‘Tiempo de Terlingua’: la torre de telefonía celular en Terlingua se atrasó una hora

By Sam Karas

TERLINGUA — La primavera pasada, los residentes del sur del condado de Brewster esperaban ansiosamente que se activaran un par de nuevas torres de telefonía celular, solo para encontrar una extraño problema cuando el servicio se puso en marcha: los dispositivos vinculados a los teléfonos móviles comenzaron a mostrar la hora de montaña, una hora de retraso.

Con las vacaciones de primavera de 2022 a la vuelta de la esquina, los dueños de negocios y los funcionarios que dependen de los forasteros están tratando de encontrar una solución.

“Mucha gente piensa que estamos en la zona de la montaña”, dijo Robert Alvarez, director ejecutivo del Consejo de Turismo del Condado de Brewster. “¿Sabes cuántas llamadas recibimos en nuestra oficina? Honestamente, es un poco gracioso, a menos que tengas una cita. Y luego, si te la pierdes, estás realmente molesto”. El sitio web de su organización tiene una pancarta que advierte a los visitantes que los relojes de sus teléfonos saltarán cuando visiten el sur del condado de Brewster. Otras organizaciones han seguido su ejemplo, incluso Chili Appreciation Society International (CASI), anfitriones de la más grande de las dos competencias anuales de chili en Terlingua, advirtieron a los amantes del chili que viajan sobre la posible confusión.

Al principio, los residentes lo atribuyeron a la confusión del roaming internacional que siempre ha plagado la frontera. La hora local en Manuel Benavides y Benito Juárez, dos comunidades mexicanas a tiro de piedra del Parque Nacional Big Bend, ajustaron sus relojes a la hora de Montaña. Shawn Barrouk, que ayuda a los huéspedes de Lajitas Golf Resort a reservar actividades como tirolesa y paseos a caballo, siempre se asegura de explicar la situación a los nuevos clientes: “Cuando los registramos en la recepción, generalmente tenemos un letrero que explica que [sus teléfonos] pueden estar captando la hora de México”.

En Terlingua y Study Butte, más hacia el interior de las torres Telcel de propiedad mexicana que salpican el paisaje más cerca de Ojinaga, las empresas de guías locales comenzaron a notar un aumento en las citas perdidas en mayo de 2021, cuando se activaron las nuevas torres. “Una vez que comenzó, le informamos a la gente por teléfono y en su confirmación”, explicó Crystal Allbright de Desert Sports, una empresa de visitas guiadas y tienda de bicicletas en Terlingua.

Para los lugareños de toda la vida fuera del comercio turístico, el cambio de hora es una molestia menor. “Existen estas cosas llamadas relojes”, dijo Betty Alex, bióloga jubilada del Servicio de Parques Nacionales. “Lo siento. tengo 72 años Ya sabes, simplemente vives con eso”. En 2018, cuando la comunidad se enteró de la construcción planificada, las torres fueron controvertidas por un conjunto diferente de razones. Alex ayudó a organizar a sus vecinos en contra de las torres de telefonía celular “escandalosamente enormes” y, en última instancia, recopiló 83 quejas de la FCC de sus vecinos, que van desde la protección de cuencas visuales y cielos oscuros hasta la flora del desierto amenazada y los sitios históricos.

Se planeó que las torres originales tuvieran una altura de 270 pies y las normas de la FCC requieren iluminación en estructuras de más de 200 pies. El trabajo de Alex como biólogo tuvo mucho que ver con las plantas locales y las costras especiales del suelo que anclan, y sintió que la construcción amenazaría la biodiversidad local.

“Llegué al punto de, ‘Va a haber una torre, pero no necesita tener una luz’”, dijo, citando las ordenanzas de cielo oscuro de la región. Su esposo Tom, conocido regionalmente por su trabajo de protección y preservación de la historia local, se hizo eco de su sentimiento en su queja oficial de la FCC. “Necesitamos nuevas torres de comunicaciones en el sur del condado de Brewster, pero deben instalarse para minimizar los impactos visuales negativos y preservar los valores de los recursos naturales e históricos por los que esta región es atractiva para el público estadounidense”, escribió.

Las nuevas torres se construyeron para ser más pequeñas de lo planeado originalmente y para no incorporar iluminación que pudiera amenazar los cielos oscuros protegidos de la región. Uno se colocó en Study Butte frente a la oficina de correos y el otro en Moon Hill, detrás de Terlingua Ghost Town. Una vez que las torres se activaron, los lugareños recurrieron a Facebook para elogiar las conexiones de datos de alta velocidad que de repente pudieron disfrutar, muy lejos de los primeros días de Terlingua, cuando el único teléfono en la ciudad estaba estacionado al sol afuera de la tienda Study Butte.

Los visitantes de Terlingua, por otro lado, no siempre entienden que el acceso a los datos móviles debería ser motivo de celebración. La torre configurada incorrectamente ha sido una fuente importante de frustración y visitas perdidas. Para proteger la economía del turismo regional, Álvarez ha estado trabajando para solicitar a AT&T que solucione el problema. “Es como lograr que el Congreso apruebe un nuevo proyecto de ley”, dijo. Ha estado tratando de contactar a alguien directamente, en lugar de mostrar su fuerza política en el condado de Brewster para abordar el problema. “Los comisionados del condado están más que felices de hacerlo. Simplemente no queríamos ser los malos. Así que estábamos tratando de resolverlo. Simplemente no sabemos a dónde ir para contactar”.

Un portavoz de AT&T emitió la siguiente declaración: “Nuestros técnicos están trabajando rápidamente para arreglar la visualización de la hora para los clientes inalámbricos en el área de Terlingua. Nos disculpamos por las molestias.”

Hasta entonces, un viaje a Terlingua seguirá siendo un viaje en el tiempo, una hora atrás, para ser exactos.