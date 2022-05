A medida que finaliza el Título 42, una coalición de grupos religiosos locales se prepara para ayudar a los migrantes necesitados

By Sam Karas

TRI-CONDADO — El 23 de mayo, la administración de Biden planea poner fin al Título 42, una política de la era Trump que permitía a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza expulsar de inmediato a los inmigrantes indocumentados de los Estados Unidos, incluidos los que buscan asilo. Con una posible afluencia de solicitantes de asilo dentro de unas pocas semanas, una coalición de organizaciones religiosas en Big Bend se ha unido, lista para ofrecer ayuda a las personas en el limbo de la inmigración.

Esta coalición se ha estado reuniendo de manera oficial durante algunas semanas, pero tiene sus raíces en un encuentro en la carretera. El reverendo Michael Wallens, sacerdote a cargo de las Iglesias Episcopales de Big Bend y copresidente de los Ministerios Fronterizos de Rio Grande, poco después de mudarse al Big Bend desde Dallas hace cinco años. Temprano una mañana, Wallens conducía entre Alpine y Marfa cuando se detuvo para recoger a un agente de la Patrulla Fronteriza varado al costado del camino.

“Empezamos a hablar: nunca había conocido a alguien de la Patrulla Fronteriza. Empecé a preguntarle: ‘¿Cómo es eso, tener que hacer cosas relacionadas con tu trabajo que quizás no se sientan bien en el corazón?’”. Wallens recordó. “El agente empezó a llorar y tuvimos una larga conversación. Y luego, después de eso, le pregunté: ‘¿Qué quieres que la gente sepa de ti?’. Y él dijo: ‘Quiero que la gente sepa que soy más que el uniforme'”.

Después de ese encuentro, Wallens se propuso comunicarse con los agentes locales de la Patrulla Fronteriza y el jefe de sector, ofreciendo asistencia humanitaria a los migrantes y escuchando a los agentes. Obtuvo un puesto no oficial como alguien con quien se podía contar para ayudar a albergar y transportar a los solicitantes de asilo en el limbo. Wallens atiende principalmente a personas que han pasado sus entrevistas de miedo creíble, una parte crítica del proceso de asilo que permite a los migrantes permanecer legalmente en el país, y están esperando la oportunidad de reconectarse con sus seres queridos que ya están en los EE. UU.

“Como ejemplo, había un padre de 19 años, una madre de 17 años y un bebé de seis meses y necesitaban llegar a Detroit. Pasaron todas sus entrevistas, pero la Patrulla Fronteriza habría tenido que separarlos porque el padre era un adulto y la madre no. No querían hacer eso, así que me llamaron”.

Wallens ayudó a alimentar y albergar a la joven familia mientras esperaban el transporte. Ahora que ha conseguido la ayuda de docenas de otras iglesias y laicos (representantes de las iglesias episcopal, metodista, católica y presibteriana en Marfa y Alpine, miembros de la organización Young Life, entre muchos otros), espera poder extender una mano a más migrantes necesitados.

“Nuestro objetivo y nuestro papel es llevarlos a su destino final. Lo que hacemos es darles la bienvenida y averiguar cuáles son sus necesidades de transporte. En muchos casos, ya tienen boletos, por lo que solo necesitan que los lleven al aeropuerto o a la estación de autobuses”, explicó. “Creo que lo máximo que alguien pasaría la noche sería dos noches, pero todo está relacionado con el transporte disponible”.

Mimi Smith, quien dirige el Big Bend Gazette y es miembro de la Iglesia Episcopal St. James en Alpine, ha estado asistiendo a las reuniones de la coalición como voluntaria. “La coalición tiene una de las mejores organizaciones de logística que he visto”, dijo. “Me inscribí en el transporte, principalmente, porque creo que me conviene: he conducido estas rutas durante 27 años, conduciendo a cárceles, prisiones y juzgados. Espero que los viajes sean relajantes para mis invitados, en lugar de prolongar el trauma de sus largos viajes”.

Smith todavía se mantiene en contacto con algunos de los migrantes que ha transportado, incluidas dos mujeres que escaparon de la evacuación de Kabul en agosto de 2021 y probaron suerte con el proceso de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México. “Es un pasaje aterrador, desde sus países de origen, a este país, a esta región de Big Bend en Texas”, dijo. “Pero cada proyecto tiene un comienzo, un medio y un final feliz: llevar a las personas a sus patrocinadores, familias, destinos”.

Al igual que el encuentro matutino de Wallens al costado de la carretera, Smith se sintió conmovido por la revelación de que había agentes locales de la Patrulla Fronteriza que buscaban tender una mano a las personas en transición. “Cuando una gran agencia federal, una agencia que trabaja sobre el terreno, aborda un proyecto humanitario y nos invita a los civiles locales a ser parte de la solución, me sumo a él. Todos los que se vean afectados por esto se beneficiarán”.

Como hombre de fe, Wallens cree que servir a los refugiados —ya los agentes de la Patrulla Fronteriza— está profundamente relacionado con las ideas religiosas que predica a las cinco congregaciones a las que sirve en la región. “Hay un mandato bíblico de dar la bienvenida al extranjero y cuidar a los huérfanos, las viudas y las personas necesitadas. Si observa el hecho de que Jesús también fue un refugiado, estamos llamados a tratar a todos con dignidad y respeto”.

La Patrulla Fronteriza del Sector Big Bend no respondió a una solicitud de comentarios.