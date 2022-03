Hombre que desapareció con su hija en un parque nacional acusado de poner en peligro a un niño

By Sam Karas

ALPINE — El 10 de marzo, un gran jurado federal acusó formalmente a Héctor Flores Jr. de Fort Stockton por un cargo de poner en peligro a un niño. Flores y su hija desaparecieron en el Parque Nacional Big Bend a fines de enero y luego fueron encontrados en una comunidad agrícola remota en Coahuila al otro lado del río desde el parque. El gran jurado decidió que en el transcurso de su odisea de más de 20 millas, Flores “intencionalmente… puso a un niño menor de 15 años en peligro inminente… al no proporcionarle la alimentación adecuada”. Flores y su abogado ahora están esperando para ver si el caso irá a juicio.

Las autoridades recibieron un aviso de que Flores y su hija habían desaparecido el 5 de febrero, cuando un empleado del parque descubrió su vehículo abandonado en el extremo norte accidentado y remoto de Old Ore Road. Ropa, identificación, varios mechones de cabello y parafernalia de drogas estaban esparcidos por la escena, según documentos judiciales. Los investigadores descubrieron más tarde que Flores y su hija abandonaron el vehículo y cruzaron el desierto a pie, principalmente de noche para evitar ser detectados. Flores le dijo a su hija que iba a haber un terremoto que provocaría un tsunami, y que México sería un lugar seguro para refugiarse, según el testimonio de la agente especial del FBI Alice Downie, quien habló en la audiencia inicial de Flores.

Downie testificó además que el viaje de Flores a México parecía premeditado. Había sacado libros de la biblioteca local sobre supervivencia en la naturaleza y había invertido en equipos como tabletas de purificación de agua. También les había dicho a amigos y familiares antes de su desaparición que le gustaba la idea de vivir fuera de la red en México.

Según el testimonio de Downie, la hija de Flores dijo que no habían comido en muchos días. “Gracias a Dios nos encontramos con algunos kayakistas, nos dieron envolturas para comer”, dijo la niña a los guardabosques responsables de su traslado al cuidado de CPS.

El abogado de Flores , Shane O’Neal, disputó el cargo.

“La acusación es lo que esperábamos”, dijo. “Siento que el gobierno se está estirando con el cargo de peligro, particularmente dado el hecho de que el Sr. Flores y su hija no requirieron atención médica. De mis conversaciones con él, estaban bastante bien provistas. Este estatuto realmente está destinado a penalizar a las personas que abandonan a sus hijos o los dejan en un automóvil, lo que puede causar lesiones graves bastante predecibles, o en casos de negligencia. No hay indicios de que el Sr. Flores fuera otra cosa que un padre amoroso que emprendió algo arriesgado, pero que también tomó las medidas adecuadas para mitigar ese riesgo”.

O’Neal dijo que la hija se está quedando con sus abuelos y que probablemente ese será el arreglo a largo plazo para su cuidado.

Flores todavía está detenido en la cárcel del condado de Brewster. Flores y O’Neal tomaron la decisión de no apelar su fianza para ayudar a que los procedimientos judiciales transcurrieran sin problemas. O’Neal le presentó algunas opciones al juez, como dejar que Flores use un monitor de tobillo y restringir el contacto con su hija, o enviarlo a un centro de rehabilitación en Midland. “Él se negó y, en cambio, no encontró ninguna condición que pudiera garantizar la comparecencia del Sr. Flores [ante el tribunal] o la seguridad de la comunidad, lo que pensé que era un poco exagerado”, dijo O’Neal.

Flores ha sido acusada de un cargo federal de poner en peligro a un niño “asimilando” un estatuto estatal. O’Neal explicó que debido a que el presunto peligro infantil ocurrió dentro de un parque nacional, jurisdicción federal, Flores puede ser acusado a nivel federal de lo que de otro modo se consideraría un delito estatal. En Texas, el delito grave de poner en peligro a un niño se castiga con hasta 180 días de cárcel y una multa de hasta $10,000.

O’Neal y Flores actualmente están esperando para ver si el caso irá a juicio. Aún no se han presentado mociones probatorias, que O’Neal anticipa que llegarán antes de la fecha programada. Debido a la naturaleza híbrida estatal-federal del cargo, puede llevar un tiempo determinar los próximos pasos.

“Va a ser una decisión un poco más difícil que un caso federal normal si llega a juicio”, explicó O’Neal. “También hay una pregunta interesante sobre si podemos dejar que un jurado decida sobre el castigo porque en la corte estatal, puedes acudir al jurado para recibir el castigo, pero en la corte federal, por lo general, eso está prohibido”.

La oficina del fiscal de distrito de EE. UU., que representa al gobierno federal en este caso, no respondió a una solicitud de comentarios al cierre de esta edición.