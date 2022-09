Presidio High School Band ilumina Marfa Lights

By Sam Karas

MARFA — El sábado pasado, la Banda de la Escuela Secundaria Presidio se pavoneó en el Marfa Lights Parade, un festival anual que muchos ven como una celebración de bienvenida y una excusa para romper la pista de baile con una alineación mayoritariamente latina. La banda de Presidio siguió con la tradición, marchando con una canción llamada “Las Nubes”, arreglada por Mayor y ex director de la banda, John Ferguson.

“Las Nubes” es una de las canciones más famosas del legendario músico tejano José “Little Joe” Hernández, quien ha estado de gira desde la década de 1950. “Es una canción con un mensaje”, dijo Hernández sobre el éxito, uno que interpretó para César Chávez después de interesarse en unirse al movimiento laboral de Chávez.

Es una canción que despierta nostalgia en muchos latinos de Texas, con un tema de esperanza y perseverancia en tiempos difíciles. “Las nubes que van pasando se paran a lloviznar. Parece que se sostienen, cuando a mi me oyen cantar”, dice el coro de Hernández. “The clouds pass, a drizzle stops. It seems like they hold when they hear me sing.”

Ferguson eligió la canción para apelar a esa nostalgia. “Muchos de los ancianos de Marfa son grandes amantes de la música tejana”, explicó, “nos aseguramos de tocar una canción en el desfile que pudieran reconocer”.

No existía un arreglo de “Las Nubes” para una banda de la escuela secundaria, pero eso no fue un desafío para Ferguson, quien ha sido tanto educador musical como músico durante décadas: la banda de su familia, Mariachi Santa Cruz, es un elemento básico en el escena musical latina local. “Cuando los escuché marchar por la calle, en realidad comencé a llorar, fue genial escucharlos tocar”, dijo.

Su hija, Molly Ferguson Rodríguez, ha tomado el relevo familiar como la actual directora de la banda de Presidio High School. “Crecí en esa sala de la banda”, dijo. “Es parte de por qué soy yo. Es una experiencia tan agradable trabajar con los niños de Presidio High”.

Estaba orgullosa de los niños por lo bien que se desempeñaron a pesar de no tener tanto tiempo para practicar: la escuela comenzó hace solo unas semanas. “Eso realmente no importó, estaban súper determinados”, dijo. “Fue un reconocimiento al tipo de música de la generación anterior”.

Rodríguez dijo que los niños estaban especialmente emocionados de usar sus nuevos uniformes, “una actualización completa” de los uniformes antiguos que la escuela había estado almacenando desde los años 90. “Originalmente, solo íbamos a usar una camiseta, algo simple”, explicó. “Pero los niños querían seguir adelante y hacer los uniformes. Fueron comprados el año pasado y aún son muy nuevos para muchos de ellos”.

Lo único que faltaba en la formación tradicional de la banda de marcha era una tuba fuerte: el hermano de Rodríguez, Maxwell, reemplazó en el último minuto. Actualmente tiene tres trompetistas que pueden tocar partes de tuba, pero la tuba no es su instrumento principal y hay una curva de aprendizaje empinada. “Esos niños dieron un paso al frente de inmediato”, dijo.

La familia Ferguson espera ver más colaboraciones entre las escuelas secundarias de los dos pueblos. Se ha hablado de que la banda de Presidio venga y realice un espectáculo de medio tiempo durante un partido de fútbol de Marfa. “Somos una escuela sin equipo de fútbol y ellos son una escuela sin banda”, explicó Ferguson.