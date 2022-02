Se están realizando mejoras en la red local para evitar cortes de energía por clima frío en medio del clima invernal

By Sam Karas

PRESIDIO — Los funcionarios locales están haciendo correr la voz sobre un frente frío que se pronostica que golpeará el condado de Presidio el miércoles por la noche, y se pronostica una congelación fuerte para la mayor parte del condado durante el fin de semana. Si bien la parte noreste del condado soportará la peor parte de una posible tormenta de invierno, se recomienda a los residentes de Presidio que se queden quietos y se abastezcan.

La ciudad de Presidio está tomando las precauciones adecuadas al informar a los vecinos sobre el clima que se avecina y preparar los edificios y la flota de la ciudad para el invierno. Después de un breve corte de energía que afectó a aproximadamente la mitad de los clientes de la ciudad durante la última ola de frío del 21 de enero, algunos residentes están preocupados: la temperatura mínima para ese día fue de 28 grados y se espera que las temperaturas de este fin de semana bajen hasta los 17.

Administrador de la ciudad Brad Newton dijo que si bien el corte de energía más reciente probablemente estuvo relacionado con el clima frío, no se debió a una preparación inadecuada para el invierno. “El problema fue un cortocircuito al final de la línea”, explicó. Cuando los sistemas automatizados de la red señalaron peligro, AEP apagó los interruptores individualmente y aisló el problema a una línea que se dirigía al este desde Presidio a Redford. Esa línea cruza el río en Polvo y entrega electricidad al pequeño pueblo de El Mulato, Chihuahua.

En esa mañana inusualmente fría, el circuito que cruza el río estaba funcionando diez veces más de su capacidad normal, lo que provocó una falla en el sistema. El apagón fue una sorpresa tanto para los funcionarios como para los residentes: una de energía de respaldo fuente llamada Big Ol’ Battery mantuvo las luces encendidas en Presidio durante la devastadora tormenta invernal de febrero de 2021, incluso cuando otras comunidades en Big Bend se quedaron sin electricidad.

Esta vez, sin embargo, “BOB no falló porque BOB no fuera necesario”, explicó Newton. “BOB se activa si una tormenta se lleva algo entre aquí y Marfa”. Debido a que la interrupción más reciente se refería a un problema en la línea 20 millas al este de Presidio, no activó el sistema de activación de BOB y la interrupción se aisló solo a los clientes que vivían o trabajaban a lo largo de esa línea.

En las semanas posteriores, AEP y la Comisión Federal de Electricidad, la compañía eléctrica estatal de México, han utilizado la sala de conferencias del Ayuntamiento de Presidio como lugar de reunión para diseñar estrategias de reparación de la línea. “[Este fin de semana] no preveo ningún problema grave con el sistema eléctrico. Creo que debería funcionar bien para nosotros”, dijo Newton.

Aún así, los funcionarios están preocupados por los residentes mayores de Presidio que pueden no estar preparados para temperaturas tan bajas. El jefe de bomberos de Presidio, Saul Pardo Jr., informó que los residentes de la ciudad que llenan su propano en Ojinaga querrán completar su suministro antes de que llegue el clima frío, y que se recomienda a las personas que dependen de la electricidad para sus necesidades de atención médica en el hogar, como los sistemas de suministro de oxígeno para tomar precauciones adicionales. Las tuberías de agua interiores y exteriores se pueden proteger con aislamiento o con un goteo lento de agua. Los animales que estén al aire libre se deben llevar adentro o darles un refugio adecuado; la sensación térmica pronosticada puede ser extremadamente peligrosa para los animales. “Asegúrense de que sus perros tengan protección contra el frío”, advirtió.

La Alpine Humane Society recurrió a los grupos regionales de Facebook para brindar más detalles sobre cómo debería ser un refugio protegido para mascotas al aire libre: “Si, por alguna razón, no puede traerlos [adentro], obtenga paja, heno o virutas de madera” y ponga una capa gruesa en su refugio al aire libre. No use mantas u otras telas en su refugio. Se mojarán y se volverán fríos y muy incómodos”.