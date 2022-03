A raíz de los cargos de contrabando mejorados, el condado de Brewster busca ampliar la cárcel 

By Sam Karas

ALPINE — En los meses posteriores a la promulgación de un paquete de leyes mejoradas contra el contrabando de personas de la oficina del gobernador Greg Abbott, los funcionarios del condado de Brewster han luchado para mantener la cárcel del condado por debajo de su capacidad. Actualmente, la cárcel alberga a 55 personas, pero al alguacil Ronny Dodson le gustaría que ese número se duplicara. El condado solicitó recientemente $5.9 millones en fondos a través de la iniciativa Operation Lone Star del gobernador, que canaliza dinero a los condados fronterizos para reforzar la aplicación de la ley, con la esperanza de duplicar el tamaño de las instalaciones y realizar otras mejoras.

El año pasado, la oficina del gobernador Abbott realizó una serie de cambios en la ley estatal de inmigración bajo la Operación Lone Star, el término general para un conjunto de políticas para abordar lo que Abbott ha considerado “una crisis en la frontera sur”. Los condados fronterizos de todo el estado han recibido fondos para la aplicación de la ley : el departamento de Dodson ya ha obtenido poco menos de $ 1 millón , pero la Operación Lone Star también implica un despliegue masivo de fuerza militar en la frontera y cambios en la ley estatal que facilitan arrestar personas en cargos de contrabando y dicta penas mejoradas por el delito.

Antes de las nuevas leyes, las personas sospechosas de contrabando solo podían ser acusadas por el estado si la policía podía demostrar que habían recibido dinero por sus servicios. Esa prueba ya no es necesaria para acusar a alguien de tráfico de personas. Las leyes de Abbott también elevan todos los cargos de contrabando a delitos graves, con sanciones adicionales por invadir terrenos privados.

Antes del 1 de septiembre de 2021, las personas sorprendidas transportando migrantes en su vehículo solían ser liberadas. Ahora, pueden ser acusados ​​de delito grave de contrabando de personas. Cuál debería ser el castigo exacto por transportar inmigrantes ha sido objeto de debate y controversia durante mucho tiempo en el Big Bend, ya que las leyes de contrabando pueden ocasionalmente atrapar a los buenos samaritanos que intentan ayudar a los extraños que lo necesitan. En un comunicado de prensa, la oficina de Abbott especificó que la ley tiene como objetivo los “carteles mexicanos y otros contrabandistas”, no los residentes comunes de los condados fronterizos.

El condado de Brewster ha luchado durante años con grandes grupos de inmigrantes guiados por coyotes, uno de los pocos términos fronterizos para los contrabandistas; ahora, según la nueva ley, esos contrabandistas están siendo detenidos y acusados ​​de delitos graves estatales. Dodson dice que estos grupos a menudo son detenidos en los remotos confines del sur del condado. “Nos están golpeando”, dijo. “Entre septiembre y la fecha de hoy, hemos presentado más delitos graves que durante todo el año pasado”.

En los últimos siete meses, Dodson ha tenido que coordinar piezas móviles entre las agencias estatales y federales para acomodar el aumento de contrabandistas acusados. Los agentes de la Patrulla Fronteriza no son agentes del orden público, lo que significa que no manejan los arrestos ni la presentación de cargos, por lo que los presuntos contrabandistas detenidos por CBP son entregados a la oficina del alguacil para su procesamiento. Los oficiales del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) pueden arrestar a los presuntos contrabandistas por los nuevos cargos estatales de delitos graves; Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) es a menudo la agencia involucrada a nivel federal.

Los ciudadanos estadounidenses acusados ​​de tráfico de personas pueden quedar en libertad bajo fianza, pero los no ciudadanos deben esperar su acusación y juicio en la cárcel, ocupando un espacio limitado durante períodos de tiempo más prolongados. Para empeorar las cosas, el sistema judicial estatal está tan respaldado que podrían pasar años antes de que los traficantes acusados ​​vean un jurado. “La oficina [del fiscal de distrito] nos ha dicho que estamos tan atrasados ​​que es posible que no veamos a estos tipos ir a juicio durante dos o tres años”, explicó Dodson. (La oficina del fiscal de distrito 83, Ori White, no respondió a una solicitud de comentarios).

La explosión en los cargos de contrabando no solo está ligada a las nuevas sanciones. Las detenciones generales de migrantes han aumentado sustancialmente en los últimos dos años ; entre los años fiscales 2020 y 2021, las cifras se triplicaron. Tanto Dodson como el alguacil del condado de Presidio, Danny Domínguez, señalaron los cambios en la política de inmigración entre las administraciones de Trump y Biden como un posible impulsor de la actividad a lo largo de la frontera.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza no rastrea públicamente los datos sobre los traficantes de personas como una categoría específica, y los números concretos son escasos. Una investigación del Texas Tribune arrojaron dudas sobre las cifras reportadas por el estado de Texas que se usaron para ilustrar que la Operación Lone Star estaba combatiendo el crimen: en muchos casos, los funcionarios usaron múltiples cargos contra la misma persona para inflar las estadísticas y seleccionaron datos de arrestos mucho más allá de la frontera por la misma razón.

Como anécdota, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley como Dodson han notado que los grupos de migrantes detenidos a lo largo de la frontera son más grandes que en el pasado, y que la demografía es más joven y masculina. “Las cámaras y los sensores que sacamos están haciendo todo tipo de bien para atrapar a estas personas”, dijo Dodson. Pero tienes que recordar que nos faltan algunos. ¿Cuántos extrañamos?”

Las cárceles y prisiones son fuentes de ingresos confiables para entidades públicas y privadas en todo Texas, y el condado de Brewster no es una excepción. Antes de las nuevas leyes, Dodson estima que el condado estaba en camino de ganar alrededor de $900,000 con el alojamiento de prisioneros federales para el año fiscal 2021, pero ahora la cárcel está llena de personas arrestadas por delitos estatales. Los presos estatales son retenidos a expensas del condado, palabras , del contribuyente en otras“Parece que este año perderemos alrededor de $600,000”, dijo Dodson.

La mayor parte del excedente de Dodson termina en la prisión de Sierra Blanca. “Terminamos haciendo un trato con Sierra Blanca, por lo que todos los arrestos del DPS a través de la Operación Lonestar , no los DWI locales y esas cosas , tienen que ir a Sierra Blanca”.

En una entrevista de febrero con The Big Bend Sentinel, Dodson declaró que, en caso de que se duplicara el espacio de la cárcel, el condado evitaría poner ese costo en los contribuyentes locales. “Buscaríamos bonos y esas cosas, de modo que nunca tuviéramos que cargar al contribuyente con eso”, dijo.

El fiscal del condado de Presidio, Rod Ponton, rechazó la idea de que los contribuyentes locales pagarían directamente la factura del aumento de prisioneros estatales. “La oficina del gobernador ha reservado dinero para los condados fronterizos para este tipo de situaciones”, dijo.

Sin embargo, la financiación de Operation Lone Star es finita y Abbott está listo para la reelección a finales de este año. Una declaración de Nan Tolson, vocera de la oficina del gobernador Abbott, indicó que el destino del proyecto de la cárcel estaba en el aire: “La prioridad de las adjudicaciones emitidas en diciembre fue para las agencias que aún no habían recibido una adjudicación. Debido al cambiante panorama operativo de la Operación Lone Star, el proyecto de construcción de la cárcel aún está bajo revisión y puede ser considerado para futuros fondos”. El propio Dodson dijo que no era optimista de que llegaría la financiación.

Al lado, en el condado de Presidio, la situación no parece ser tan grave. “No hemos visto tantos cargos estatales por contrabando en el condado de Presidio como en el condado de Brewster”, explicó Ponton. “Supongo que es principalmente geografía. Creo que los contrabandistas están trayendo muchos grupos para caminar hacia los EE. UU. a través del condado de Brewster y no en el condado de Presidio debido a la presencia de la Patrulla Fronteriza a lo largo del río y en la ciudad de Presidio”.

La frontera a lo largo del río en el extremo sur del condado de Presidio está bastante poblada, mientras que gran parte de la ribera del condado de Brewster se encuentra en los confines extremadamente remotos del Parque Nacional Big Bend. El otoño pasado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detuvo a un grupo de 70 venezolanos en el borde este del parque; el número de grandes grupos descubiertos en las rutas de contrabando a través del desierto en el interior del parque parece estar creciendo.

“Todos estamos bien aquí”, dijo el alguacil del condado de Presidio, Danny Domínguez.