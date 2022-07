Viva Big Bend trae 65 actos musicales a 17 lugares de la región esta semana

By Mary Cantrell

LEJANO OESTE DE TEXAS — Viva Big Bend, un festival musical en su undécimo año, exhibirá a músicos locales y visitantes en lugares de toda la región en Alpine, Fort Davis, Marathon, Marfa y Terlingua esta semana.

Tanto los conciertos diurnos gratuitos como los nocturnos con boleto se llevarán a cabo desde el miércoles 27 de julio hasta el domingo 31 de julio en lugares de toda la región, incluidos Railroad Blues, Spicewood Restaurant, Planet Marfa, Lost Horse, French Co. Grocer, The Audrey y Tyrone Kelly. Pabellón al aire libre, y más. Cibolo Creek Ranch, que se unió a la lista de lugares el año pasado, también presentará tres noches de música para invitados y poseedores de pulseras.

“Simplemente animo a la gente a ver el calendario completo. Porque hay algo para todos”, dijo el director de Viva Big Bend, Stewart Ramser, sobre el festival de este año.

Las fiestas de inauguración del festival se llevarán a cabo en el Teatro Starlight y el Chateau Wright. Ramser dijo que dos eventos notables el sábado incluyen un espectáculo para niños a las 11 a.m. en el Centro de visitantes de Alpine y un juego de béisbol de los Alpine Cowboys a las 6 p.m. en Kokernot Field, que concluirá con la actuación de Mitch Webb and the Swindles. Dijo que la alineación de Viva Big Bend consiste en una diversidad de estilos de música este año, como es costumbre.

Las nuevas bandas que se unen a la cartelera del festival este año incluyen a Sir Woman y Bright Light Social Hour. Los músicos que regresan incluyen a Zach Person, Tomar and the FCs, Bidi Bidi Banda y David Beck’s Tejano Weekend. Los conjuntos musicales locales participantes incluyen a Doug Moreland, The Swifts, Primo y Beebe, Doodlin’ Hogwallops y más.

“Es un escaparate de buena música, pero también muestra el gran ambiente, las comunidades, las personas y los negocios que están aquí”, dijo Ramser. “Creo que es importante que los músicos que viven aquí sean parte de [Viva Big Bend]”.

Si bien es posible que haya una cantidad de músicos locales disponibles, los ingenieros locales de sonido e iluminación son escasos, lo que significa que el festival trae su propio equipo de producción, Meshed Up Productions de Austin, para ayudar a organizar el evento todos los años. Ramser dijo que trata de emparejar bandas y lugares que funcionan bien juntos y los mezcla para los músicos que regresan, programando sus presentaciones en lugares diferentes a los del año anterior. Sin embargo, algunos grupos son los favoritos de los fanáticos en lugares particulares y pueden aparecer allí año tras año.

Ramser, quien también fundó y publica Texas Music Magazine y dirige otros festivales, dijo que originalmente comenzó Viva Big Bend porque quería conectar lugares locales con músicos que quisieran tocar en la región.

“El primer año fue un gran éxito y solo se ha hecho más grande”, dijo Ramser.

Para Viva Big Bend 2022, Ramser espera que entre 2500 y 3000 personas por día asistan a espectáculos gratuitos y pagos. Las precauciones de COVID dependerán de cada lugar individual para establecer y hacer cumplir, dijo Ramser, pero se asegurarán de evitar el hacinamiento y cumplir con los códigos de incendios como de costumbre.

Después del 26 de julio, los boletos solo se pueden comprar en persona en una de las taquillas de Viva Big Bend: Holland Hotel, abierta desde el mediodía hasta las 10 p.m. el 28-29 de julio y de 2 a 6 p.m. el 30 de julio y Planeta Marfa, abierto de 8 a 11 p.m. el 28 de julio y de 6:30 a 11 p.m. el 29 de julio. Los boletos para pulseras para acceder a todos los eventos durante el fin de semana cuestan $60, pero aquellos que deseen asistir a un evento en particular pueden pagar un cargo de $10 a $20 dependiendo de la noche y el lugar.

Para obtener más información, visite https://vivabigbend.com/