Cuestionario para candidatos del Precinto 2 del Juez de Paz del Condado de Presidio

By Big Bend Sentinel

Juanita Urias Bishop (D)

Háblanos de ti. ¿Qué experiencia aportará a este puesto?

Yo, Juanita Urias Bishop, he estado sirviendo durante los últimos 12 1/2 años como Juez de Paz del Condado de Presidio Pct. 2. Tengo más de 300 horas de educación judicial del Centro de Capacitación de Tribunales de Justicia del Estado de Texas en San Marcos, Texas. Obtuve mi licenciatura de la Universidad Estatal de Sul Ross en diciembre de 2007 en estudios de justicia penal y ciencias políticas.

Lo que aporto a este trabajo es educación, experiencia, gestión profesional de la oficina, ética, confidencialidad y una personalidad humilde capaz de operar “El Tribunal del Pueblo” como una entidad imparcial.

Tengo experiencia en relaciones públicas y administración de oficinas durante más de 35 años: trabajé con el Servicio Postal de los Estados Unidos durante tres años, secretaria de agentes de aduanas durante 10 años, las escuelas de Presidio ISD como secretaria, maestra y oficial de seguridad de 1997 a 2010, patrocinadora voluntaria de el mariachi de la escuela secundaria, el equipo de porristas, los adolescentes en prevención y el comité directivo del Club Juvenil de Presidio. Serví como concejal de la ciudad de 2002 a 2004 involucrando proyectos para mejorar la comunidad en la ciudad de Presidio, el centro de actividades de Presidio, la estación de bomberos y los proyectos de aguas residuales.

¿Cuáles serían sus tres objetivos principales al asumir el cargo de juez de paz?

Mis tres objetivos serían continuar dirigiendo el tribunal como un “Tribunal del Pueblo” procesando las citaciones y los casos del tribunal de justicia de manera rápida y eficaz, para poder tener transparencia en todo lo relacionado con el tribunal y estar allí para que mis electores puedan ayudarlos en lo que necesiten. Lo que es más importante, cumplir con mis deberes en el poder judicial para ser eficaz, eficiente y profesional.

¿Cuál será su enfoque para servir a la comunidad? ¿Ofrecerá audiencias tanto en inglés como en español? ¿Qué otras medidas tomará para garantizar la accesibilidad y la transparencia?

Servir a la comunidad es una alta prioridad para mí porque nací en Presidio y me crié aquí, así que entiendo las necesidades de esta comunidad, especialmente las barreras de comunicación con el idioma donde la mayoría de las personas hablan y escriben español o spanglish, como lo llamamos aquí. Al llevar a cabo mi tribunal de justicia y casos de no culpabilidad, les pregunto a ambas partes si uno no habla inglés si está bien llevar a cabo la audiencia en español o tener un intérprete en caso de que el juez que preside no hable su idioma. Como se indicó anteriormente, mi oficina siempre ha sido transparente, brindando acceso para solicitudes de registros abiertos u otros documentos judiciales necesarios. Mi corte siempre ha estado accesible para realizar negocios de 8 am a 4 pm, y abre durante el horario de almuerzo en caso de que alguien necesite comunicarse con nuestra corte para realizar sus negocios con prontitud.

Como juez de paz, ¿cómo abordaría la responsabilidad de fijar la fianza de los detenidos?

La oficina de distrito del juez Roy Ferguson enviará un monto de programa de fianza recomendado actualizado que podemos usar como guía. Nosotros, como jueces, tenemos la discreción de lo que queremos fijar la fianza al leer la(s) ofensa(s). Otras opciones son los bonos PR o los bonos en efectivo. Acusado bajo arresto también está disponible a discreción del juez dependiendo de cada delito individual. A veces, una orden emitida por otro juez tendrá una fianza establecida o no tendrá fianza, por lo que cuando somos magistrados tenemos que seguir la sugerencia del juez. En algunas ocasiones, tenemos órdenes judiciales fuera del estado en las que quieren que el acusado sea transportado a su estado para que lo procesen; en ese momento, solo les leemos sus derechos. Para delitos menores, necesitamos un juez dentro de las 24 horas y para delitos graves dentro de las 48 horas.