Los adultos mayores de Presidio obtienen pulgares verdes con un nuevo jardín en el Centro de Actividades de Presidio

By Sam Karas

PRESIDIO — Los adultos mayores de Presidio son el grupo local más reciente en adoptar métodos no tradicionales de jardinería, gracias a un proyecto encabezado por Big Bend Conservation Alliance (BBCA). Los adolescentes y estudiantes de escuela primaria de Presidio tomaron la delantera para hacer que la ciudad fuera más verde, pero la BBCA, la Biblioteca Pública de Presidio y el Centro para Personas Mayores se han unido para ayudar a los ancianos locales a participar en la acción.

BBCA originalmente planeó plantar un jardín comunitario central, pero una campaña de tocar puertas realizada por el enlace comunitario Elvira Hermosillo sugirió que los presidentes preferirían jardines más pequeños repartidos por toda la ciudad, trayendo color, alegría y potencial de crecimiento a diferentes partes de la ciudad. “Esperamos crear una red que reúna a todos”, dijo Hermosillo.

En este momento, el jardín en el Centro de Actividades de Presidio es bastante simple: solo dos camas elevadas cerca de la entrada al espacio común donde se llevan a cabo las reuniones del consejo de la ciudad y los juegos de bingo del Centro para Personas Mayores. El director de parques y recreación de la ciudad, Elvis Medina, controla el flujo a las camas de riego automático. “Elegimos este lugar porque ya hay mucha actividad”, explicó Hermosillo.

Elizama Velázquez, una habitual del Centro para Personas Mayores, fue una de las pocas voluntarias que ayudaron a plantar semillas en el jardín. Espera retribuir a la pequeña comunidad que ha llegado a significar tanto para ella. “Lo que me gusta más del Senior Center [es] hablar con la gente y pasar tiempo con los compañeros”, dijo. “Ver que ellos tienen los mismos problemas con nosotros, [problemas] de la edad, de que ya no tenemos tiempo para socializar”.

La abuela de Velázquez solía tratar los problemas de salud de su familia en casa con hierbas locales y remedios tradicionales. “Aprendí tantas cosas de ella”, dijo. Incluso entre las plantas en el Centro de Actividades de Presidio, tiene una gran cantidad de información sobre para qué se pueden usar: el romero, masticado como un chicle, puede limpiar la boca. La yerbabuena, empapada como un té, puede aliviar los dolores de estómago y promover la salud digestiva.

Incluso la creosota que crece naturalmente en todas partes en Presidio, “la reina de las plantas del desierto”, según Velázquez, tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas. Se puede usar tópicamente para limpiar heridas y curar infecciones fúngicas, e históricamente se ha usado para curar todo, desde fiebres hasta diabetes. Tratar con plantas del desierto puede ser complicado, ya que el procesamiento requiere quitar las espinas y los revestimientos exteriores duros. A Velázquez le gusta poner aloe vera en sus batidos, pero dice que quitar las espinas es “como limpiar un pescado”.

Velázquez ha transmitido este conocimiento a sus hijos. Su hija, Arian Velázquez-Ornelas, recientemente ayudó a asesorar a Project Homeleaf sobre plantas autóctonas mientras plantaban cactus en el centro. “Yo sinceramente no les enseñé ni la mitad de lo que yo aprendí con mi abuela”, dijo Velázquez. “Pero a mi familia no le enseño a tomar cerveza o vino, les enseño a tomar limonada, jugo de frutas, licuados. Hay muchas flores y cosas se pueden comer”.

Después de la cosecha, las plantas cultivadas por Velázquez y sus amigos en el PAC se convertirán en platos preparados para los almuerzos compartidos de los adultos mayores. Carmen Elguezabal, directora de la vecina Biblioteca Pública de Presidio, estuvo feliz de echar una mano al proyecto. “Esperamos que los adultos mayores eventualmente puedan llevarse a casa una caja de vegetales cuando vengan”, explicó. “El objetivo es educar a los adultos mayores. Es importante que los miembros de la comunidad sepan que pueden cultivar sus propios vegetales, especialmente ahora que el precio de los alimentos es tan alto”.

Elguezabal ha estado haciendo jardinería en el PAC durante años con la ayuda de Antonio Serrano, quien trabaja medio tiempo en los terrenos de la biblioteca a través de la Fundación AARP. Trabajó arduamente para brindar sombra a los visitantes que vienen a usar el WiFi fuera del horario de atención y ajardinó el área alrededor de la biblioteca y frente al PAC con plantas nativas. “Me encantan las plantas, y antes no había nada más que desierto. Empezamos con un solo árbol”, explicó. “Ahora tengo una gran cantidad de turistas que me visitan y la gente me felicita por mi jardín”.