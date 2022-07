Un nuevo informe afirma que el Parque Nacional Big Bend genera $61 millones anuales en beneficios económicos, pero es difícil precisar las cifras y los beneficios precisos para los lugareños

By Sam Karas

PARQUE NACIONAL BIG BEND: un informe publicado a fines de junio detalla cuánto apoya el Parque Nacional Big Bend a la economía regional, por una suma de $ 61 millones de dólares. Ese es el impulso estimado que el parque brindó a las “comunidades de entrada” vecinas en 2021, un año en el que se inflaron las estadísticas de visitantes a raíz de la pandemia de COVID-19.

En enero, el parque anunció en un comunicado de prensa que el año anterior había batido récords de visitas. 2021 vio 581,000 visitantes, un aumento del 49% desde 2016. En medio de cierres periódicos de parques debido a la pandemia, más turistas que nunca hicieron el viaje a uno de los parques más remotos en los Estados Unidos contiguos.

El informe publicado el mes pasado pone una etiqueta de precio frente a esos números. Según el Servicio de Parques Nacionales, los visitantes gastaron un estimado de $53 millones en la región el año pasado, apoyando 726 empleos que no existirían sin el auge del turismo. La cifra total de $61 millones incluye aumentos en los salarios y beneficios impulsados ​​por el gasto de los visitantes.

El superintendente del Parque Nacional Big Bend, Bob Krumenaker, explicó que si bien las personas que viven y trabajan en el área están sintiendo el impacto del aumento de visitas, los datos concretos proporcionados por el Servicio de Parques Nacionales son especulativos. “Ninguno de los datos del Parque Nacional Big Bend se basa en recuentos reales de cosas que están sucediendo localmente este año”, explicó Krumenaker. “Se basan en una imagen de cómo se ve la economía aquí, y luego usan algoritmos nacionales para averiguarlo”.

Lynne Koontz, economista del Servicio de Parques Nacionales con sede en Fort Collins, Colorado, explicó que eso se debe a que a los datos del algoritmo del Big Bend les falta una pieza importante: las encuestas sobre el terreno de los visitantes que realizan un seguimiento de sus gastos y alojamiento. Esos sistemas ya están en funcionamiento en otros parques; aún no está claro cuándo se implementarán en Big Bend. “Para los parques que aún no han sido encuestados, usamos datos de encuestas de parques similares que han sido encuestados para desarrollar perfiles de gasto generalizados”, dijo.

Uno de los desafíos de cuantificar el impacto económico del Parque Nacional Big Bend con algo “generalizado” es la lejanía del parque. El algoritmo del Servicio de Parques define “comunidades de entrada” como cualquier comunidad ubicada dentro de cualquier condado que toque un radio de 60 millas de un parque. Para Big Bend y Rio Grande Wild & Scenic River, eso incluye los condados de Presidio, Brewster, Terrell y Pecos.

Algunas de las “comunidades de entrada” del parque tienen economías turísticas que no siempre se superponen con las visitas al parque. Por ejemplo, 49 000 personas visitaron la Fundación Chinati en Marfa en 2019; Durante décadas, el museo ha sido considerado un lugar de peregrinación para los amantes del arte, muchos de los cuales visitan la región específicamente para recorrer Chinati y optar por no hacer el largo viaje en auto para visitar el parque durante su estadía en Marfa.

Krumenaker también señaló que la gran mayoría de los visitantes del parque conducen una larga distancia desde otro lugar. “Independientemente de la definición exacta de una comunidad de entrada, claramente no incluye a Dallas o San Antonio y, sin embargo, un porcentaje muy alto de visitantes del parque proviene de lugares lejanos. Esas personas gastan dinero en gasolina, alojamiento, alquiler de equipos, eso no se cuenta”.

A pesar de las peculiaridades estadísticas del parque, Krumenaker aún aprecia la perspectiva que ofrece la encuesta. Las estadísticas dejan en claro que los parques de todo el país están experimentando tendencias ascendentes similares. “Una de las fortalezas es que es una fórmula consistente año tras año y cada parque pasa por el mismo análisis”, explicó. “La debilidad, francamente, es que no es específico del sitio, por lo que el autor no sabe realmente qué está pasando en Fort Stockton o qué está pasando en Marfa”.

Krumenaker también señaló que las propias estadísticas de visitas del parque no son números absolutos, sino que se basan en contadores de tráfico y permisos fluviales. Los sensores en Persimmon Gap y la estación de entrada de Maverick cuentan la cantidad de vehículos que pasan, pero no necesariamente la cantidad de personas dentro de esos vehículos o los visitantes que repiten en el parque. Del mismo modo, los permisos fluviales presentados comercialmente o en contenedores de recolección satelitales no siempre reflejan con precisión la cantidad de navegantes que disfrutan de las vías fluviales del parque.

Krumenaker señaló que las visitas récord al parque eran un tema complicado para los residentes locales. “Es realmente interesante, creo que es una bendición a medias”, dijo. “Obviamente, mucha gente en esta área gana dinero con la economía turística, pero el salario promedio en la economía turística es bajo y escuchamos cada vez más preocupaciones sobre el cambio. Creo que la gente quiere manejar a los turistas tanto como sea posible para que los cambios sean positivos y no negativos. Eso es algo muy desafiante”.

La realidad es aún más matizada para las personas que se ganan la vida interactuando directamente con los turistas. Isai Llanes, mesero en un popular bar y restaurante en Terlingua, trabaja para poder mantener a su pareja y a su pequeña hija. Se mudó al área justo antes de la pandemia y ha trabajado en varios trabajos de la industria de servicios dentro y fuera del parque para sobrevivir.

A pesar de ver cheques de pago inflados durante el auge del turismo, tiene serias preocupaciones. “Mi temor es que estamos creciendo demasiado rápido y no tenemos los recursos”, dijo. Algunos ejemplos: no hay una clínica a la que él y su familia puedan acudir para chequeos regulares, y ningún veterinario al que pueda llevar a su perro en caso de emergencia. La escasez nacional de fórmula para bebés golpeó la tienda de comestibles local, lo que obligó a su pareja a viajar tres horas de ida y vuelta solo para alimentar a su hija.

Tampoco hay un lugar donde vivir para personas como Llanes y su pareja, los millennials que esperan vivir y trabajar en el área a tiempo completo y criar familias. Según AirDNA, una empresa que rastrea las estadísticas de alquileres vacacionales, hay 293 alquileres a corto plazo activos en Terlingua; encontrar un alquiler a largo plazo es casi imposible para las personas sin conexiones locales. El precio de la tierra se ha disparado, empujando a los jóvenes advenedizos a los confines de Terlingua Ranch, donde los viajes diarios a los turnos de la industria de servicios se vuelven costosos y consumen mucho tiempo. “Hay muchos trabajos, pero no suficientes viviendas”, dijo Llanes.

Debido a que comenzó a trabajar en la industria de servicios locales antes de la pandemia, ha observado cómo ha cambiado el perfil de los turistas que visitan Big Bend. “La mayoría de los que vienen son ávidos entusiastas de las actividades al aire libre que quieren caminar, acampar, ir a el río”, explicó. “Pero hay más personas que ven la publicación de Instagram o la publicación de TikTok y solo quieren recrear esa imagen. Las personas no están investigando, simplemente vienen aquí porque lo vieron en línea”.

Ese tipo de turismo a nivel de superficie ejerce presión sobre los servicios y servicios públicos locales. “Como turista, tienes que saber que no es la ciudad. Disfrute que hay recursos limitados, porque pone en perspectiva lo bendecidos que somos”, dijo. “[Los lugareños] son ​​conscientes del medio ambiente, de cuánto tiempo nos duchamos, de cuánta agua usamos. Creo que mucha gente no es consciente de eso. Sí, están trayendo dinero, pero ¿a qué costo para nosotros?

La pandemia tuvo un efecto exponencial en la economía turística ya en auge en Terlingua. Llanes definitivamente disfrutó de una billetera más pesada después de que el estado reabrió sus operaciones en mayo de 2020, pero lo puso al frente de una posible exposición al COVID. “El dinero fue excelente en 2020 y 2021: los precios de la gasolina eran bajos y la gente todavía tenía sus cheques [de estímulo]. No podías volar, así que todo el mundo estaba conduciendo a algún lado”, explicó. “Todos tenían la misma idea de aislarse, pero era un catch-22. Pensaron que [Terlingua] era el mejor lugar para aislarse, pero luego todos vinieron al restaurante más concurrido de la ciudad”.

Llanes usó su propio dinero de estímulo para lanzar el ajetreo de sus sueños: hacer camisetas y calcomanías principalmente dirigidas a los lugareños, con bromas internas y eslóganes pegadizos. Tiene una pequeña tienda en Study Butte RV Park llamada Pollo Prints. Espera expandirse para que otros artistas también puedan hacer y vender obras allí. “Solo quiero que la gente entre y disfrute del arte local, la comunidad local, las cosas locales”, dijo.

Lo que más le gusta de Terlingua es esa comunidad, una comunidad que reconoce que está en constante cambio. Aunque el futuro de su ciudad natal es incierto, él quiere que su hija crezca con los mismos valores. “No conozco la terlingua de antaño, he escuchado las historias”, dijo. “Es una nueva pequeña ciudad en auge. Da miedo, pero es emocionante. El cambio es inevitable, por lo que debes adaptarte al cambio y aceptarlo”.

A pesar de hacer malabares con múltiples trabajos y lidiar con los desafíos de la región, no está aquí exclusivamente para ganar dinero. La belleza natural y la calidad de vida que disfruta en Terlingua con su familia hacen que todo valga la pena. “Estaba ganando mucho dinero en Houston y sentía que nunca tenía suficiente. Ahora gano la mitad de lo que solía hacer y siento que tengo más que suficiente”.