que haya publicado cosas de Big Bend durante ese tiempo”.

Todos los consejos creíbles se transmiten a los guardabosques encargados de hacer cumplir la ley del parque, quienes han estado haciendo un seguimiento de cada uno, dijo VandenBerg. Las investigaciones están en curso y, al cierre de esta edición, no hubo avances importantes en el caso. Debido a que ocurrió en propiedad federal, el delito se considera una violación del código de reglamentos federales. Los vándalos podrían enfrentar una multa de hasta $5,000 o seis meses de prisión. Dichas áreas también están protegidas por la Ley de Protección de Recursos Arqueológicos, lo que podría elevar el caso a un nivel más alto de sanciones, dijo VandenBerg.

Mientras tanto, los expertos han hecho todo lo posible para deshacer el daño de los vándalos, pero no había mucho por hacer. El día después de que el parque recibiera la noticia inicial del vandalismo en Indian Rock, Lin Pruitt, técnico en arqueología, junto con el arqueólogo retirado del parque, Tom Alex, salieron a inspeccionar el sitio y encontraron que se veía peor de lo esperado. Más tarde se determinó que algunos visitantes bien intencionados intentaron limpiar los nombres recién tallados, pero al hacerlo solo dañaron aún más el sitio. Se había vertido agua del grifo, que puede contener trazas de cloro, sobre la roca, manchando su pátina.

Pruitt y Alex pasaron un par de días rehabilitando la superficie de la roca, usando métodos benignos de agua destilada, cepillos de artistas y almohadillas absorbentes para secar la superficie. La apariencia de la roca mejoró mucho después de los tratamientos, dijo VandenBerg, pero los nombres, que parecen haber sido tallados con una roca afilada, permanecerán para siempre.

El arte rupestre afectado se clasifica como parte de la Tradición abstracta picoteada, un estilo complejo y asimétrico compuesto de formas geométricas y líneas en forma de cuadrícula, considerado de edad arcaica, que se remonta a 8.500 años, y que se encuentra en todo el suroeste de Estados Unidos. Las figuras abstractas y geométricas del desierto como las que se encuentran en Indian Head se consideran algunas de las imágenes más antiguas de América del Norte, dijo Alex.

El sitio de Indian Head alberga muchos petroglifos producidos durante un período de tiempo en función de los diversos grados de climatización, dijo Alex. Las imágenes representan una época en la que las personas se integraron holísticamente con la naturaleza, dijo, pero gran parte de su significado subyacente sigue siendo un misterio para nosotros hoy, a diferencia de los petroglifos representativos más recientes de animales y vida humana.

“Es solo en el período de tiempo más reciente que se produjo el arte figurativo. Ese viejo material arcaico es todo abstracto. Entonces, en consecuencia, el significado de esto, no lo sabemos”, dijo Alex. “Lo que sea que haya en su plantilla mental de cómo vieron y cómo representaron las cosas, todo está en sus mentes. Sin conocimiento y cultura, no hay forma de que podamos tocar eso”.

Es importante preservar estos recursos arqueológicos para que se puedan realizar futuros desarrollos en el campo, dijo Alex. Los pigmentos naturales también pueden usarse para conservar rocas, pero en este caso, debido a que los garabatos estaban directamente sobre el arte rupestre, ese método de tratamiento no es una opción, dijo VandenBerg. Se desconoce el número exacto de sitios arqueológicos dentro del Parque Nacional Big Bend, pero hay al menos 3.000.

Oscar Rodríguez, un nativo del oeste de Texas y miembro inscrito de la tribu Lipan Apache que lucha activamente para preservar los sitios de entierro históricos del área, se hizo eco de VandenBerg, y señaló que el aumento en el vandalismo podría deberse a tantos recién llegados a la región. Rodríguez, por el contrario, dice que sus raíces se remontan a la región de Big Bend mucho antes del siglo XVIII. La historia de la región se ha transmitido en su familia durante generaciones.

“Estas conversaciones [sobre estos sitios] pueden ser una sorpresa para algunas personas”, dijo Rodríguez. “A mí no, crecí en eso. Esas fueron las conversaciones que tuve con mis padres y abuelos y personas de generaciones anteriores. Para nosotros, hemos estado allí mucho tiempo. Lo sabemos.”

Dijo que los actos de vandalismo a los sitios arqueológicos son tomados personalmente por los indígenas de la zona. Si una excavación arqueológica descubre restos humanos, por ejemplo, su comunidad experimentará eso en un nivel diferente al de los investigadores más objetivos, dijo Rodríguez.

“Para aquellos de nosotros que tenemos raíces profundas en el oeste de Texas, los vemos como ancestros desenterrados en lugar de, ya saben, estas personas arcaicas que existieron mucho antes de que se establecieran asentamientos humanos en el oeste de Texas y estas personas no están relacionadas con nosotros”, dijo. Rodríguez.

Dijo que sus antepasados ​​se encontraban entre una población que emigró hacia y desde el centro norte de México hacia las Grandes Llanuras antes de establecerse en Presidio y El Mulato, lo que significa que se crearon y revisaron muchos sitios a lo largo de esas rutas, lo que ayudó a demostrar el uso específico de algunos de los lugares. Mientras crecía, sabía de ciertos ranchos en el oeste de Texas donde la gente pagaba una tarifa de entrada para recolectar artefactos como puntas de flecha. Rodríguez enfatizó la educación superior para las generaciones más jóvenes y las consecuencias para cuando ocurra el vandalismo en el futuro.

“Creo que será importante atraparlos y procesarlos en la medida en que lo permita la ley”, dijo Rodríguez. “Solo para que se convierta en parte de la conciencia pública que hay consecuencias por hacer esto”.

Arqueólogo retirado del parque y residente del área de Terlingua, Alex, dijo que el tráfico todoterreno en el área ha aumentado recientemente y que el sitio tiene una larga historia de atracción de transeúntes curiosos, que se remonta a principios del siglo XX.

“Están entrando turistas, son muy irrespetuosos. O no saben, no les importa o tal vez ambas cosas, sobre la propiedad privada y el paisaje y el respeto por permanecer en el camino”, dijo Alex. “Uno de los problemas de Indian Head es que uno de los antiguos caminos originales a través de este país pasaba justo por delante del sitio. Así que la gente pudo conducir hasta allí y acampar. Estoy seguro de que la gente cazaba puntas de flecha y Dios sabe qué más le hicieron a la zona”.

Alex dijo que los intentos de restringir el acceso a áreas arqueológicas sensibles usando barreras y puertas a menudo son inútiles.

“Cerrarlo, cercarlo, ese tipo de cosas, solo mantiene honestas a las personas honestas. No detiene a las personas que quieren entrar y hacer cualquier tipo de daño”, dijo Alex. “Las personas irrespetuosas van a hacer lo que quieran hacer a pesar de todo”.