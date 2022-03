Ciudad de Presidio explorará la posibilidad de desviar la carga a raíz de la operación de transporte diésel propuesta

By Sam Karas

PRESIDIO — El Ayuntamiento de Presidio dedicó dos puntos de la agenda pública a una operación de transporte diésel propuesta en la reunión especial del lunes por la noche. La operación, una colaboración entre Strobel Energy y Texas Pacifico que traerá hasta 150 camiones cisterna de combustible diesel a través de Presidio cada semana, ha generado controversia desde que se presentó inicialmente a los funcionarios de la ciudad. Los inversionistas esperan que la operación marque el renacimiento del ferrocarril en Presidio, trayendo empleos y comercio a una ciudad hambrienta de oportunidades.

En la reunión del lunes, los funcionarios iniciaron el proceso de buscar un posible desvío para que los camiones llenos de diésel, y eventualmente, otros tipos de carga, pudieran enrutarse alrededor de la ciudad hasta el puerto de entrada de Presidio. El concejal Arian Velázquez-Ornelas presentó una moción para iniciar el proceso de colaboración con TxDOT para crear un plan maestro de carreteras que regule el tráfico de carga comercial a través de la ciudad con la esperanza de crear eventualmente dicho desvío. El plan maestro incluiría un cronograma y fuentes de financiamiento. “Ahora que tenemos una buena auditoría, en realidad podemos buscar [financiación] con toda su fuerza”, dijo.

El consejo de la ciudad discutió el tema por última vez el 17 de enero, cuando numerosos residentes de Presidio desafiaron una oleada local de COVID para discutir sus preocupaciones con los funcionarios locales. “Entonces, durante un año, tal vez dos o tres años, viviremos con estos camiones: materiales peligrosos que atraviesan nuestra ciudad más allá de la escuela primaria, obstruyen nuestro tráfico, se comen las pocas carreteras pavimentadas que tenemos y bloquean la entrada y la salida. al otro lado del río”, dijo el director ejecutivo del Distrito de Desarrollo Municipal de Presidio, Jeran Stephens. “Y ni siquiera nos hemos metido en los peligros de esto todavía”.

En las semanas posteriores a esa reunión, los funcionarios del condado se han reunido varias veces para discutir y actualizar los protocolos de emergencia del condado. Representantes de la oficina del senador estatal César Blanco se reunieron virtualmente con residentes de Presidio preocupados, con la esperanza de utilizar sus conexiones para reunir a las agencias estatales para discutir el tema. Se planteó una pregunta importante una y otra vez: ¿qué poder tiene la ciudad de Presidio para regular el transporte de materiales peligrosos a través de la ciudad y a través del puente internacional?

La reunión del lunes marcó la primera presentación pública sobre el tema por parte del abogado municipal Rod Ponton, encargado de explorar la legalidad de limitar o prohibir el transporte de materiales peligrosos a través de la ciudad de Presidio. “Las ciudades tienen una capacidad bastante amplia para mantener alejados los materiales peligrosos”, explicó. “Otras ciudades fronterizas han promulgado ordenanzas que designan rutas de materiales peligrosos. Lo único que no podemos hacer es bloquear los materiales peligrosos de las carreteras estatales”.

La ruta, tal como se propone actualmente, implica la transferencia de combustible diésel de los vagones de ferrocarril a los camiones cisterna en Presidio Stockyards a través de un proceso conocido como transbordo. Esos camiones luego se dirigirán a O’Reilly Street, donde pasarán por la estación de bomberos, la escuela primaria y la oficina de correos antes de girar a la derecha en la intersección Y. Justo después de Porter’s, girarán a la izquierda y se unirán a la US-67 por el único tramo de la ruta en una carretera estatal antes de hacer fila frente al puerto de entrada de Presidio.

Si bien la ciudad no puede bloquear el transporte de combustible en el tramo final de su viaje por la US-67, el puerto de entrada de Presidio actualmente no está designado como una instalación de materiales peligrosos. “En este momento, no estamos allí, pero cuando los materiales peligrosos comiencen a entrar, nosotros, como equipo, necesitaremos comenzar a ver cómo vamos a configurar nuestro puerto de entrada como un área designada para materiales peligrosos”. dijo el director del puerto, Jesús Luis Chávez, en la reunión del consejo de la ciudad de enero.

“Presidio realmente debería mirar no solo a los materiales peligrosos, deberíamos mirar el panorama más amplio del comercio fronterizo”, dijo Ponton. El interés en Presidio como centro de envío de combustible ha crecido a medida que México lucha por satisfacer su propia demanda de combustible. Si bien el país está trabajando para poner fin a las exportaciones de petróleo y lograr la independencia del combustible, Ponton señaló que actualmente solo puede producir alrededor del 20 por ciento de los productos de petróleo refinado necesarios para mantener el funcionamiento del país.

En las semanas previas a la reunión, el concejal Velázquez-Ornelas encabezó un esfuerzo para investigar la viabilidad de construir un desvío de carga alrededor de Presidio, de modo que los camiones grandes y los materiales peligrosos que se dirigen al puerto no tengan que atravesar la ciudad. La idea tiene un precedente: el Estudio del Corredor US-67 de TxDOT, compilado en 2020 después de años de aportes públicos, exploró soluciones para el tráfico atascado frente al puente Presidio.

El estudio señaló que en las horas pico de cruce, el tráfico que se dirigía hacia el puente podría retroceder hasta cuatro millas, impidiendo la entrada y salida de la ciudad de Presidio para los residentes. Otras comunidades de Big Bend, incluida Marfa, lucharon contra la posibilidad de desvíos de carga, pero la idea podría afianzarse en Presidio, donde los vehículos a menudo tienen largas esperas en la ciudad antes de cruzar el puente. En 2015, el tráfico máximo cerca del puerto de entrada se estimó en alrededor de 4100 vehículos por día, y se espera que aumente a 6600 vehículos por día para 2045.

Cresson, Texas: el hogar de otra operación de transbordo de Strobel Energy Group donde el combustible se dirigió a Presidio se transferirá de un oleoducto a vagones de ferrocarril: buscó un desvío en 2018 para aliviar el tráfico impredecible de las vías ferroviarias que retrasaba los viajes diarios de los viajeros hacia y desde Fort Worth. Se estima que el proyecto se completará en 2023 y probablemente le costará al estado $ 61 millones de dólares.

El ayuntamiento planea discutir el tema nuevamente en una reunión el 8 de marzo. Dada su proximidad a los productores de petróleo en la Cuenca Pérmica, Presidio es un destino atractivo para el comercio internacional de combustible. “Si la gente del diesel comienza a hacerlo, otras personas comenzarán a hacerlo”, explicó Ponton. “Vendrá más combustible. Tenemos que resolver esto”.