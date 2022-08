Los avistamientos de bisontes en el Parque Nacional Big Bend provocan especulaciones sobre sus orígenes

By Sam Karas

PARQUE NACIONAL BIG BEND — El 7 de agosto, Britney Martin se dirigía desde Rio Grande Village para visitar a su tío en Marfa. Cuando se acercó a la estación de entrada norte del parque, lo vio: un toro bisonte con un pelaje de verano irregular, de unos 6 pies de altura. Detuvo el automóvil para tomar una foto, pero el movimiento fue sorprendente: en lugar de una toma de la naturaleza serena, captó un video breve y dramático del bisonte cargando contra su automóvil.

Martin estaba al tanto de los rumores entre los empleados del parque sobre bisontes vistos cerca del borde noreste del parque; unos días antes, un amigo de un amigo había visto uno en su camino a la cuenca de Chisos. Alguien más afirmó haber visto un par en Dog Canyon. Como alguien que ha vivido la mayor parte de su vida en el Parque Nacional Big Bend, Martin sabía que no debía acercarse al animal a pie. “No salí; No estaba tratando de morir”, dijo.

Los avistamientos de bisontes, considerados desaparecidos del área desde el siglo XIX, han provocado especulaciones entre los lugareños y los aficionados al parque por igual. “La mayoría de los visitantes, y los empleados del parque, no esperan ver un bisonte en el Parque Nacional Big Bend”, dijo Tom Vandenberg, jefe de Interpretación y Servicios para Visitantes del parque. “Cuando se informó por primera vez a mediados de julio, era difícil de creer, pero las fotos no mienten”.

En las últimas dos semanas, las fotografías de Martin han recibido “me gusta” y han sido compartidas por unas 2000 personas en las redes sociales. John Karges, ex biólogo conservacionista de Wildlife Conservancy, se unió rápidamente a la diversión. Desde su jubilación en San Antonio, participar en los foros de Big Bend y en las páginas de Facebook es una forma de conectarse con su antiguo hogar. “En las redes sociales, hay mucha identificación errónea y tergiversación”, dijo.

A diferencia de los muchos alces y borregos cimarrones mal identificados con los que Karges se encuentra a diario, el toro bisonte con el que se encontró Martin era inconfundible. Antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI, se estimaba que había 30 millones de bisontes vagando por América del Norte en el llamado “cinturón de bisontes” desde los límites del Ártico hasta el norte de México, concentrados en las Grandes Llanuras. La historia de cómo desaparecieron es larga y espinosa.

El bisonte americano (Bison bison) es distinto de lo que comúnmente se llama búfalos en otros continentes. Hay dos tipos de bisonte americano: un bisonte de bosque (Bison bison athabascae) y un bisonte de las llanuras (Bison bison bison). La criatura que Martin vio en la carretera era un bison bison bison macho, y estaba en muy buen estado. “Podría haber pasado la edad de apareamiento, pero se veía bastante saludable y ágil”, dijo Karges.

Según Karges, los bisontes de la región histórica de Trans-Pecos eran migratorios, al igual que las personas que dependían de ellos para sobrevivir. El rango típico más al sur del bisonte americano estaba en el actual Panhandle de Texas, pero se sabía que se sumergían en el Big Bend y el norte de México a medida que cambiaba el clima y la ecología locales. El registro fósil de eso, como dice Karges, es “bastante escaso”.

Aún así, hay muchas pruebas de que el bisonte estuvo presente en las dietas y la imaginación de los primeros residentes de Trans-Pecos. Hay representaciones artísticas de bisontes repartidas por toda la región, sobre todo en Devil’s River y en el Parque Nacional Big Bend. En las afueras de Redford, se encontró un cuchillo de bisonte, utilizado por los indígenas para procesar pieles, y se donó al Museo de Big Bend.

En lo profundo de un rancho en el condado de Val Verde se encuentra Bonfire Shelter, que tiene la distinción de ser el sitio de “salto de búfalo” más antiguo y más al sur de América del Norte. Hace unos 12 000 años, mucho antes de la domesticación del caballo, a los indígenas se les ocurrió una idea brillante que les ahorraría tiempo: si asustaban estratégicamente a una manada de bisontes cerca del borde de un acantilado, habría un montón de restos esperando en el fondo del cañón.

Cuando el gobernador español y sobreviviente del naufragio Cabeza de Vaca visitó lo que ahora es el sur del condado de Presidio en 1534, su tripulación se encontró con varios nativos que vivían a lo largo del río, muchos de los cuales dijeron que sus vecinos y parientes estaban cazando bisontes. Cabeza de Vaca aún no tenía una palabra para estas criaturas: en el relato de sus viajes conocido como La Relación, se les llama simplemente “vacas”.

La palabra cíbolo, como en Cibolo Creek y el Fortín de Cíbolo que luego se convertiría en un resort de lujo, significa “bisonte” para muchos hispanohablantes locales. Sin embargo, busque la palabra “bison” en un diccionario de Ingles y probablemente encontrará una entrada para la palabra bisonte. El historiador Enrique Madrid de Redford explicó que los orígenes exactos del nombre cíbolo son un misterio, pero probablemente sea una palabra indígena.

Históricamente, había muchos clanes diferentes de Jumanos viviendo en el área, pero el Clan Bison con frecuencia acampaba alrededor de lo que ahora es Shafter. “Su sede estaba a lo largo de Cibolo Creek, cerca de lo que se llama Elephant Rock”, explicó Madrid. Como compañero Jumano, aunque de un clan diferente, Madrid se siente frustrado por lo que siente que es una eliminación del bisonte de los nombres de lugares y narrativas locales.

Madrid cree que “Elephant Rock”, la parada en la carretera y la sesión fotográfica nombrada por el Departamento de Transporte de Texas, es un nombre inapropiado. Para Madrid, la formación solo parece un elefante si nunca antes has visto un bisonte. “No le preguntaron a nadie, la gente simplemente nombra las cosas por lo que reconoce”, dijo. “Los únicos elefantes que pasaron por Shafter estaban con el circo”.

Los Jumanos del clan Bison no eran los únicos residentes indígenas de Big Bend que dependían de los bisontes: bandas de apaches y comanches que pasaban por la zona estacionalmente también cazaban estos gigantescos animales de caza. A medida que la frontera de los asentamientos blancos avanzaba más y más hacia el oeste en la era del Destino Manifiesto, la demanda de productos de bisonte se disparó en todo el mundo.

El ejército de los Estados Unidos también se dio cuenta rápidamente de que podían combatir a los enemigos públicos uno y dos, los apaches y los comanches, al atacar al bisonte. Al matar de hambre a las personas que dependían de ellos, el Ejército de la Unión posterior a la Guerra Civil tuvo una mejor oportunidad de ganar una guerra contra las fuerzas indígenas que los habían frustrado en todo momento. “Una de las técnicas favoritas del general [Tecumseh] Sherman para conquistar una tribu era exterminar su fuente de alimento”, explicó Madrid.

Karges estuvo de acuerdo en que las políticas contra los nativos de finales del siglo XIX fueron en parte culpables de la desaparición del bisonte, pero las tendencias a largo plazo hacia un clima cambiante probablemente también fueron un factor. “Es muy, muy plausible que los bisontes entren en Trans-Pecos en buenas condiciones en el área o en malas condiciones en las Grandes Llanuras, o tal vez en ambas”, explicó. A medida que las condiciones se volvían más cálidas, los bisontes, que tienden a migrar hacia el norte en invierno, encontraron en Big Bend un escondite menos hospitalario.

Eso también podría explicar por qué los bisontes avistados este verano en el Parque Nacional Big Bend se alejaron tanto de su lugar de origen. “Las manadas de bisontes se mueven bastante rápido”, explicó Karges. “Tienen que vagar para encontrar forraje. Este bisonte en Big Bend en este momento probablemente se está moviendo porque las condiciones del campo son muy sombrías y porque la sequía ha hecho que el agua sea tan escasa”.

Pero, ¿de dónde provienen originalmente los bisontes de las fotografías de Martin? Algunas personas en las redes sociales especularon que venía de México: hay una manada de bisontes en la Reserva Natural Sierra del Carmen, a unas 50 millas de Boquillas. El parque rápidamente descartó esa teoría.

Karges, y varios otros, pensaron que probablemente provenía de Bruce Ranch, una serie de grandes propiedades familiares cerca de Marathon. Según el conocimiento de Karges, esos son los únicos bisontes domésticos sin etiquetar en el área. Incluso estuvo cerca de un bisonte de Bruce Ranch: una noche, mientras conducía de Sanderson a Marathon al atardecer, vio un toro corriendo al costado de la carretera.

Esto fue antes de que Karges tuviera un teléfono celular, así que condujo hasta Alpine para tratar de alertar al sheriff. “Solía ​​trabajar con una manada [de bisontes] para el Centro de la Naturaleza de Fort Worth en una carrera anterior”, dijo. “Sé lo peligrosos que son, especialmente en la oscuridad de una carretera”.

Barry Bruce, cuidador de la manada de bisontes de Bruce Ranch, no creía que los bisontes del parque nacional le pertenecieran. En el momento en que Karges se topó con el bisonte fugitivo en la autopista 90, había cerca de 500 bisontes en la tierra de Bruce en el condado de Brewster; ahora, hay alrededor de 20, lo que facilita la detección cuando la manada se ha reducido. “Hace unos 15 años tuvimos un grupo que salió”, dijo. “Había algunas personas al sur de Marathon que dijeron que habían visto algunos búfalos por ese camino”.

La manada de Bruce Ranch se remonta a 1983. Los bisontes Bruce originales eran refugiados de un experimento fallido en el sureste de Texas, donde un ranchero los compró sin darse cuenta de cuán inadecuados eran los pastizales de la región para la nutrición de bisontes. El abuelo de Bruce los llevó al oeste y los bisontes prosperaron en sus tierras de vacaciones ancestrales en Trans-Pecos. Durante casi 40 años, la familia ha disfrutado criándolos y vendiéndolos a cazadores y carniceros.

Aunque criar bisontes es un asunto de familia, Bruce se hizo cargo de ellos quizás más que el resto de sus parientes. Construyó su casa en la ladera de una montaña, y el viejo Comanche Trail, una ruta de migración estacional que seguían los nativos hacia México, cruza su jardín. “Podías salir a mi porche delantero y poner una silla y ver a los bisontes deambular por debajo, era como retroceder 200, 300 años”, dijo.

Había ventajas más allá de la estética. Los bisontes no son tan duros en el terreno local como las vacas o, Dios no lo quiera, las ovejas y las cabras. “Todo lo que hace una vaca es comer pasto, y comerá pasto hasta que esa área esté completamente estéril”, explicó Bruce. Si bien las vacas son exigentes con lo que comerán, el bisonte come animales puede usarse para algo. “El bisonte produce entre un 10 y un 15 % más de carne que una vaca, y todos los nutrientes de la grasa están en la carne, por lo que no se pueden eliminar”, explicó. “El bisonte es la segunda carne más nutritiva que puedes conseguir, detrás del avestruz. Y no voy a comer ningúna maldita avestruz.

La principal diferencia entre criar ganado y criar bisontes es el tamaño y la fuerza del bisonte. Debido a que son vagabundos por naturaleza, solo los ranchos masivos del tamaño de Big Bend pueden mantenerlos felices, e incluso entonces, las cercas son solo una sugerencia. “Los bisontes no corren alrededor de las cosas, corren a través de ellas”, dijo Bruce. “Tienes que tener una valla increíble”.

Por ahora, el origen del bisonte que Britney Martin vio cerca de Persimmon Gap es un misterio. La investigación oficial del parque está en curso. “Durante el último mes, los administradores del parque han estado haciendo grandes esfuerzos para contactar a los propietarios locales para determinar su origen”, explicó VandenBerg. “Estos esfuerzos continúan”.

Incluso si se contacta a los propietarios, la reubicación del bisonte podría ser logísticamente imposible. A diferencia del ganado extraviado internacional capturado dentro del parque y enviado a Presidio, los bisontes se consideran animales salvajes: el protocolo de lo que les sucede después de que son vistos es muy diferente. “En términos legales, un búfalo se considera un animal salvaje”, explicó Bruce. “Si uno sale de un rancho y lo golpean en la carretera, es como golpear a un venado”.

¿Podría el bisonte que Britney Martin asustó en el camino a Persimmon Gap vivir el resto de sus días en el Parque Nacional Big Bend? Karges cree que sí, pero solo si las condiciones son las adecuadas. “Hay todo tipo de cosas que podrían pasarle”, dijo Karges. “Podría encontrar un pozo de agua y forraje y permanecer allí solo por el resto de su vida. Podría moverse hasta que encuentre recursos o hasta que encuentre su rebaño nuevamente”.

Madrid no entendía por qué el parque no intentaba un programa de reintroducción. Ha sido partidario del Texas Tribal Buffalo Project, una organización dirigida por Lipan Apache para reintroducir a los pueblos indígenas a su fuente ancestral de alimentos. “Dondequiera que haya ganado, podría haber bisontes”, dijo.

Debido a que históricamente el animal era tan transitorio, el parque duda en declarar a la especie como “nativa” del área. “Para responder definitivamente a esta pregunta, el NPS necesitaría un estudio académico”, explicó VandenBerg. “Si un estudio de este tipo determinara que los bisontes eran realmente nativos, cualquier decisión de reintroducirlos requeriría una evaluación de la capacidad probable de una población reintroducida para ser autosuficiente teniendo en cuenta el hábitat y el cambio climático”.

Independientemente de cómo decida proceder el Servicio de Parques Nacionales, la reaparición del bisonte tuvo un significado espiritual más profundo para Madrid. “Cada clan tiene un tótem: el tótem es un antepasado de tu clan. Eso es parte de nuestra religión”, explicó. “Este bisonte, es el futuro del Big Bend”.