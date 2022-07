Los jueces del condado de Big Bend dicen que el aumento de la actividad migratoria y la aplicación limitada de la ley provocaron la emisión de declaraciones de desastre locales

By Sam Karas

TRI-CONDADO — La semana pasada, los condados de Presidio y Jeff Davis sometieron a votación en la corte de comisionados las declaraciones de desastre emitidas por sus respectivos jueces. Los comisionados del condado de Jeff Davis presentaron la ratificación de la proclamación del juez del condado Curtis Evans, citando preocupaciones legales, pero el condado de Presidio siguió adelante y ratificó una declaración emitida la semana anterior por la jueza del condado Cinderela Guevara.

Invocando el Artículo 4 Sección 7 de la Constitución de Texas, la declaración de Guevara, emitida el 6 de julio, declara una “invasión” del condado gracias a “niveles sin precedentes de inmigración ilegal”. El documento pide al gobernador de Texas, Greg Abbott, que también “declare una invasión en la frontera con México”. En mayo de 2021, Abbott emitió una declaración de desastre similar para 54 condados de Texas y renovó dicha declaración en agosto, modificando la declaración para eliminar varios condados de su lista.

Según la Sección 418 del Código de Gobierno de Texas, emitir una declaración de desastre amplía algunos de los poderes del juez del condado. Si se detalla en el plan de manejo de emergencias del condado, el condado puede cobrar multas y encarcelamiento por incumplimiento de una declaración de emergencia. El juez también puede ordenar la evacuación del condado o tomar medidas para controlar el “ingreso y egreso” de su jurisdicción en la línea del condado. El juez Guevara emitió previamente una proclamación de desastre para combatir la pandemia de COVID-19; el condado se encuentra actualmente bajo una proclamación estatal por sequía.

La jueza Guevara explicó la diferencia entre sus dos proclamaciones de desastre, emitidas con poco más de un año de diferencia. “En el que hicimos el año pasado firmado por el gobernador, en ese, no estábamos declarando una invasión”, dijo. “Ese solo pedía que la inmigración ilegal no violara más la soberanía y la integridad territorial de nuestras fronteras. Este es diferente porque varios condados están declarando una invasión”.

En la reunión de la semana pasada de la Corte de Comisionados del Condado de Presidio, el Jefe del Departamento del Sheriff del Condado de Presidio, Joel Nuñez, hizo una presentación sobre los desafíos que enfrenta su departamento al patrullar los vastos y remotos confines del condado. Núñez informó que desde enero de 2020, 340 personas indocumentadas han sido aprehendidas dentro de la jurisdicción de PCSO. “Simplemente no es aceptable”, dijo el juez Guevara en respuesta a la presentación de Núñez.

Aunque esta ronda no fue iniciada por la gobernadora, todavía espera que la proclamación atraiga la atención, el dinero y los recursos de entidades más grandes y llene los vacíos percibidos en la aplicación de la ley local. “No dudé en emitir una declaración de desastre local bajo mi propia autoridad”, dijo Guevara a The Big Bend Sentinel. “Eso nos ayuda de inmediato. Ya hemos declarado una emergencia, y eso nos ayuda a abrirnos para recibir fondos federales o estatales”. No estaba claro de inmediato qué beneficios materiales o financieros traería la declaración. La oficina del gobernador Abbott no respondió una solicitud de comentarios sobre el asunto.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) informó un salto de más del triple en el número de adultos solteros que intentaron cruzar la frontera en 2020, pero 2020 también fue el año en que la agencia adoptó las medidas del Título 42 en respuesta a la pandemia de COVID-19. El Título 42 exige la “expulsión inmediata” de los migrantes, en lugar de mantenerlos en centros de detención. Después del Título 42, la agencia vio una tasa de reincidencia del 27%, lo que sugiere que las estadísticas de la era de la pandemia de la agencia reflejan una gran cantidad de personas que cruzan la frontera repetidamente, en lugar de un verdadero aumento en la migración.

En lo que va del año fiscal, CBP ha informado una disminución del 6,5 % en los “encuentros” para el sector de Big Bend, que vio el menor tráfico de inmigrantes de cualquier sector de CBP en el suroeste: aproximadamente la mitad del siguiente sector menos ocupado, El Centro de California. “El sector de Big Bend es responsable del área geográfica más grande de cualquier sector a lo largo de la frontera suroeste”, proclama el sitio web de la agencia.

El conteo de Núñez de inmigrantes indocumentados (340 en dos años y medio) puede colocar al condado de Presidio al final del grupo. La agencia no realiza un seguimiento oficial de los encuentros por condado, pero a escala, la ciudad de Van Horn en el condado de Culberson también emitió una proclamación de desastre durante la ola de proclamaciones de desastre de inmigración de la primavera pasada. La semana en que se publicó la proclamación de Van Horn, los agentes de CBP detuvieron a 115 migrantes en un solo encuentro en las afueras de los límites de la ciudad.

Guevara agradeció al diputado Núñez por brindarles a los comisionados estadísticas y anécdotas locales; ambos funcionarios sienten que es un problema de escala. La PCSO tiene cuatro diputados, en comparación con decenas de agentes de la Patrulla Fronteriza que cubren el mismo terreno. “Fue realmente revelador, porque no vemos que suceda, pero está sucediendo”, dijo. “Lo mismo que ves en las noticias [nacionales] está sucediendo aquí en el condado de Presidio, pero no está en las noticias”.

Como residente de toda la vida del condado de Presidio, Guevara ha visto cambiar las condiciones en la frontera a través de numerosas administraciones, locales y nacionales. “Creo que tiene que ver con que la administración [Biden] diga que no construirá un muro, siento que solía haber más control sobre nuestras fronteras”, dijo, refiriéndose al hecho de que el presidente Biden suspendió la construcción en el muro fronterizo su primer día en el cargo; también optó por mantener el Título 42 en su lugar. “Siento que [los inmigrantes] lo tomaron como una invitación, como ‘Pasa, te vamos a dar la bienvenida. Vamos a poder cuidar de ti’. Ese no es el caso”.

El juez del condado de Jeff Davis, Curtis Evans, se hizo eco de los sentimientos de Guevara. Evans se inspiró para emitir su proclamación después de ponerse en contacto con el juez del condado de Kinney, Tully Shahan; también señaló que el condado de Val Verde y la ciudad de Uvalde también habían emitido declaraciones similares. “Esto definitivamente es algo que ayudará al área a asegurar nuestra frontera”, dijo.

El Tribunal de Comisionados del Condado de Jeff Davis finalmente votó para ratificar la proclamación de Evans hasta que el fiscal general del estado pudiera aprobar la legalidad de la medida. “Queremos asegurarnos de que no seamos como un chihuahua ladrando, queremos asegurarnos de que esta cosa tenga algunos dientes”, dijo Evans.

Evans ha vivido en Fort Davis desde 1982 y siente que vigilar la inmigración es un desafío mayor que nunca. “Es mucho peor”, dijo. “Ya no estamos obteniendo la fuerza laboral que se necesita, son principalmente traficantes de drogas. Hay más allanamientos, hay más destrucción. Ya no es como antes”.

Valentine parece ser el centro de la actividad de inmigración en el condado de Jeff Davis: Evans citó un incidente en 2021 cuando un migrante en apuros incendió una estructura en Miller Ranch con la esperanza de llamar la atención del personal de emergencia. “Deberíamos poder confiar en nuestro gobierno federal porque este es un problema federal”, dijo. “Los federales no están haciendo su trabajo y están poniendo toda la carga sobre estos condados rurales. No podemos permitírnoslo”.

El fiscal del condado de Presidio, Rod Ponton, no fue consultado sobre la proclamación de emergencia antes de que se emitiera. “Desde la perspectiva de los funcionarios del condado, hay un ligero aumento en el contrabando de extranjeros imputado por el estado según la ley estatal, pero es un ligero aumento, no una avalancha”, explicó. Estas estadísticas pueden, en parte, haberse inflado porque la oficina del gobernador facilitó el arresto de personas acusadas de contrabando de personas como parte de la iniciativa Operation Lone Star del año pasado.

Aunque Ponton rechazó las estadísticas de inmigración ofrecidas por los funcionarios locales, se hizo eco de sus esperanzas de que los delitos de inmigración sean principalmente una preocupación federal. “Ni el fiscal de distrito ni yo ni el alguacil realmente queremos lidiar con delitos de inmigración”, dijo. “La política nacional federal consiste básicamente en hacer correr la voz en las calles del mundo para que vengan a los EE. UU.”

Guevara, Evans y otros funcionarios locales esperan que su llamado a las armas ayude a sus condados a obtener la ayuda que necesitan para lidiar con los delitos de inmigración. “Ahora el gobernador puede pedirle al gobierno federal que envíe asistencia adicional”, dijo Guevara. “Creo que [Abbott] ha sido muy proactivo y no reactivo. Creo que ha hecho todo lo posible para asegurar la frontera aquí en Texas”.