Votación anticipada, detalles del día de las elecciones que se llevarán a cabo en el condado de Presidio

By Sam Karas

CONDADO DE PRESIDIO — La votación anticipada para las elecciones locales generales y especiales del 7 de mayo comenzó este lunes 25 de abril en todo el estado. Además de una elección del condado en la que los votantes decidirán sobre dos enmiendas constitucionales relacionadas con los impuestos sobre la propiedad, las ciudades de Marfa y Presidio también serán anfitrionas de elecciones.

En una elección especial en Marfa, los votantes determinarán si se vuelve a autorizar o no un impuesto sobre las ventas de un cuarto de centavo para proyectos de mejora de calles que ha estado vigente durante 20 años. En Presidio, las elecciones generales y especiales decidirán el destino del concejo municipal del pueblo en el que los cinco escaños están en juego.

La fecha límite para registrarse para votar en las elecciones del 7 de mayo ya pasó. Para averiguar si está registrado para votar, visite el sitio web del secretario de estado. Se les pedirá a los votantes que presenten una forma válida de identificación en los lugares de votación.

Condado de Presidio:

En la boleta electoral del condado aparecerán dos enmiendas a la Constitución de Texas, ambas relacionadas con las exenciones de viviendas y los impuestos sobre la propiedad. Los votantes de todo el estado votarán por estas dos enmiendas que, si se aprueban, harían que el estado aumentara los fondos para las escuelas como resultado de la disminución de los impuestos a la propiedad.

La Proposición 1, que ha recibido críticas por ser extensa, con un total de 77 palabras y poco clara, si se aprueba, continuaría congelando y reduciendo con el tiempo las facturas de impuestos a la propiedad escolar para las personas discapacitadas o mayores de 65 años.

La Proposición 2, si se aprueba, aumentaría la exención general de impuestos sobre la propiedad familiar para las escuelas públicas de $25,000 a $40,000.

En Marfa, la votación anticipada se llevará a cabo desde el lunes 25 de abril hasta el sábado 30 de abril, así como el lunes 2 y martes 3 de mayo de 8 a.m. a 5 p.m. en la Sala Casner del Ayuntamiento. El día de las elecciones, 7 de mayo, las urnas estarán abiertas de 7 a.m. a 7 p.m. también en la Sala Casner. Las urnas estarán abiertas hasta la hora del almuerzo durante la votación anticipada y el día de las elecciones.

En Presidio, la votación anticipada se llevará a cabo desde el lunes 25 de abril hasta el sábado 30 de abril, así como el lunes 2 y martes 3 de mayo, de 8 a. m. a 5 p. m. en el edificio anexo C de Presidio. El día de las elecciones, 7 de mayo, las urnas estarán abiertas de 7 a.m. a 7 p.m. también en el Edificio Anexo C de Presidio.

Las elecciones de segunda vuelta se llevarán a cabo el 24 de mayo. No hay contiendas a nivel de condado en las elecciones de segunda vuelta para el condado de Presidio. Puede encontrar más información sobre las elecciones de segunda vuelta aquí. El Big Bend Sentinel publicará los horarios y lugares para votar en la segunda vuelta del 24 de mayo cuando estén disponibles.

Ciudad de Marfa:

En Marfa, las elecciones locales conjuntas que se llevan a cabo cada mayo determinan la composición del concejo municipal y la Junta Escolar del Distrito Escolar Independiente de Marfa; sin embargo, este año ambas elecciones se cancelaron debido a la falta de candidatos que compitan por los puestos. Los candidatos simplemente serán designados para ocupar los puestos que solicitaron debido a la falta de carreras disputadas. Pero a diferencia de la junta escolar, donde se han ocupado todos los puestos, el concejo municipal solo presentó dos candidatos para ocupar tres puestos vencidos, lo que significa que un puesto permanece vacante.

El miembro actual del consejo, Eddie Pallarez, servirá por un segundo mandato, y el nuevo miembro del consejo, Mark Cash, que pronto será miembro del consejo, ocupará otro puesto vacante. Como cuestión de transparencia pública, Pallarez y Cash aparecerán en la boleta electoral como “candidatos sin oposición declarados electos”.

Los concejales Buck Johnston y Yoseff Ben-Yehuda dejarán sus cargos a fines de mayo o principios de junio. Una vez que el nuevo consejo preste juramento, votará si solicita cartas de interés del público para nombrar a un nuevo miembro del consejo o para organizar una elección especial el próximo noviembre para ocupar el puesto.

Si bien la ciudad canceló sus elecciones generales debido a la escasez de candidatos para el concejo municipal y la junta escolar, organizará una elección especial con respecto a una iniciativa local para volver a autorizar un impuesto sobre las ventas de una cuarta parte del uno por ciento para el mantenimiento y las mejoras de calles y carreteras. El impuesto de un cuarto de centavo ha estado vigente desde 2002 y los votantes deben volver a autorizarlo cada cuatro años.

Desde su implementación en 2002, la ciudad ha recaudado $991,000 en impuestos sobre las ventas para el mantenimiento de las calles, que pagan tanto los residentes como los no residentes. Recientemente, la ciudad ha utilizado el impuesto sobre las ventas para el mantenimiento de las calles para sellar las calles N. Spring, S. Hill/Gonzales, E. Dallas, W. Texas, S. Summer, Hartford y Edinburg y repavimentar las calles S. Yale, S. Hoover , S. Ridge, S. Austin, S. Dean y S. Spring.

La votación anticipada se llevará a cabo desde el lunes 25 de abril hasta el sábado 30 de abril, así como el lunes 2 y martes 3 de mayo, de 8 a. m. a 5 p.m. en la Sala Casner del Ayuntamiento. El día de las elecciones, 7 de mayo, las urnas estarán abiertas de 7 a.m. a 7 p.m. también en la Sala Casner. Las urnas estarán abiertas hasta la hora del almuerzo durante la votación anticipada y el día de las elecciones. Para ver una boleta de muestra, visite el sitio web de la ciudad.

Ciudad de Presidio:

La ciudad de Presidio organiza elecciones conjuntas con Presidio ISD cada dos años. En las próximas elecciones generales, los votantes decidirán exclusivamente sobre los candidatos al concejo municipal porque no hay mandatos de la junta escolar vencidos.

La Ciudad de Presidio llevará a cabo una elección general y especial para llenar las cinco vacantes del concejo municipal. Se elegirán tres escaños como parte de la elección general, mientras que se elegirán dos como parte de la elección especial porque hay escaños abiertos para mandatos no vencidos. Todos los candidatos aparecerán en una boleta.

Los votantes pueden elegir tres candidatos de un total de cuatro para servir por períodos completos de dos años en el concejo municipal. Los que se postulan para términos completos en las elecciones generales son los candidatos al concejo municipal Steve “Nicky” Alvarez III, Angel Campos, Joe Andy Mendoza y John Razo.

Los candidatos Nancy Arévalo y Arian Velázquez-Ornelas se postulan para llenar dos mandatos de un año que no han vencido. Arévalo y Velázquez-Ornelas serán designados automáticamente ya que ambos se postulan sin oposición, pero aún aparecerán en la boleta electoral.

La votación anticipada tendrá lugar del lunes 25 de abril al viernes 29 de abril, así como el lunes 2 y martes 3 de mayo. El horario será de 8 a. m. a 5 p. m. con excepción del 29 de abril y el 3 de mayo donde las urnas estarán abiertas de 7 a.m. a 7 p.m. La votación el día de las elecciones, el 7 de mayo, también tendrá lugar de 7 a.m. a 7 p.m. Todas las votaciones se llevarán a cabo en la Sala de Conferencias del Ayuntamiento, 107 W. O’Reilly St.