Con salarios estancados y un costo de vida en aumento, Presidio ve escasez de oficiales de policía que podría cerrar el departamento

By Sam Karas

PRESIDIO — En la reunión del consejo de la ciudad de la semana pasada, el jefe de policía de Presidio, Margarito Hernández, se dirigió a los líderes locales sobre un problema que ha visto gestarse durante años: el salario inicial del departamento de $ 14.95 no se ha mantenido al día con el costo de vida local. “Si miras las grandes ciudades, incluso Whataburger paga $15 por hora”, dijo a los funcionarios de la ciudad reunidos en el Centro de Actividades de Presidio.

Solo en los últimos dos años, la pandemia y la guerra en Ucrania han causado estragos en la economía mundial: los alquileres más altos, los precios de la gasolina y los tipos de cambio inestables han llegado hasta comunidades remotas como Presidio. Hernández le dijo a Presidio International que una tormenta perfecta de salarios estancados y la realidad de ser un oficial en la frontera podría algún día dejar a Presidio sin un departamento de policía.

Hernández actualmente supervisa a dos oficiales, menos de los tres o cuatro que ha visto retener al Departamento de Policía de Presidio en su mandato. Recientemente perdió a dos oficiales: uno que se entrenó para trabajar como electricista y otro que se convirtió en guía de caza en Cibolo Creek. Hernández entiende ese tipo de rotación como alguien que tuvo problemas para decidir entre trabajar en los campos petroleros y terminar la academia de policía cuando era más joven. “Cuando puedes ganar dinero en otro lugar, vas a ganar dinero en otro lugar”, dijo.

José Cabezuela, el jefe de policía que sirvió durante tres años antes de entregar el departamento a Hernández en 2021, dijo que no había tenido problemas con los mismos problemas de retención. Los nuevos reclutas de Cabezuela ganaban $14.95 por hora en los años previos a la pandemia de COVID-19 que puso al mundo patas arriba. “Siempre tuvimos muchos oficiales”, dijo. Cabezuela mantuvo tres o cuatro oficiales en plantilla durante su mandato.

Hernández ha sido representante de la ley desde 1998, cuando se unió al Departamento del Sheriff del Condado de Presidio. “Han pasado tantos años que he estado trabajando como oficial, entiendo cómo funcionan las cosas”, dijo. Las largas horas que pasa en la oficina y patrullando no ayudan a prevenir el agotamiento: Hernández informó que trabaja alrededor de 50 horas a la semana y ha puesto a sus nuevos reclutas en turnos de noche. “No sabes cuántas fiestas de cumpleaños, cuántas Navidades, cuántos Días de Acción de Gracias he perdido desde que comencé este trabajo”, continuó. “Pasas todo tu tiempo poniendo tu mejor esfuerzo”.

Parte de ese estrés no es nuevo, es intrínseco al trabajo. En los primeros días de Hernández en la fuerza, trabajaba solo en el turno de noche. “Da miedo, a veces es bastante peligroso”, dijo. “Así es como solíamos trabajar. Ahora hay más tráfico, hay más gente, es un poco difícil tener un solo oficial trabajando afuera”.

En opinión de Hernández, eso se debe en parte a que la naturaleza del crimen en Presidio ha cambiado. Cuando comenzó en el trabajo, respondía principalmente a llamadas de violencia doméstica; ahora, está lidiando con muchas más redadas de drogas. “Ahora notas que muchas drogas diferentes cruzan [la frontera]. Antes, rara vez veía coca, heroína o metanfetamina”.

Las estadísticas de Aduanas y Protección Fronteriza sugieren una disminución constante en la cantidad de narcóticos que cruzan la frontera desde 2015, pero no reflejan los productos de cosecha propia o la explosión de medicamentos recetados como el fentanilo y los opiáceos que han contaminado el suministro de drogas del país. “Ese es uno de los desafíos en este momento: a veces detienes a una persona y no sabes si está drogada con algo”, dijo.

Los oficiales de Hernández tienen que ser adaptables y estar preparados para lidiar con cualquier cantidad de escenarios: el Departamento de Policía de Presidio sirve como una especie de centralita para la comunidad en general. Tuvo que responder a todo, desde fugas de agua hasta emergencias médicas antes de que las autoridades correspondientes pudieran llegar allí. “Somos los primeros en responder. A veces somos médicos, a veces somos electricistas, a veces somos plomeros”, dijo. “Hemos tenido incendios en las casas donde vamos y lo apagamos con la manguera del vecino”.

Más allá del estrés de dirigirse a emergencias antes de que alguien más llegue a la escena, Hernández cree que cambiar la percepción pública de su trabajo ha impactado el reclutamiento. “La gente no entiende la responsabilidad que tienes cuando llevas un arma”, explicó. Siente que, a raíz de la protesta pública por el asesinato de ciudadanos por parte de la policía, existe el deseo de sacar de contexto las acciones de los oficiales.

A veces, ese escrutinio es interno: ver cómo se desarrolla el proceso legal después de que un oficial realiza un arresto puede ser una experiencia emocional. “Algo que realmente te molesta es cuando trabajas para resolver un caso y no pasa nada”, dijo. “A veces, la generación más joven no entiende que hacemos nuestro trabajo y que el condado o el fiscal de distrito no quieren enjuiciarnos. Es su decisión, no la nuestra”.

Hernández siente que todos estos factores han hecho que los jóvenes de Presidio sean menos propensos a buscar trabajo policial, especialmente porque no pueden comenzar a capacitarse hasta los 21 años. “A veces, a los 21 años, tienen esposa e hijos, y se vuelve más difícil”, dijo. Sin salarios competitivos, es difícil atraer a jóvenes que no se han asentado en una profesión. “Tiene que ser alguien a quien le guste el trabajo, cuya satisfacción sea ayudar a otras personas, [para quienes] el salario no es importante”.

La semana pasada, Hernández se reunió con funcionarios de la ciudad, con la esperanza de aumentar el salario del departamento de policía antes de que se finalice el presupuesto de la ciudad para el próximo año. Le prometieron $16.50; su meta está más cerca de $18. Señaló que los nuevos reclutas del Departamento del Sheriff del Condado de Brewster ganan $18; el Departamento de Policía de Sul Ross paga $19. El Departamento de Policía de Alpine paga $18.50 y el Departamento de Policía de Marfa paga $16.30.

Si los salarios no siguen el ritmo de otros departamentos, a Hernández le preocupa que el departamento de policía tenga que disolverse y entregar Presidio al alguacil del condado. El problema de convertirse en el dominio del alguacil del condado de Presidio es principalmente geográfico: si el PCSD tiene un oficial en Candelaria o en el borde este del Parque Estatal Big Bend Ranch, podría pasar una hora y media antes de que puedan llegar a una escena en Presidio. .

El jefe de policía de Marfa, Steven Márquez, se ha ocupado de la delicada relación entre la ciudad y el condado a lo largo de su carrera como oficial. Márquez fue elegido agente del Precinto 1 en 2013 cuando no había un Departamento de Policía oficial de Marfa. Luego se unió al departamento reconstituido en 2017. “Hubo un período de tiempo en el que la oficina del alguacil recibió llamadas de la ciudad”, explicó. “Básicamente, la oficina del alguacil estaba allí para brindar alivio a los oficiales que estaban allí para la ciudad, y la ciudad cubrió esos costos”.

Dan Dunlap, el alcalde en el momento en que se disolvió el Departamento de Policía de Marfa original en 2009, dijo que la medida para disolver el departamento de policía se trataba de “consolidar recursos”. La ciudad de Marfa finalmente optó por cancelar su contrato con el departamento del alguacil en 2017, citando problemas de responsabilidad. En sus cinco años con el nuevo departamento, Márquez ha visto algunos de los mismos problemas de retención que Hernández, pero con un giro distintivo de Marfa.

A diferencia de Presidio, que tiene una fuerza completamente local, gran parte del personal de Márquez proviene de fuera de la ciudad, en particular, de El Paso. Uno de los oficiales de Márquez se fue porque no pudo encontrar una guardería; otros han tenido problemas para encontrar viviendas asequibles en el creciente mercado inmobiliario de Marfa. “Tenemos una posición vacante en este momento”, explicó. “Esa es la parte difícil: tenemos personas que buscan vivir aquí, pero les resulta difícil encontrar viviendas asequibles”.

Márquez dijo que debido a que está trabajando con un presupuesto de pueblo pequeño, no puede invertir tantos recursos en el reclutamiento como un departamento más grande, que podría cubrir el costo de la academia de policía y otra capacitación para nuevos oficiales prometedores. Ha estado feliz de poder ofrecer aumentos a los oficiales a medida que adquieren experiencia. “Empiezas como oficial de paz básico y luego pasas a nivel intermedio”, explicó. “Si llega un oficial con un poco más de experiencia, comenzará [con un salario más alto]”.

Idealmente, a Márquez le gustaría trabajar con cuatro oficiales, uno por cada quinientas personas en la ciudad. Hernández, en cambio, tiene dos, responsables de unas dos mil personas cada uno. A pesar de los desafíos que enfrenta el departamento de policía de Presidio, Hernández enfatizó que encuentra su trabajo gratificante. “Mi corazón está en ayudar a la gente”, dijo. “Eso es lo que me mantiene en marcha”.