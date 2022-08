3 años después, el impacto del tiroteo en El Paso se ve en la política del condado de Presidio

By Sam Karas

CONDADO DE PRESIDIO — La semana pasada, el oeste de Texas celebró un aniversario sombrío. El 3 de agosto, habían pasado tres años desde un tiroteo en un WalMart de El Paso que cobró la vida de 23 personas. El juicio del tirador, que enfrenta 90 cargos que incluyen delitos de odio, aún no ha comenzado y podría retrasarse hasta 2025.

La mayoría de los residentes del condado de Presidio tienen algún tipo de relación con El Paso como el lugar donde hacen sus compras o toman un vuelo, o como un lugar para visitar a amigos y familiares. Para L.H., nativa de Marfa, fue su primer contacto con la libertad después de graduarse de Marfa High School: consiguió un apartamento y se matriculó en una universidad local. “Fue ese trampolín para vivir sola”, dijo.

L.H. pidió ser identificada solo por sus iniciales porque aún no les había contado a todos en su familia unida sobre sus experiencias el día del tiroteo. El 3 de agosto de 2019, estaba de vuelta en su casa en Marfa, trabajando en la parte trasera de un restaurante local. Llamó al trabajo para ir a pasar tiempo con la familia en la gran ciudad. A medida que se acercaba al vecindario de su familia, comenzaron a aparecer notificaciones: había un tirador activo en Cielo Vista Walmart.

Sabía que a su tía le gustaba tomar el autobús en el Centro Comercial Cielo Vista los sábados por la mañana para ir al centro; su parada estaba a la vuelta de la esquina del Walmart. “Me asustó mucho, no pude ubicarla en mi dispositivo”, dijo L.H. “Seguí enviándole mensajes a ella y a mis primos y nada. Yo estaba como, déjame ir a ver si puedo encontrarla”.

Fue temprano en los trágicos eventos de esa mañana: los medios locales aún no habían comenzado a actuar en la escena, pero los testigos presenciales estaban compartiendo informes en las redes sociales. Justo cuando L.H. llegaba a la parada del autobús, recibió un mensaje de su prima de que su tía ya había sido recogida. Fue en ese momento que miró por encima del hombro al Walmart para ver a la gente que huía de la tienda. “Claramente me había perdido algo realmente malo”, dijo. “Parecía un montón de hormigas corriendo”.

Una semana después, en un servicio conmemorativo para las víctimas del tiroteo, un equipo de televisión australiano se acercó a L.H. y le preguntó si le gustaría estar en la televisión, a 8,000 millas de distancia. En lugar de preguntar sobre su conexión personal con la ciudad y los trágicos eventos que acababan de ocurrir, la presentadora de noticias preguntó cómo se sentía acerca de la visita del entonces presidente Donald Trump a la ciudad.

L.H. mantuvo la calma en la grabación, pero por dentro estaba enfadada. “Me cabreó porque ya lo estaban reduciendo a política”, dijo. “Ya fue un ataque racista. Fue realmente delicado, realmente no era el momento”.

El pistolero usó un lenguaje descaradamente racista para explicar sus acciones, diciendo que estaba respondiendo a lo que se percibía como una “invasión hispana de Texas”. En los años transcurridos desde entonces, el tiroteo se ha convertido en un punto álgido que ha cambiado la opinión de muchos políticos locales, especialmente con respecto a temas de control de armas y racismo contra los mexicanos.

A nivel estatal, el senador estatal César Blanco, quien representa a la región de Big Bend, ha estado utilizando el tiroteo de El Paso —y el tiroteo más reciente en una escuela en Uvalde— como un momento para abogar por la reforma de las armas. En la última sesión, Blanco aprobó la SB162, que convierte en delito estatal mentir en un formulario de verificación de antecedentes al comprar un arma de fuego. “Es un paso en la dirección correcta, pero todavía tenemos mucho trabajo por hacer para evitar otra tragedia. Continuaré honrando a las víctimas y sobrevivientes del 3 de agosto de 2019 con acciones para poner fin a la violencia armada y el odio que asola a nuestra nación”, escribió en un comunicado de prensa.

El tiroteo también ha dejado su huella en la política del condado de Presidio. En una reunión de la corte de comisionados el 28 de julio, la comisionada Brenda Silva Bentley invocó el tiroteo de El Paso para explicar por qué se sentía incómoda con el lenguaje de una declaración de “invasión” emitida por la jueza del condado Cinderela Guevara, y señaló que se hizo eco de la elección de palabras utilizada por el Pistolero de El Paso. (Lal juez Guevara no respondió a las solicitudes de comentarios sobre el asunto).

Apenas dos semanas antes del tiroteo, el comisionado Bentley había votado a favor de una medida para convertir al condado de Presidio en un “Santuario de la Segunda Enmienda”. La resolución fue pensada por los defensores de las armas como una obra de teatro sobre las “ciudades santuario”, en las que las fuerzas del orden locales no están obligadas a hacer cumplir la ley federal de inmigración. En el caso de que el gobierno federal dictara medidas de control de armas, no se esperaría que las fuerzas del orden público del condado de Presidio hicieran lo mismo.

En la reunión del 28 de julio, Bentley les dijo a los otros comisionados cuánto deseaba poder retirar ese voto. “Es lo único que he hecho aquí de lo que realmente me arrepiento”, dijo. “Lloré durante días [después del tiroteo] porque acabábamos de pasar por el Santuario de la Segunda Enmienda”.

Bentley no respondió a las solicitudes de comentarios adicionales.

Pero el candidato a comisionado del Precinto 4, David Beebe, quien era juez de paz en ese momento, dijo que la medida había sido en última instancia simbólica, sin ningún peso legal real. Ahora que compite contra Buddy Knight, quien presentó la medida, muchas personas le han preguntado si trabajará para apelar la resolución del Santuario de la Segunda Enmienda. “Es una caja de aire”, dijo Beebe. “Esta no es una batalla que voy a elegir porque no hay nada allí”.

A pesar de su diferencia de opinión sobre las leyes del santuario, Beebe estuvo de acuerdo con Bentley en que la retórica de “invasión” invocada por la declaración de desastre del juez Guevara era peligrosa. “En ese momento, puedo decirles que un tribunal de comisionados estaba realmente abatido por el tiroteo en El Paso. El juez Guevara y todos los comisionados lo tomaron muy en serio”, dijo. “Avance rápido tres años, ¿y vamos a usar el mismo lenguaje y darnos poderes de emergencia y celebrarlo? La óptica y el lenguaje importan”.

En el lado de la aplicación de la ley del asunto, el jefe de policía de Marfa, Steven Márquez, pasó el tercer aniversario del tiroteo en El Paso preparándose para un entrenamiento de tirador activo en Marfa ISD. Márquez dijo que los tiroteos masivos han tenido un gran impacto en su línea de trabajo. “Desde Columbine, fue cuando comenzó a evolucionar”, dijo, refiriéndose al tiroteo en la escuela de Colorado en 1999 que cobró la vida de 15 personas. “Desde entonces, hemos tenido muchos otros tiroteos, y se ha convertido en una gran prioridad para la que la policía ha tenido que prepararse”.

En los casi 10 años que Márquez ha sido oficial, también ha visto cambios en la p hi Huolítica de armas. En 2016, la Legislatura de Texas aprobó una ley que permite el porte abierto de armas de fuego; en 2021, esa ley se amplió para revertir la mayoría de las restricciones de permisos. “Tenemos situaciones en las que tendremos un individuo que podría no estar en su sano juicio y hay un arma de fuego en la casa”, dijo.

Como padre, es importante para Márquez mantener una línea abierta de comunicación con los padres sobre la capacidad de su departamento para manejar situaciones de tiradores activos. “Al crecer, nunca fui a la escuela pensando que me dispararían o que no volvería a casa”, dijo. “Nuestros hijos no pidieron esto. Desafortunadamente, es la realidad en la que vivimos ahora. Todo lo que podemos hacer es prepararnos para ello”.