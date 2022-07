El abogado de la ciudad de Alpine asesora a la corte de comisionados sobre la recaudación de impuestos HOT en mora

By Sam Karas

ALPINE — En la reunión de la semana pasada de la Corte de Comisionados del Condado de Brewster, el abogado de la ciudad de Alpine, Rod Ponton, informó a la corte sobre posibles obstáculos en su búsqueda para recaudar impuestos por ocupación hotelera morosa (HOT). El problema se ha convertido en un punto crítico en Terlingua, donde una de las empresas de alquiler de vacaciones más grandes de la región, Basecamp Terlingua, no ha pagado impuestos HOT desde marzo de 2020.

Los impuestos HOT están diseñados para poner “cabezas en camas”, extrayendo dinero de la parte superior de la industria turística de la región para promover aún más las visitas al área. Los funcionarios locales han tratado de ampliar el alcance de los impuestos HOT a lo largo de los años, argumentando que causas como la protección del cielo oscuro también caen bajo el paraguas de la promoción del turismo.

Servicios como AirBnB y VRBO deducen automáticamente el impuesto del 6% del estado y el impuesto del 7% del condado. A Basecamp Terlingua se le prohibió cotizar en AirBnB en 2020 después de que su fundador, Jeff Leach, fuera acusado de agresión sexual. Desde entonces, el caso ha sido desestimado, pero en el momento de la publicación, los listados de Leach aún no se habían restablecido en el sitio. Las reservas a través del sitio privado de Basecamp deducen automáticamente un impuesto HOT del 7 % de cada transacción, pero ese dinero no se ha remitido al condado en más de dos años.

Basecamp Terlingua no es el único operador que está eludiendo los impuestos; las operaciones más pequeñas también se han quedado atrás, y muchos nuevos propietarios de AirBnB en la región no saben que deben inscribirse en el proceso de recaudación del condado. El juez del condado de Brewster, Eleazar Cano, sopesó la necesidad de otorgar a los operadores más pequeños “el beneficio de la duda” al intentar recaudar estos impuestos con el impulso de tomar medidas enérgicas contra las facturas impagas más grandes. “Sabemos de algunos que intencionalmente no están pagando”, dijo en la reunión reciente.

Rod Ponton, quien se desempeña como abogado de la ciudad de Alpine y del condado de Presidio, hizo una breve presentación y respondió las preguntas de los comisionados sobre cómo abordar el problema de los impuestos impagos. Un problema que identificó fue que el condado es la entidad legal encargada de establecer y recaudar impuestos, pero los impuestos finalmente se destinan a financiar las actividades de una organización sin el mismo poder legal: el Consejo de Turismo del Condado de Brewster. Como la entidad que usa los impuestos carece de poder legal, el proceso de ejecución de las cobranzas puede ser tenso.

El Consejo de Turismo del Condado de Brewster está formado por representantes voluntarios de empresas del área, así como por dos empleados pagados del condado que ayudan a organizar las actividades del grupo. “El Consejo de Turismo es un brazo asesor de la Corte de Comisionados del Condado de Brewster; es la vía a través de la cual el Condado de Brewster gasta el dinero”, explicó Ponton. “Tienen un administrador al que pagan con impuestos HOT, y acaban de contratar a un asistente”.

El consejo se reúne periódicamente y aprueba propuestas de financiamiento que pueden enviarse al Tribunal de Comisionados del Condado de Brewster. Ponton enfatizó que este proceso de “aprobación” es meramente consultivo: en última instancia, depende del condado decidir qué financiar, pero el Consejo de Turismo ayuda a los comisionados a mantenerse al tanto de lo que quiere la gente de la industria turística local.

Ponton también explicó un problema que prevalece especialmente en las partes no incorporadas del condado: a medida que se transfiere la propiedad de la tierra, también lo hace la obligación tributaria. Esto es especialmente pertinente en el caso de Basecamp Terlingua, que acaba de poner en el mercado sus activos de Kempf Road por 2,1 millones de dólares. “[Basecamp Terlingua] ha generado ingresos constantes año tras año con un alto margen de beneficio”, se lee en su lista de Bienes Raíces de Terlingua. “El propietario actual está dispuesto a considerar un contrato de administración, lo que hace que la inversión sea aún más atractiva”.

Ponton explicó que los impuestos HOT atrasados ​​pueden no ser tan importantes para los posibles nuevos propietarios de Basecamp, de quienes se espera que asuman la responsabilidad. (Leach posee y no ha incluido en la lista una propiedad cerca de Terlingua School, que está a punto de inaugurar 10 nuevas casas de burbujas y una piscina de 80 pies). “La deuda sigue a la propiedad; decimos que ‘sigue la suciedad’”, dijo.

La presentación de Ponton también aplastó las preocupaciones, o esperanzas, para algunos, de que los terratenientes locales pudieran tomar represalias con una demanda civil. “Las únicas personas que pueden recaudar impuestos es el condado, esa es la entidad legal involucrada”, explicó. “Piénselo: ¿podría demandarme en el condado de Presidio por hipotéticamente no pagar mis impuestos?”

Como informó anteriormente The Big Bend Sentinel, el condado tiene algunas opciones legales aún por explorar: el fiscal del condado puede solicitar que el tribunal de distrito ordene la propiedad morosa, u ordene una auditoría completa de cualquier individuo atrasado en sus impuestos HOT, o imponga una serie de sanciones crecientes por facturas impagas. El condado de Brewster ya cobra intereses a una tasa del 10 % anual sobre los impuestos morosos, a partir de los 60 días a partir de la fecha de vencimiento.

“Varios operadores de la zona de Terlingua me han hablado de esto porque están molestos, porque están siendo honestos, porque están siendo buenos ciudadanos”, dijo Ponton a los comisarios para cerrar su presentación. “Necesitamos tratar a las personas de manera justa”.