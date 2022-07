Los representantes del condado de Presidio discuten los incentivos para aumentar la tasa de respuesta del servicio de jurado

By Sam Karas

CONDADO DE PRESIDIO — En una reunión especial del Tribunal de Comisionados del Condado de Presidio celebrada el 21 de junio, los representantes del condado discutieron el mejor método para reembolsar a los residentes convocados para servir como jurado. El sistema anterior implicaba pagar a los jurados con cheques, pero la secretaria del condado, Florcita Zubia, sugirió pagar en efectivo. Fue un pequeño paso que abrió una conversación más amplia sobre cómo alentar a los residentes del condado a cumplir con sus deberes cívicos, ya que pocos residentes convocados realmente se presentan para servir como jurado.

Según el Código del Gobierno de Texas, los condados deben pagar a los jurados al menos $6 por su primer día de servicio como jurado y al menos $40 por los días subsiguientes. Los comisionados del condado pueden entonces solicitar el reembolso del estado por una parte de esas tarifas. El condado de Presidio actualmente paga a sus jurados $10 por el primer día y $40 por día por los días siguientes.

La auditora del condado, Patty Roach, estuvo de acuerdo con Zubia en que el sistema establecido para pagar a los jurados estaba lleno de dolores de cabeza contables. “Cada vez que añadimos un jurado, tenemos que emitirles un cheque de $10”, explicó. Un gruñido de auditoría adicional: cada miembro del jurado individual tenía que figurar como proveedor en los libros del condado antes de que se pudiera emitir un cheque en primer lugar. “Muchas personas pierden esos cheques, así que al final del año tenemos un montón de cheques de $10 al azar flotando por ahí”.

Los comisionados votaron para abrir un fondo de caja chica para hacer realidad la visión de Roach y Zubia, pero Zubia sugirió que la corte discuta en una reunión futura la posibilidad de aumentar el pago de comparecencia de $10 para incentivar a los residentes del condado a responder a las convocatorias del jurado. “Es difícil para el condado de Presidio reunir a un jurado”, dijo Zubia a los comisionados. “Es tan difícil: llamé a 400 para un juicio con jurado el mes pasado y tuvimos 28 [respuestas], así que tuvimos que cancelar”.

Zubia le dijo a The Big Bend Sentinel que estaba preocupada por un juicio con jurado más adelante en el verano. Envió avisos por correo para 650 posibles jurados, casi el doble del número que envió para el juicio de May, el que finalmente sería cancelado. “Tal vez tengamos 60 [personas] aquí”, dijo.

La “rueda del jurado”, el sistema mediante el cual el condado de Presidio elige a los posibles jurados para desempeñar su cargo, es un esfuerzo de equipo entre las oficinas del secretario del condado y el recaudador de impuestos, así como el estado de Texas. En el extremo local, el asesor-recaudador de impuestos realiza un seguimiento de quién se ha registrado para votar, y el secretario del condado realiza un seguimiento de quién se presentó a votar. El estado realiza un seguimiento de las personas a través de medidas como la emisión de identificaciones, por lo que simplemente no votar no es suficiente para sacar a un residente del condado del servicio de jurado.

Entre el secretario y el recaudador de impuestos, el condado tiene una idea bastante clara de quién es elegible para servir, pero el sistema no es perfecto. “Tenemos mucha gente fallecida que todavía está en las listas, y gente de más de 70 años”, explicó Zubia. Zubia también se encuentra en la posición inusual de manejar certificados de nacimiento y defunción como parte de sus funciones; eso no es cierto para todos los secretarios del condado, y no le da el poder de eliminar a alguien de las listas simplemente porque tiene documentación de que fallecieron. Se necesita coordinación entre las tres entidades para seleccionar la lista.

Zubia, quien también se desempeña como secretario del distrito, explicó que la diferencia entre los tipos de casos juzgados por los tribunales del condado y del distrito es una cuestión de grado. El tribunal del condado escucha casos de delitos menores; el tribunal de distrito escucha los delitos graves. Los jurados del condado pueden escuchar tanto casos civiles como penales. “Solo depende de cómo vaya el caso: lo que pidan los abogados, el demandante o el demandado”, explicó Zubia. “Hemos tenido casos de propiedad en disputa donde el demandado solicitó un juicio con jurado. Solo depende.

Los residentes del condado pueden ser llamados a servir en un pequeño jurado, que decide la culpabilidad o inocencia de un acusado, o un gran jurado, que decide si presentar o no cargos penales formales contra un posible acusado. La oficina de Zubia implementó un sistema codificado por colores para ayudar a los residentes a saber qué tipo de jurado han sido llamados a servir. “La hoja amarilla siempre será para un gran jurado, y la hoja rosa fuerte es para un [pequeño] jurado”, explicó.

Zubia espera que pequeños ajustes en el sistema ayuden a alentar a los residentes del condado de Presidio a responder a sus citaciones y entusiasmarse con el proceso. “Es un deber civil, creo que todos deberían ser parte de él”, dijo. “El sistema es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad, pero hay personas culpables de delitos que sí necesitan ser procesadas. Ahí es donde nosotros, el público, entramos”.