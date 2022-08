El candidato a juez del condado José Portillo organiza una reunión con los demócratas del condado de Presidio

By Sam Karas

PRESIDIO — La semana pasada, José Portillo organizó una reunión con personas del sur del condado que esperaban conocer a su candidato demócrata a juez del condado. Portillo se enfrentará en noviembre a la actual Cinderela Guevara, quien se postula como republicana por primera vez. Ambos candidatos se presentaron sin oposición en las primarias.

Portillo tiene raíces familiares en Presidio y se desempeñó durante cinco años como administrador de la ciudad después de una larga carrera en la aplicación de la ley. Tiene la esperanza de utilizar parte de ese conocimiento administrativo para ayudar al condado a obtener fondos de subvenciones para grandes proyectos de infraestructura. “No hemos tenido ninguna construcción importante en curso, y la construcción que hemos tenido no se ha logrado”, dijo. “El puerto de entrada, el ferrocarril: nos hemos demorado demasiado”.

A la luz de los problemas que enfrentan los asediados departamentos locales de EMS, a Portillo también le gustaría dar pasos hacia servicios de emergencia centralizados en todo el condado. “Nuestra atención médica es casi inexistente”, dijo. “Al menos deberíamos estar discutiendo un distrito de servicios de emergencia: el gobierno estatal y el gobierno federal siempre preferirían tratar con una entidad del condado. Hay dinero ahí fuera”.

A Portillo también le gustaría ver más socorristas locales a medida que los departamentos de policía y EMS de la región lidian con problemas de retención. “Muchos de nuestros técnicos de emergencias médicas son de fuera de la ciudad”, dijo. “¿Qué estamos haciendo para encontrar y entrenar a los nuestros? Si está interesado, ¿por qué no podemos patrocinarlo mientras entrena y luego puede regresar a su comunidad y tendremos un trabajo bien remunerado esperándolo aquí?

Jason Ballmann, director de comunicaciones de los demócratas del condado de Presidio, se mostró complacido con la participación en el evento de Portillo y en los eventos realizados en todo el condado durante la semana pasada. “Estamos tratando de que la gente se anime y esté lista para votar este noviembre, por lo que hemos estado yendo a muchas áreas del condado para tratar de ver qué está pensando la gente”, dijo.

Ballmann nombró el desarrollo económico en Presidio como una de las principales prioridades del partido. “Tuvimos muchas conversaciones excelentes sobre cómo podemos mejorar nuestras relaciones con el Puerto de Entrada de Presidio y cómo se puede expandir”, dijo. “Podemos tener productos frescos nuevamente, podemos traer más ganado. Presidio tiene mucho potencial. Si quieres tener una frontera fuerte, tienes que construir estas comunidades”.

Ballmann, quien también es miembro del Concejo Municipal de Marfa, estaba interesado en encontrar formas de unir a ambas partes del condado para ayudar a que Portillo fuera elegido. “Es realmente interesante ver cómo tenemos estas dos grandes ciudades en nuestro condado”, dijo. “Estamos a 60 millas de distancia y, a veces, dejamos que esa distancia nos divida. Nuestro partido está realmente enfocado en cómo podemos aprovechar los talentos, las habilidades y el poder de los demás para hacer que todo sea mejor para todos nosotros”.

Una de las partes únicas de llevar a cabo una campaña a lo largo de la frontera es hacer que los materiales estén disponibles para todos en inglés y español. “Tenemos muchos voluntarios diferentes en muchas áreas del condado de Presidio y muchas de esas personas son bilingües”, dijo Ballmann. “Realmente solo estamos tratando de romper esas barreras del idioma y asegurarnos de que todos estén en la misma página, sin importar el idioma que sea”.

Portillo estuvo de acuerdo en que le gustaría ver más unidad en la política. “Nunca había visto la política tan dividida”, dijo. “Los partidos nacionales se están comiendo a los suyos. ¿Qué estamos buscando hacer? El único poder que nosotros, como residentes del condado de Presidio, realmente tenemos es sobre nuestro propio condado”.

Cambiar el enfoque de las luchas internas y la política a escala nacional hacia soluciones positivas fue una prioridad principal para Ballmann, la persona responsable de difundir el mensaje del partido. “Somos un hermoso condado con grandes parques estatales y un gran parque nacional al lado”, dijo. “Somos un condado muy pacífico. No quiero perder de vista las cosas que hacen que nuestro condado sea tan asombroso”.

Del otro lado del pasillo, Guevara, quien se ha desempeñado en el liderazgo del condado en diferentes puestos desde 1992, aún no ha comenzado a hacer campaña en serio. Cuando lo hace, su principal prioridad es explicar a los residentes del condado por qué cambió de partido. “Planeo explicarles a todos en el condado por qué me postulo como republicana y cuánto agradecería su apoyo”, dijo a The Big Bend Sentinel la semana pasada. “Simplemente continuaré trabajando duro; mi trabajo será el mismo, aunque tenga un título diferente en la boleta electoral”.