La región de Big Bend nombrada la primera Reserva Internacional de Cielo Oscuro del mundo

By Sam Karas

TRI-COUNTY — La semana pasada, el Observatorio McDonald anunció que la gran región de Big Bend, que incluye áreas protegidas al otro lado de la frontera con México, se había convertido en la primera Reserva Internacional de Cielo Oscuro del mundo. La nueva designación no solo marca a Big Bend como la primera reserva binacional de este tipo, sino que con más de 15,000 millas cuadradas, también se ha convertido en la más grande del mundo.

La designación es cortesía de la Asociación Internacional de Cielo Oscuro (IDA), “la organización líder en la lucha contra la contaminación lumínica en todo el mundo”, según su sitio web. Tanto los parques estatales como los nacionales de Big Bend han disfrutado durante mucho tiempo del estatus de IDA en apoyo de una reserva más grande de Big Bend que protege el cielo nocturno alrededor del Observatorio McDonald.

La región siempre ha estado a la vanguardia en lo que respecta a las protecciones contra el cielo oscuro. Las primeras ordenanzas de iluminación en el área se remontan a la década de 1970, cuando un grupo de astrónomos del observatorio se reunió para crear ordenanzas locales para la ciudad de Fort Davis a fin de proteger el cielo nocturno en las montañas Davis.

“El observatorio ha estado promoviendo cielos oscuros durante décadas”, dijo Ashley Wilson, directora de conservación de IDA. “Eso no es algo que normalmente vemos; la mayoría de las veces, vemos lugares que reconocen un problema de contaminación lumínica y luego intentan repararlo retroactivamente”.

Wilson explicó que las reservas de cielo oscuro suelen tener un “núcleo” o un área que más necesita protección, rodeada por una “periferia”. El núcleo de la reserva Big Bend se encuentra alrededor del Observatorio McDonald, en terrenos propiedad de Nature Conservancy y la Universidad de Texas. La “periferia” incluye toda el área de los tres condados y Balmorhea, así como el Parque Nacional de Santa Elena en Chihuahua y las Áreas Protegidas de Ocampo y Maderas del Carmen en Coahuila.

El objetivo de establecer el núcleo hace casi 50 años era proteger el trabajo del Observatorio McDonald, que depende de una vista clara del cielo nocturno. “Desde el punto de vista del observatorio, queremos proteger los cielos para garantizar que nuestra investigación pueda tener éxito”, dijo Stephen Hummel, especialista en cielos oscuros del Observatorio McDonald.

El poderoso telescopio Hobby-Eberley de la instalación actualmente está trabajando arduamente para mapear el universo e investigar la “energía oscura”, una fuerza que hace que el universo se expanda más rápido a medida que envejece. Si bien los proyectos actuales del observatorio suenan como algo sacado de una novela de ciencia ficción, Hummel dijo que la investigación tendrá un efecto dominó en la forma en que nos entendemos a nosotros mismos.

“En términos de la vida cotidiana, creo que si perdemos nuestra conexión con el cielo nocturno, perdemos un poco de nuestra humanidad”, dijo Hummel. “La astronomía es, en cierto sentido, la ciencia más antigua. Dado que las personas han tenido ojos para mirar hacia arriba, se han estado conectando con la noche”.

Si bien la comunidad de la ciudad natal del observatorio de Fort Davis lideró la carga de protección del cielo oscuro hace años, otras comunidades han seguido su ejemplo después de ver todos los beneficios, incluidas las protecciones para la vida silvestre y las oportunidades de sacar provecho del turismo.

“Hay una gran contingencia de personas que han estado viniendo aquí para ver el cielo durante mucho tiempo”, dijo Laura Gold, miembro del Alpine Night Sky Team, una organización que se ha unido en el condado de North Brewster para ayudar a sus vecinos a cambiar a la iluminación favorable al cielo oscuro. “Algunas personas vienen aquí generación tras generación porque es el único lugar donde han visto el cielo nocturno. El cielo es parte del paisaje aquí”.

Hummel estuvo de acuerdo en que había mucho más para proteger el cielo nocturno local que proporcionar el lienzo perfecto para los telescopios del observatorio. “Algo así como el 80 por ciento de los estadounidenses ya no pueden ver la Vía Láctea”, dijo. “Creo que hay un aspecto cultural importante para preservar el cielo nocturno”.

Más allá de las industrias artesanales que han surgido en Big Bend en torno al astroturismo y la astrofotografía, mantener oscuros nuestros cielos oscuros podría proteger una mejor calidad de vida para los lugareños, tanto animales como humanos. Los cielos más oscuros pueden regular los ritmos circadianos y proteger los patrones y rutas de migración.

“La contaminación lumínica es un problema de salud realmente grave, no solo para las personas, sino también para la vida silvestre”, continuó Gold. “Aquí hay una oportunidad de aprendizaje para estudiar los efectos de la oscuridad. La gente no entiende lo que significa la oscuridad; la mayoría de la gente simplemente le tiene miedo. Pero es una parte importante de nuestra salud tener una noche oscura. Los diferentes tipos de luz te afectan de manera diferente y hay mucha ciencia que lo respalda”.

Al otro lado de la frontera, en Chihuahua y Coahuila, los funcionarios locales han estado teniendo las mismas conversaciones. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la versión mexicana del Servicio de Parques Nacionales, inició negociaciones con las entidades involucradas en la Reserva de Cielo Oscuro del Big Bend estadounidense hace aproximadamente dos años.

“Quedó claro que los valores de la CONANP están muy alineados con los valores de aquí. Los cielos oscuros son importantes no solo para la investigación astronómica o el turismo, sino también para la vida silvestre. Entonces, desde ese ángulo, la conclusión fue clara para ambos lados: los cielos oscuros son mutuamente beneficiosos”, dijo Hummel.

Antes de la designación de la Reserva Big Bend, el único sitio IDA reconocido que abarcaba una frontera internacional era el Parque Internacional de la Paz Waterton-Glacier en la frontera entre EE. UU. y Canadá. Waterton-Glacier está clasificado por la IDA como un “parque de cielo oscuro”, formado por una sola organización, mientras que Big Bend alberga una “reserva de cielo oscuro” que incluye parques, comunidades y otras entidades. “Es realmente un híbrido”, explicó Wilson. “La reserva de Big Bend es un hito porque es la primera de su tipo”.

“Creo que será único de esa manera por un tiempo”, continuó. “La mayoría de los solicitantes de reservas con los que estoy trabajando están dentro de un solo país o incluso de un solo estado. Creo que tener esta conversación con personas en diferentes países y especialmente con diferentes idiomas hace que este esfuerzo sea mucho más complicado, por no decir que no se puede hacer”.

Los funcionarios de la ciudad de Ojinaga, que actualmente no está incluida en los límites de la reserva, se incluyeron originalmente en las negociaciones, pero la barrera del idioma y las numerosas complicaciones en las fronteras debido al COVID hicieron que esas conversaciones fueran mucho más difíciles. Ojinaga cambió las luces de las calles de su ciudad a luces LED más amigables con el cielo oscuro en 2015, pero como la comunidad más grande en la región metropolitana de Big Bend, todavía queda mucho trabajo por hacer.

“La reserva quiere comprometerse a ayudar a una comunidad como Ojinaga y responder sus preguntas y ayudarlos a elegir iluminación de calidad”, dijo Wilson. “Queremos que sea una relación mutuamente beneficiosa desde el principio, para que podamos seguir creciendo y protegiendo más cielos oscuros a ambos lados del río”.

Para Gold, que ha vivido prácticamente en todos los rincones del condado de Brewster durante los últimos 20 años, el hecho de que ambos países se hayan unido para proteger el cielo nocturno habla de lo que hace especial al Big Bend.

“El cielo no se detiene en la frontera, no se detiene en la línea del condado, no se detiene en las afueras de la ciudad”, dijo. “No es mi cielo, no es tu cielo, es nuestro cielo”.