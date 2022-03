Después de los cierres por la pandemia, Presidio Coalition for Children trabaja hacia un futuro brillante para las guarderías locales

By Sam Karas

DPRESIDIO — Presidio Coalition for Children, una organización sin fines de lucro que opera la única guardería con licencia en la ciudad, recibió recientemente una donación de $15,000 del Distrito de Desarrollo Municipal de Presidio para ayudar a la organización a recuperarse después de la pandemia. Después de casi 18 meses de cierre, el centro volvió a abrir, pero no ha podido atraer al personal que necesita para expandir sus operaciones diarias y garantizar el éxito de proyectos a largo plazo como un banco de alimentos para las familias trabajadoras de Presidio.

La guardería tiene mucho espacio para crecer. La instalación, un edificio en el campus de la Escuela Primaria Presidio que la Coalición para Niños de Presidio alquila del distrito escolar, puede albergar hasta 150 estudiantes. Hay un gran comedor donde se sirve el desayuno y el almuerzo, y una luminosa biblioteca llena de títulos en inglés y español. Hay un área de juegos al aire libre para los meses más templados y un pequeño gimnasio interior que se usa mucho en los días de verano de 118 grados. “Si puedo reconocer la limpieza y la organización y la importancia de esta instalación como una mujer adulta sin hijos, creo que las mamás probablemente se enamoren de este lugar cuando vengan aquí”, dijo el director ejecutivo del Distrito de Desarrollo Municipal de Presidio, Jeran Stephens.

La directora de PCC, Viviana Cataño, quien también se desempeña como jueza municipal de Presidio, ayudó a abrir el centro en 2018, cuando las instalaciones se abrieron con la ayuda de la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas después de un intento fallido de iniciar una guardería a través de la YWCA. “Antes de eso, no había lugar, creo que hubo una guardería aquí hace mucho tiempo, pero nada con licencia, nada establecido”, explicó. Ahora, el centro puede atender a niños desde la infancia hasta los 12 años y espera expandir su alcance comunitario.

Un programa importante que Presidio Coalition for Children espera hacer crecer es su banco de alimentos, que actualmente atiende a 10 familias. El banco de alimentos recibe donaciones del West Texas Food Bank en Odessa. Los pasantes de la escuela secundaria del centro de cuidado infantil empaquetan alimentos para una semana que los estudiantes pueden llevarse a casa, eliminando parte del estigma de esperar afuera de un centro de distribución. Si bien atiende principalmente a estudiantes, el PCC tiene como objetivo no rechazar a nadie y ha hecho entregas de alimentos en lugares tan lejanos como Candelaria. “Si sabemos de alguien que obviamente realmente necesita alimentos, estamos aquí para ayudar”, explicó Cataño.

Según el Texas Tribune, toda la región de Big Bend se considera un “desierto de cuidado infantil”, definido como un lugar donde hay al menos tres veces más niños menores de cinco años que espacios en los centros de cuidado infantil autorizados. Si bien el 97 por ciento de las guarderías que cerraron en Texas durante la pandemia han reabierto, ha habido una disminución general en la cantidad de proveedores de cuidado infantil, lo que dificulta que los centros operen con la misma capacidad que tenían antes de la pandemia.

“Ha habido una lista de espera desde que abrimos nuevamente, y eso ha sido un problema porque no tenemos suficiente personal”, explicó Cataño. “Hace unas tres semanas, tuve que explicarle [a una madre] que no podíamos llevarnos a su hijo, y ella estaba en una situación difícil. Había conseguido un trabajo y realmente necesitaba cuidado de niños. Es realmente difícil tener esas conversaciones y no poder llevar a los niños al centro debido a problemas de personal”.

Actualmente, el centro cuenta con 12 estudiantes, atendidos por un empleado de tiempo completo y un empleado de tiempo casi completo que trabaja unas 30 horas a la semana. En un momento antes de la pandemia, la inscripción estaba más cerca de los 50. La ley estatal de Texas determina qué grupos de edad de niños pueden mezclarse o compartir aulas e instalaciones, lo que limita aún más la cantidad de niños que pueden inscribirse en la guardería con su personal actual.

Cataño ejecuta un programa de pasantías a través de Presidio High School para ayudar a llenar algunos de esos vacíos. Hay un límite en lo que pueden hacer sus pasantes de la escuela secundaria, y en su mayoría están asignados a niños mayores en el cuidado después de la escuela. Aún así, hacen una gran diferencia. “Es muy divertido y realmente disfruto trabajar aquí”, dijo Kimberly Reyes, una estudiante de secundaria que participa en el programa unas siete horas a la semana.

La guardería espera utilizar el regalo de PMDD para ofrecer mejores salarios. Actualmente, están fijados en alrededor de $8 por hora. El cuidado de niños no es una industria particularmente bien pagada, pero los salarios de Presidio están muy por debajo del promedio estatal de $12, según la Oficina de Estadísticas Laborales. “Tiene que haber amor por ello, en realidad es más una vocación”, dijo Virginia Price, directora ejecutiva de Presidio Coalition for Children.

Aún así, le gustaría que los salarios que su organización puede ofrecer reflejen la cantidad de experiencia y educación que requiere el puesto, incluidas calificaciones adicionales como capacitación en RCP, que se espera que paguen los posibles empleados. “Los requisitos estatales son muy específicos sobre el nivel de educación, conocimiento y experiencia que debes tener”.

“El otro problema es que hemos tenido personas que postulan pero no han completado la escuela secundaria”, continuó Price. “No podemos mantenernos dentro de nuestro presupuesto y cumplir con los estándares estatales si nuestros cuidadores no tienen, como mínimo, educación secundaria o GED”.

Price, Cataño y Stephens pensaron en formas de atraer a más empleados y planean obtener la ayuda de agencias estatales como Workforce Solutions Borderplex. “Hay muchas mujeres mayores que tal vez nunca hayan trabajado fuera del hogar, pero ahora necesitan ganar algo de dinero, o simplemente quieren trabajar con niños y serían increíbles en eso. Probablemente ni siquiera saben por dónde empezar. Tal vez eso es algo que debemos investigar”, sugirió Stephens.

Lola Murillo, la única empleada de tiempo completo del centro, trabaja en turnos de 10 horas para garantizar que haya atención disponible para los padres que trabajan cuando la necesiten, todo mientras cría a sus propios hijos. “Con mis hijos, preparo todo el día anterior”, explicó. “Llego a casa, ayudo con las tareas escolares. Pero no puedo verlos mucho.

“Eso demuestra fuerza interior y lo veo una y otra vez en esta comunidad todos los días en pequeñas formas”, dijo a Murillo el director de desarrollo municipal de Presidio, Jeran Stephens. “Haces una diferencia significativa solo con tu contribución de trabajar aquí para todas las otras mamás que dependen de este servicio, y todavía estás cuidando a tu familia. Las mujeres de Presidio son bastante asombrosas”.