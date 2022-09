Liberaciones de represas en el Río Conchos conducen a inundaciones sostenidas en el Río Grande

By Sam Karas

CONDADOS DEL SUR DE PRESIDIO Y BREWSTER: después de semanas de fuertes lluvias, los embalses mexicanos en el río Conchos, un importante afluente del río Grande, excedieron su capacidad, lo que provocó una gran liberación de agua. Aunque la lluvia ha disminuido, el río se ha mantenido estable durante semanas gracias a la infusión de los Conchos.

Por lo general, el agua se libera de los embalses en los Conchos para cumplir con un tratado de uso de agua de larga data entre México y los Estados Unidos; desde 1944, México debe liberar una cierta cantidad de agua de sus embalses cada cinco años para cumplir con el tratado. A principios de este verano, el Río Grande se secó en varios lugares debido a que la sequía prolongada y una serie de temporadas monzónicas más secas causaron estragos.

El embalse más cercano a Presidio-Ojinaga, Luis León, aproximadamente a medio camino entre la ciudad de Chihuahua y Ojinaga, ha oscilado entre un 10 y un 20 % de su capacidad desde la última serie de emisiones en 2020. El evento meteorológico de este verano, una colisión entre un frente frío y un frente tropical sistema de tormentas, recargó los embalses mexicanos. Al cierre de esta edición, Luis León tenía el 150% de su capacidad típica.

Lori Kuczmanski, oficial de información pública de la Comisión Internacional de Aguas y Límites (IBWC), explicó que este comunicado en particular no es parte del ciclo de la deuda del agua. “En esta situación particular, los tratados no se aplican”, dijo. A medida que la represa alcanza una capacidad manejable, las personas que viven a lo largo del río han estado asegurando las escotillas y atentos a las advertencias de inundaciones del Servicio Meteorológico Nacional.

Para Terry Bishop, un agricultor de Presidio, la temporada de inundaciones de este año no ha sido tan mala como la legendaria inundación de 2008, pero eso no significa que no haya tenido sus propios desafíos. Un tramo de dique mantenido por IBWC atraviesa su propiedad, por lo que ha podido vigilar atentamente el ascenso y descenso del agua. “El dique que construyó el gobierno, que yo sepa, nunca ha fallado”, explicó.

Los diques de Presidio, originalmente construidos en 1975, ayudan a proteger la ribera del río de las inundaciones comunes y corrientes. La última vez que el agua subió y sobrepasó el dique fue en 2008, y la IBWC hizo las reparaciones tan pronto como el agua retrocedió. Bishop predice que este año la situación se revertirá: las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de los drenajes que normalmente no se ejecutan, chocando con el dique en el lado opuesto. “Había demasiada agua”, dijo.

Antes de 2008, la familia mantenía un campo de golf en el lado este del dique; en 2015, Bishop remodeló el espacio para convertirlo en un parque de propiedad privada y de acceso público que recibirá una infusión de efectivo de subvenciones aseguradas con la ayuda de Big Alianza para la Conservación de Bend. La atracción principal es un parche de humedales artificiales, cargados con aguas residuales tratadas de la ciudad. El oasis del desierto alberga algunos de los mejores lugares para observar aves en el estado.

El espacio todavía está demasiado inundado para que Bishop acceda, y su lista de tareas pendientes de mantenimiento sigue acumulándose. Una situación particularmente frustrante: la temporada de inundaciones de este año trajo consigo una especie de planta invasora recogida por el agua de la inundación. “Yo no sabía qué era y ninguno de mis muchachos sabía qué era, y todos somos de aquí”, explicó.

Texas Parks and Wildlife identificó al culpable como el cafeto, una especie invasora que puede ser tóxica para las personas y el ganado. La región alrededor de Presidio y Ojinaga es el área más densamente poblada de la región de Big Bend y alberga numerosas operaciones ganaderas y granjas más pequeñas. “Aparentemente es un problema real para los productores de arroz, y no hay productores de arroz cerca de aquí”, dijo Bishop.

Río abajo, en Terlingua, el negocio de la asediada industria de excursiones fluviales se ha recuperado después de años de sequía. Gay Davidson de Big Bend River Tours (BBRT) dijo que tanto los clientes como los guías estaban complacidos con toda el agua. Debido a las condiciones de riesgo de inundación, el Parque Nacional Big Bend ha cerrado temporalmente los permisos para los navegantes privados; los proveedores comerciales como BBRT han estado disfrutando del desbordamiento, por así decirlo.

Todas las compañías están manejando balsas, lo que hace que un día en el río sea más accesible para las personas que podrían sentirse desanimadas por la tradicional excursión en canoa o kayak por el Río Grande. Los altos flujos han abierto docenas de oportunidades para flotar un día a través de Santa Elena, un viaje de la lista de deseos que la disminución de las condiciones del agua ha hecho casi imposible durante la última década. “Tenemos invitados que han estado esperando cinco o seis años solo para entrar”, explicó Davidson.

El nivel del agua no ha sido todo diversión y juegos y vistas vertiginosas del cañón. A medida que el agua sube y baja, deja largas extensiones de lodo pegajoso a su paso, acumulándose sobre las rampas usuales y dificultando el comienzo y el final de un viaje por el río. “Les informamos a nuestros invitados que va a ser una situación complicada: no traiga sus mejores zapatos, porque es posible que nunca los vuelva a usar”, dijo Davidson.