Guía de votación de la elección de segunda vuelta del 24 de mayo para el área de los tres condados

By Mary Cantrell

TRI-CONDADO: la votación anticipada para la segunda vuelta de las elecciones del 24 de mayo comenzó el 16 de mayo y termina el viernes 20 de mayo, con varios lugares de votación abiertos en el área de los tres condados.

En la elección de segunda vuelta, los votantes de todo Texas decidirán sobre los candidatos demócratas y republicanos a nivel estatal y local que aparecerán en la boleta electoral en las elecciones generales de noviembre de este otoño.

Los votantes que emitan su voto en las elecciones primarias de cualquiera de los partidos el 1 de marzo deben votar en la segunda vuelta de las elecciones del mismo partido. Los votantes que no emitieron su voto en las primarias pueden votar en la elección de segunda vuelta de cualquiera de los partidos. Los votantes deberán mostrar una forma válida de identificación en los lugares de votación.

Tanto las boletas demócratas como las republicanas para la elección de segunda vuelta incluirán candidatos para los puestos estatales de Comisionado de Tierras y Fiscal General. Los votantes republicanos decidirán sobre un candidato para Comisionado de Ferrocarriles, mientras que los votantes demócratas decidirán sobre los candidatos para Vicegobernador, Contralor y el escaño del Distrito 1 de la Junta Estatal de Educación, una carrera en la que la demócrata Laura Márquez o Melissa Ortega procederán a las primarias de noviembre. elección.

En el área de los tres condados, solo los votantes del condado de Brewster verán una carrera local, para juez del condado, en la boleta electoral.

Condado de Presidio

Los lugares de votación anticipada en el condado de Presidio estarán abiertos de 8 a.m. a 5 p.m. 16-20 de mayo. En Marfa, la votación anticipada se llevará a cabo en el Edificio USO, 302 S. Highland Ave. En Presidio, la votación anticipada se llevará a cabo en el Edificio Presidio-Annex C.

La votación del día de las elecciones tendrá lugar de 7 a.m. a 7 p.m. en el edificio USO, 302 S Highland Ave., Marfa, y en el edificio Presidio-Annex C en Presidio.

Condado de Brewster

Los candidatos que aparecerán en la boleta electoral en la elección de segunda vuelta para el puesto de juez del condado, el principal funcionario del condado, incluyen a los republicanos Greg Henington y Ryan Skelton y los demócratas Oscar Cobos y Mimi Smith.

Los lugares de votación anticipada incluyen Judge Val Clark Beard Office Complex — Old Library, 203 N 7th Street en Alpine, que estará abierto de 8 a.m. a 5 p.m. del 16 al 20 de mayo y servirá a todos los recintos. La votación remota anticipada para los distritos electorales 5, 6 y 7 estará disponible el 18 y 19 de mayo de 9 a.m. a 5 p.m. en el Centro Comunitario Red Pattillo Hwy 118, Study Butte/Terlingua.

El día de las elecciones, 24 de mayo, todos los lugares de votación estarán abiertos de 7 a.m. a 7 p.m. Los votantes del Precinto 1 se presentarán en el Edificio Cooperativo Sunny Glen del Condado de Brewster, 2209 W Hwy 90, Alpine. Los votantes de los distritos electorales 2 y 8 se presentarán en el complejo de oficinas Judge Val Clark Beard – Old Library, 203 N 7th Street, Alpine. Los votantes del Precinto 3 aparecerán en el Centro Comunitario de Marathon, 2nd y Ave. E, Marathon. Los votantes del Precinto 4 se presentarán en el Centro Cívico Alpine, 803 W Holland Ave., Alpine. Los precintos 5, 6 y 7 aparecerán en el Centro Comunitario Red Pattillo Hwy 118, Study Butte/Terlingua.

Condado de Jeff Davis

La votación anticipada en el condado de Jeff Davis tendrá lugar de 9 a.m. a 5 p.m. Del 16 al 20 de mayo en la oficina del Secretario del Distrito y del Condado, 111 N. Street, Fort Davis.

La votación del día de las elecciones tendrá lugar de 7 a.m. a 7 p.m. Los precintos 1, 2 y 3 aparecerán en la Primera Iglesia Metodista Unida de Fort Davis, 200 Front Street. El Precinto 4 aparecerá en el Edificio Comunitario Valentine en las calles North Main y Eighth. El Precinto 5 aparecerá en la Iglesia Bautista Davis Mountains Resort, 100 Broken Arrow Trail, Fort Davis.