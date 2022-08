Presidio ISD aprueba un aumento salarial del 4 % y un bono de retención

By Sam Karas

PRESIDIO — En la reunión de la junta escolar de la semana pasada, Presidio ISD aprobó un aumento salarial del 4% para los salarios de los empleados y un bono de retención de $2,500 para todos los empleados que permanecieron en el distrito durante al menos un año. Los aumentos entrarán en vigencia en septiembre y los bonos se distribuirán como estipendios de $1,250 cada semestre.

La reunión del miércoles pasado contó con una animada sesión de comentarios públicos, donde maestros de todo el distrito abogaron por salarios más altos. Según el Texas Tribune, los maestros de Presidio ISD ganan alrededor de $9,000 menos por año que el promedio estatal. “Creo que nos merecemos [un] [aumento] del 5%”, dijo la maestra Areli Pérez, a quien le preocupaba el rápido aumento de la inflación. “Sé que es difícil para el distrito, pero también lo es para nosotros”.

Pérez pensó que las tasas de retención de maestros del distrito eran una señal de alerta y debería instar al distrito a considerar salarios más altos. Presidio ISD ha estado luchando con la retención de maestros desde el difícil año escolar pandémico 2020-2021. Pérez informó que el distrito tuvo una admisión de personal de 247 en 2019 y una admisión de 230 en 2020. “Algunos puestos en el distrito aún no se han llenado”, dijo.

La maestra de educación especial Senia Armendáriz le dijo a la multitud que la situación no mejoró a medida que los maestros adquirieron experiencia: ella ha estado en el distrito durante 25 años. Los maestros de toda la vida generalmente se jubilan después de 30 años en el aula. “Mi salario después de 25 años es el salario inicial de otro, por ejemplo, un agente de la Patrulla Fronteriza”, dijo. Las publicaciones actuales para trabajos de la Patrulla Fronteriza en Presidio anuncian un salario inicial de alrededor de $50,000.

Armendáriz actualmente tiene dos hijos matriculados en Presidio ISD: uno que acaba de comenzar la escuela secundaria y otro en séptimo grado. Su esposo le pidió que considerara enseñar en un distrito diferente de la región y viajar a casa los fines de semana, pero ella quería estar completamente presente en los hitos de la adolescencia de sus hijas. “Mi salario no está donde debe estar, pero esta es mi casa. Me quedaré aquí y me retiraré de aquí”, dijo.

El salario de los maestros en Presidio ISD es más bajo que el de los distritos escolares comparables de la región, según la Asociación de Educación de Texas. El salario promedio de los maestros en Alpine ISD es de alrededor de $50,000; en Valentine, los maestros se llevan a casa un promedio de $59,000 al año. El único distrito escolar dentro de las 150 millas de Presidio donde los maestros ganaron menos dinero en 2021 fue Marfa, donde los maestros ganaron un promedio de $48,000.

Los sacrificios que hacen los maestros por los niños de la comunidad los hacen dignos de inversión, dijo Armendáriz. “Nuestro día no termina a las 4 [p.m.], va más allá”, dijo. “Estamos aquí todos los días para sus hijos. La enseñanza es la profesión menos pagada, pero la elegimos porque nos encanta enseñar”. Según el Instituto de Política Económica, los docentes ganan alrededor de un 20 % menos que sus pares en otras profesiones con el mismo nivel educativo.

Después de una larga sesión a puerta cerrada, la junta escolar volvió a reunirse y anunció que estaban ofreciendo un aumento del 4% este año escolar y un bono de retención de $2,500. Armendáriz estaba feliz de que el distrito estuviera ofreciendo un aumento a sus maestros, incluso si no era tan alto como ella hubiera esperado. “Estábamos tratando de obtener ese 5%, pero es algo”, dijo a Presidio International.

Pérez estuvo de acuerdo. “Creo que realmente necesitábamos tener ese 5% porque, en realidad, esa cantidad no hace una diferencia en cada cheque de pago”, dijo. “Aquí en Presidio solo tenemos una tienda a la que podemos ir a comprar alimentos, y ahora con [la inflación] todo es más caro. No tenemos otro lugar a donde ir”.

Ambos maestros sintieron que el problema más amplio de la retención de maestros era complejo: sus carreras han sido principalmente locales, comenzando con maestrías en Sul Ross. “Los [maestros] que suelen quedarse son de aquí, se criaron aquí”, explicó Armendáriz.

Lograr que los forasteros vengan a Presidio puede ser un desafío. “Si no estás acostumbrado a esta área, piensas, ‘Dios mío, no hay nada que hacer’. Tienes que aprender a que te guste”, dijo. “Si el salario no mejora, no creo que la gente nos mire dos veces”.

Pérez estuvo de acuerdo. “No tenemos un hospital, no tenemos grandes tiendas, no tenemos una buena infraestructura”, dijo. “La gente realmente lucha con eso. Creo que el distrito y la junta escolar deberían considerar eso para mantener a las personas trabajando en el área”.

A pesar de los desafíos que enfrentan, a ambas educadoras les encanta lo que hacen para ganarse la vida.

“Nos encanta Presidio. Nuestros niños están seguros aquí, tenemos una comunidad agradable”, dijo Pérez. “Es un muy buen lugar para criar a nuestros hijos. No nos quedamos porque el distrito está ofreciendo lo mejor de lo mejor”.

Armendáriz enfatizó que siente que lo que hace es un servicio público para una comunidad que merece una instrucción de primera calidad, sin importar las desventajas. “Nuestros estudiantes son increíbles, realmente no tenemos ningún alborotador”, dijo. “Nuestros estudiantes, eso es lo que hace que todo valga la pena”.