Rod Ponton renuncia como abogado de la ciudad de Presidio

By Sam Karas

PRESIDIO — El jueves, el alcalde de Presidio, John Ferguson, y la secretaria de la ciudad, Brenda Lee Ornelas-Acuña, recibieron un correo electrónico del abogado de la ciudad, Rod Ponton, anunciando su renuncia “con efecto inmediato”. Ponton se desempeñó como abogado de la ciudad dos veces, primero de 2002 a 2008 y luego de 2017 a 2022.

El correo electrónico marca la segunda vacante importante en el Ayuntamiento este mes después de que el administrador de la ciudad Brad Newton fuera despedido en una reunión del consejo de la ciudad el 4 de abril. Actualmente, la ciudad enfrenta una serie de desafíos, incluida la recuperación de años de malas auditorías de la ciudad y descubrir cómo regular una propuesta de operación de transporte de diésel.

“Vamos a tener que actuar rápidamente para conseguir otro [abogado]”, dijo Ferguson. “Creo que, especialmente con la cuestión del diésel aún por ahí, necesitamos a alguien que nos guíe”.

Ponton dijo que presentó su renuncia para dedicar más tiempo a otros proyectos. “Me estaba estirando un poco”, dijo. “Tengo una práctica privada muy ocupada y también dedico mucho tiempo a mi trabajo como fiscal del condado de Presidio”.

En su período más reciente como abogado de la ciudad, Ponton creía que su contribución más importante fue ayudar a la ciudad a recuperarse de años de mala gestión financiera. Poco después de asumir su cargo en 2017, ayudó a la ciudad a sortear el conflicto con el IRS cuando se reveló que la ciudad no había estado pagando sus impuestos FICA, un impuesto federal sobre la nómina que generalmente se deduce automáticamente de cada cheque de pago.

“Hace cinco años, la ciudad estaba en un estado terrible: Presidio estaba en quiebra. No tenía libros, no tenía cuentas, no tenía auditorías. Fue un desastre”, recordó Ponton. “Trabajé diligentemente con el administrador de la ciudad, el personal de la ciudad y algunos consultores externos para enderezar el barco. Los ciudadanos de Presidio deberían estar complacidos de saber que está mucho mejor”.

Con las elecciones del concejo municipal a la vuelta de la esquina, Presidio podría estar preparado para ver grandes cambios en la política de la ciudad. El Concejo Municipal de Presidio discutirá cómo abordar las vacantes de administrador municipal y abogado municipal en su próxima reunión.

El alcalde Ferguson elogió el mandato de Ponton como abogado de la ciudad. “Así es como caracterizo el trabajo con Rod: cuando se cuida la ciudad (agua, alcantarillado, basura, cosas así), cuando todo va bien, no lo notas”, dijo. “Durante los años que ha estado con nosotros, hemos podido ocuparnos de los asuntos de la ciudad sin meternos en ningún tipo de problema”.