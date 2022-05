Mientras Presidio considera la ordenanza de impuestos HOT, los problemas en Terlingua resaltan la necesidad de una recaudación más sólida

By Sam Karas

TRI-CONDADO — En la última reunión regular de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Presidio, en abril, la directora de la junta, Arian Velázquez-Ornelas, informó a la junta que tenía la intención de presentar un tema de la agenda en una próxima reunión del Concejo Municipal de Presidio que allanaría el camino para un impuesto local de ocupación hotelera (HOT) que se cobrará de los alquileres a corto plazo dentro de los límites de la ciudad. La discusión se pospuso en esa reunión, pero el lugar del tema en la agenda marca un cambio importante para la industria del turismo de la remota ciudad fronteriza.

A diferencia de muchas comunidades vecinas de Big Bend, Presidio aún no cuenta con regulaciones locales o mecanismos de recaudación de impuestos para alquileres a corto plazo que figuran en sitios como Airbnb y VRBO. “Están apareciendo como bluebonnets”, dijo Velázquez-Ornelas, especulando que algunas familias locales los instalaron para ayudar a llegar a fin de mes durante la pandemia.

La recaudación de impuestos HOT es un tema delicado para los funcionarios de la ciudad de Presidio, a pesar de la cantidad relativamente pequeña de alquileres a corto plazo en la ciudad. A diferencia de Marfa, que tiene 168 alquileres activos, Presidio solo tiene 25; donde Marfa tiene cinco hoteles, Presidio solo tiene dos. El estado del tercer hotel no operativo de Presidio, el Big Bend Inn, ha sido cuestionable desde que se reveló que la empresa debía $100,000 en impuestos HOT vencidos. El dueño del hotel no pudo ser contactado para hacer comentarios.

“De hecho, lo investigué hace unos años e incluso denuncié el caso al estado, pero que yo sepa, nunca salió nada de eso”, dijo el alcalde John Ferguson. “No puedo recordar la última vez que hicieron su debida diligencia para pagar esos impuestos”.

Velázquez-Ornelas explicó que los fondos HOT en Presidio financian actividades a través de la Oficina de Visitantes y Convenciones. A pesar de su nombre, la junta también organiza eventos festivos que la comunidad puede disfrutar, como la exitosa Posada de Navidad del año pasado y la celebración del 4 de julio en el Presidio International Speedway. “[Los fondos HOT] básicamente determinan nuestro presupuesto”, explicó.

El estado recauda sus propios fondos HOT, la mayoría de los cuales se destinan al Fondo de Ingresos Generales y una porción más pequeña se destina a iniciativas de turismo en todo el estado, según el sitio web del contralor. El uso de fondos HOT locales puede variar según el tamaño y la ubicación de la entidad local involucrada; las comunidades costeras, por ejemplo, pueden usar fondos HOT para mantener las playas.

En general, los fondos HOT locales deben estar vinculados de alguna manera a mejorar el turismo del área. En 2021, el representante estatal de Big Bend, Eddie Morales, presentó un proyecto de ley que ampliaría la definición de para qué se podrían usar los impuestos HOT, argumentando que los fondos deberían poder usarse en protecciones de cielo oscuro que mejoren el turismo en el área. El proyecto de ley murió en la cámara, pero destacó el deseo de reconfigurar los programas de impuestos HOT para adaptarse mejor a las diversas economías turísticas.

“El código fiscal es muy prescriptivo: solo hay una cierta cantidad de cosas a las que estos impuestos pueden destinarse”, explicó la abogada de la ciudad de Marfa, Teresa Todd. “No puede ir al fondo general: pavimentación de calles o el departamento de policía ni nada por el estilo. Tienen que ser utilizados para la promoción del turismo”.

Todd ha ayudado a guiar a Marfa a través de una parte justa de los problemas de recaudación de impuestos HOT. En 2019, un taller de presupuesto de la ciudad reveló que el Hotel Saint George le debía a la ciudad más de $100,000 en fondos HOT locales, lo que llevó a la ciudad a reevaluar cómo manejaban la recaudación de impuestos. Todd comenzó a convocar a algunos de los jugadores más pequeños a la corte municipal. Muchos operadores de alquiler a corto plazo más nuevos ni siquiera sabían que debían impuestos.

“Estas no eran realmente personas que reciben avisos para ir a la corte con tanta frecuencia”, explicó. “Realmente los traumatizó: la gente venía al Ayuntamiento llorando con sus chequeras. Todo lo que realmente buscábamos era el cumplimiento”.

Justo antes de la pandemia, la ciudad optó por contratar a House Compliance, con la esperanza de que ayudaría la contratación de una agencia externa para el cobro. Los cierres generalizados en la primavera de 2020 causaron problemas dentro de la empresa, y la ciudad finalmente decidió que el dinero del contrato no valía la pena. “Simplemente no sentimos que estuviéramos sacando provecho de nuestro dinero”, dijo Todd.

El Ayuntamiento de Marfa volvió a la colección DIY. La ley tributaria estatal permite que una ciudad o condado cobre intereses sobre el impuesto HOT atrasado y describe las disposiciones a través de las cuales los honorarios legales del municipio están cubiertos por el fondo común de impuestos, en caso de que el proceso de recaudación requiera fuerza legal.

Desde la pandemia, Todd no ha notado tantos problemas de cumplimiento y la ciudad ha optado por un toque más ligero: en el caso de los operadores más pequeños que tal vez no sabían que debían pagar impuestos locales y estatales, la ciudad a menudo optó por para renunciar a los cargos por pagos atrasados, centrándose en capacitar a los propietarios de alquileres a corto plazo para que cumplan y cumplan.

“Ni siquiera sé si alguna vez multamos a alguien; ha habido algunas personas con casos bastante atroces que tal vez pagaron intereses, pero eso es muy, muy raro”, explicó.

Algunos de los problemas radican en el hecho de que los impuestos HOT locales en Big Bend son autodeclarados y remitidos. En el vecino condado de Brewster, se cobra un impuesto HOT fijo del 7 % para todos los alquileres a corto plazo fuera de Alpine. A los operadores de alquileres a corto plazo se les envía una hoja de cálculo con facturas de impuestos para todos los demás alquileres a corto plazo en el área y una hoja de trabajo para ayudarlos a verificar el monto adeudado.

Esta hoja de datos fiscales es de acceso público, pero el hecho de que también se envíe automáticamente a todos los propietarios a corto plazo en el área ha avivado la controversia en el Tribunal de Comisionados del Condado de Brewster, ya que los propietarios de alquileres saben muy bien cada temporada de impuestos quién ha sido mantenerse al día con sus facturas.

“Ha sido un problema constante desde antes de que yo asumiera el cargo”, dijo la comisionada del sur del condado Sara Allen Colando, quien prestó juramento en enero de 2019. es algo así como, ‘Bueno, si Joe no va a pagar, entonces yo tampoco voy a pagar.’ Hay algunas operaciones de alquiler bastante importantes aquí que saben que se supone que deben pagar y simplemente no están pagando. Ha creado mucha fricción”.

La falta de pago de los impuestos HOT del condado ha sido objeto de comentarios públicos en las últimas tres reuniones del Tribunal de Comisionados del Condado de Brewster. Durante su reunión del 26 de abril, Daryl Eby de Big Bend Vacation Rentals preguntó a los funcionarios del condado cómo planeaban abordar la discrepancia. “Parece que el condado debería estar obligado a hacer cumplir ese impuesto en Terlingua”, dijo. “Si uno de nuestros competidores más grandes no está obligado a pagar, eso es una desventaja significativa para otros operadores de alojamiento en el condado que están pagando”.

Eby no nombró a la entidad en cuestión: Basecamp Terlingua, un popular lugar de alquiler en Kempf Road ampliamente conocido entre los influencers por su distintivo alojamiento de “casa de burbujas”.

Según los registros obtenidos a través de la Oficina del Tesorero del condado de Brewster, Basecamp Terlingua no ha pagado impuestos HOT al condado de Brewster desde marzo de 2020. Basecamp no aparece en las listas HOT del condado de Brewster hasta 2019. En 2019 y 2020, Basecamp pagó un total de $28,488 en el impuesto HOT del condado de Brewster: hasta la fecha, el único dinero que ha pagado al condado, según los registros públicos, a pesar de ser uno de los alquileres a corto plazo más populares y exitosos en el área.

Basecamp no es la única propiedad de alquiler en el condado de Brewster que está en mora con los impuestos HOT, pero es la compañía más grande en hacerlo y ha retrasado el pago por más tiempo. De acuerdo con la hoja de trabajo enviada a los propietarios de alquileres por la Oficina del Tesorero del Condado de Brewster, el condado cobra un interés del 10% anual sobre los impuestos atrasados. Las propiedades de alquiler actuales de Basecamp deberían generar alrededor de $ 300 por noche para el condado con ocupación completa.

La mayoría de las demás propiedades de alquiler deducen automáticamente los impuestos de sus reservas a través de plataformas como Airbnb y VRBO. Según un portavoz de Airbnb, la empresa tiene un acuerdo con el estado de Texas que permite que el sitio cobre y remita automáticamente el impuesto HOT estatal del 6 % cada vez que un huésped reserva. En algunas áreas, los anfitriones pueden optar por un sistema que también recauda automáticamente los impuestos HOT locales, lo que agiliza el proceso. “En Texas, Airbnb recaudó y remitió más de $64 millones en impuestos de ocupación en 2019, un aumento de aproximadamente el 95 % con respecto a 2019”, dijeron.

Basecamp fue excluido de Airbnb en 2020, en medio de acusaciones de agresión sexual contra el fundador y propietario Jeff Leach. Los alquileres de Basecamp actualmente se administran a través del sitio web de la compañía, que agrega automáticamente un impuesto del 13 % a cada transacción: el 6 % del total para el estado y el 7 % del total para el condado. No está claro dónde termina ese dinero.

“Hemos contribuido con cientos y miles de dólares al impuesto HOT a lo largo de los años de varias entidades que administramos”, escribió Leach en respuesta a una solicitud de comentarios. “Estamos en contacto con Visit Big Bend y esperamos conversar con ellos sobre inquietudes y preguntas”.

Un representante de Visit Big Bend, la entidad responsable de instituir y distribuir los fondos HOT del condado de Brewster, no respondió a las solicitudes de comentarios.

El comisionado Colando enfatizó la necesidad de una mejor educación y regulaciones actualizadas para ayudar al condado a recolectar. “La gente no entiende cómo los impuestos HOT pueden y no pueden usarse y están frustrados porque no se usan para proyectos que valen la pena que son simplemente usos ilegales de los fondos. Luego, además de eso, está esta enorme cantidad de dinero que no se recauda ni se remite al condado como se supone legalmente. Hay muchas personas que están comprensiblemente molestas con la forma en que se recauda, ​​aplica y gasta el impuesto HOT”.

Justin Bragiel, consejero general de la Asociación de Hoteles y Alojamiento de Texas, había sido informado sobre la situación en Terlingua. “Este no es un problema exclusivo del condado de Brewster, es un problema en todas partes. Recibo muchas llamadas sobre alquileres a corto plazo porque hay muchos y son difíciles de localizar”.

“La ley está muy del lado del condado”, explicó. “El problema siempre es la cantidad de recursos que el condado dedica a perseguir a cada operador individual que no esté cumpliendo con la ley. El fiscal del condado, por ejemplo, puede ir a la corte de distrito y pedirle a la corte que prohíba que la propiedad de alojamiento funcione hasta que esté al día con sus impuestos. El condado tiene la capacidad de realizar auditorías completas de cualquier persona que se supone que debe remitir impuestos. Y luego están las sanciones paneladas que se aplican por incumplimiento. Las herramientas legales están ahí, solo es cuestión de dedicar los recursos”.

A medida que Presidio comienza a regular una floreciente industria de alquileres a corto plazo, Marfa y Terlingua pueden proporcionar un modelo para que los funcionarios locales planifiquen cómo hacer crecer la economía turística local de manera responsable y justa.

El alcalde John Ferguson, por su parte, espera con ansias los cambios. “Voy a abrir un Airbnb yo mismo probablemente dentro del próximo año”, dijo. “Estoy feliz de pagar, creo que es lo correcto. Con suerte, marcará una diferencia positiva en Presidio”.